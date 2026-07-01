¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Carter's sumó un nuevo local en Montevideo Shopping

El nuevo espacio se encuentra en el primer nivel del centro comercial

De Carter’s: gerenta de Retail Lucía Quagliotti, gerenta de Administración Mónica Aramburú, encargada de Tienda Sofía Rodríguez, director Alain Ferman, supervisora de Tienda Jimena Gasamans y gerenta de Finanzas Karina Scher.

De Carter’s: gerenta de Retail Lucía Quagliotti, gerenta de Administración Mónica Aramburú, encargada de Tienda Sofía Rodríguez, director Alain Ferman, supervisora de Tienda Jimena Gasamans y gerenta de Finanzas Karina Scher.

FOTO

Mauricio Rodríguez
De Montevideo Shopping: gerenta de Marketing Carolina de León, gerente comercial Rodrigo Ferreiro y asistente de Marketing Shilca Reggio.

De Montevideo Shopping: gerenta de Marketing Carolina de León, gerente comercial Rodrigo Ferreiro y asistente de Marketing Shilca Reggio.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Maru Romano junto a su hija Alma Sacco.

Maru Romano junto a su hija Alma Sacco.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Benicio Montenegro y Micaela Schurmann.

Benicio Montenegro y Micaela Schurmann.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Valentina Olivera con Juan Francisco Guastavino.

Valentina Olivera con Juan Francisco Guastavino.

FOTO

Mauricio Rodríguez

Con juegos para niños, pop y mesas para dibujar, abrió el nuevo local de Carter’s en Montevideo Shopping, ubicado en el primer nivel del centro comercial, dentro de un sector que fue ampliado recientemente.

Con más de 120 metros cuadrados, se trata del noveno punto de venta de la marca en Uruguay y de un espacio que contempla toda su propuesta para bebés, niños y preadolescentes. Se pueden encontrar prendas para recién nacidos y niños hasta los 14 años.

Leé además

Parte del Archivo Legnani.
Donación

La familia de Ramón Legnani donó su archivo personal al Museo Histórico Nacional

Por Belén Riguetti Aparicio

La tienda ofrece las colecciones completas de Carter’s y OshKosh, además de las líneas Skip Hop, especializadas en accesorios y juguetes. A su vez, Little Planet by Carter’s está dedicada a confeccionar prendas con materiales orgánicos y sustentables.

Carter’s llegó a nuestro país en 2019, y ha logrado una gran expansión a través de tiendas físicas y un completo e-commerce­, con una propuesta que combina calidad y diseño. De esta manera, se consolidó como una de las opciones más elegidas a la hora de vestir a los más chicos de la casa.

“Desde que llegamos a Uruguay buscamos brindar una propuesta que combine calidad, diseño y practicidad. Este nuevo local nos permite ofrecer la línea completa en un espacio pensado para brindar una linda experiencia de compra, en un ambiente amigable y sectores para que tanto los niños como sus familias disfruten de visitarnos”, destacó la gerenta de Retail de Carter’s Uruguay, Lucía Quagliotti.

Selección semanal
Sindicalismo

El trabajo en plataformas desafía al PIT-CNT mientras el gobierno “examina” ratificar el nuevo convenio de la OIT

Por Martín Mocoroa
Panamá

Frente a una OEA tensionada por las exigencias de Estados Unidos, Uruguay se enfoca en evitar retrocesos en derechos humanos

Por Victoria Fernández
Panamá

La OEA busca defender su relevancia en una Asamblea General tensionada por las exigencias de Estados Unidos y los problemas de financiamiento

Por Victoria Fernández
Infancia

Inddhh prepara informes con recomendaciones para el sistema de adopciones y la problemática de niños y adolescentes baleados

Por Macarena Saavedra

TE PUEDE INTERESAR

Dua Lipa en su club de lectura, Service 95, en el Hotel Chelsea de Nueva York.

Dua Lipa abrirá en Oporto una biblioteca de libros “que desaparecerán”

Por Redacción Galería
El frente del restaurante parisino Amagat, listo para su tributo a la serie El oso.

Un restaurante de París recreó los sándwiches de ‘El oso’ para celebrar el final de la serie

Por Redacción Galería
Olivia Wilde, directora de La invitación, con Penélope Cruz, una de las protagonistas, en la avant première de Los Ángeles, en el Directors Guild of America Theater.
Video

Así fue la ‘avant première’ de la tercera película dirigida por Olivia Wilde sobre un matrimonio en decadencia

Por Redacción Galería
Detrás de un abrazo de golfrancés conviven historiasfamiliares de distintosrincones de África: Benín(Koundé), Camerún y Nigeria(Mbappé), Mali (Dembélé). 

Un Mundial sin fronteras claras: el cruce entre migración y fútbol de selecciones

Por Santiago Perroni