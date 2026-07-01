Carter's sumó un nuevo local en Montevideo Shopping

Con juegos para niños, pop y mesas para dibujar, abrió el nuevo local de Carter’s en Montevideo Shopping, ubicado en el primer nivel del centro comercial, dentro de un sector que fue ampliado recientemente.
El nuevo espacio se encuentra en el primer nivel del centro comercial
Con juegos para niños, pop y mesas para dibujar, abrió el nuevo local de Carter’s en Montevideo Shopping, ubicado en el primer nivel del centro comercial, dentro de un sector que fue ampliado recientemente.
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Con más de 120 metros cuadrados, se trata del noveno punto de venta de la marca en Uruguay y de un espacio que contempla toda su propuesta para bebés, niños y preadolescentes. Se pueden encontrar prendas para recién nacidos y niños hasta los 14 años.
La tienda ofrece las colecciones completas de Carter’s y OshKosh, además de las líneas Skip Hop, especializadas en accesorios y juguetes. A su vez, Little Planet by Carter’s está dedicada a confeccionar prendas con materiales orgánicos y sustentables.
Carter’s llegó a nuestro país en 2019, y ha logrado una gran expansión a través de tiendas físicas y un completo e-commerce, con una propuesta que combina calidad y diseño. De esta manera, se consolidó como una de las opciones más elegidas a la hora de vestir a los más chicos de la casa.
“Desde que llegamos a Uruguay buscamos brindar una propuesta que combine calidad, diseño y practicidad. Este nuevo local nos permite ofrecer la línea completa en un espacio pensado para brindar una linda experiencia de compra, en un ambiente amigable y sectores para que tanto los niños como sus familias disfruten de visitarnos”, destacó la gerenta de Retail de Carter’s Uruguay, Lucía Quagliotti.