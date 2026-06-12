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Bill Gates declaró que Jeffrey Epstein utilizó sus infidelidades para tratar de presionarlo

En una audiencia ante el Congreso de Estados Unidos, el multimillonario reconoció no haber sido consciente del alcance de los delitos de Jeffrey Epstein, con quien se relacionó durante tres años

En la audiencia, Bill Gates reveló que Epstein había tratado de utilizar sus infidelidades para presionarlo.&nbsp;

En la audiencia, Bill Gates reveló que Epstein había tratado de utilizar sus infidelidades para presionarlo. 

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AFP
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Bill Gates volvió a distanciarse de Jeffrey Epstein en sus declaraciones ante una comisión del Congreso de Estados Unidos que investiga el caso del delincuente sexual fallecido en 2019.

“Fue una de las muchas personas de las que me arrepiento de haber conocido”, dijo el cofundador de Microsoft, quien dedicó varias horas a responder preguntas sobre la relación que mantuvo con Epstein, iniciada en 2011, tres años después de que el magnate financiero fuera condenado en Florida por incitar a una menor a la prostitución.

Durante su testimonio, Gates dijo que su vínculo con Epstein surgió exclusivamente por el interés que este último tenía en participar en proyectos filantrópicos vinculados a la salud global impulsados por la Fundación Gates. Según dijo, esas conversaciones nunca se tradujeron en aportes concretos, por lo que decidió cortar el contacto.

Bill Gates
Bill Gates declaró ante el Congreso de Estados Unidos que nunca mantuvo una relación personal con Jeffrey Epstein.

Bill Gates declaró ante el Congreso de Estados Unidos que nunca mantuvo una relación personal con Jeffrey Epstein.

Sin embargo, Gates también reveló que Epstein conocía detalles de su vida privada y que había tratado de utilizarla para presionarlo, sobre todo sus infidelidades mientras estaba casado con Melinda Gates. “Epstein estaba tratando de utilizar información sobre mis infidelidades, además de muchas mentiras que añadió para presionarme a volver a colaborar con él”.

El multimillonario además negó haber presenciado actividades delictivas, y reconoció no haber dimensionado sus “problemas legales” en aquel momento. Dijo no haber ido nunca a su isla ni tampoco a su casa.

“Recuerdo ser consciente de que Epstein había enfrentado problemas legales previos, pero no comprendía plenamente el alcance de los delitos que cometió. Acepté la presentación (por parte de personas de su círculo) sin aplicar el escrutinio que debería haber aplicado”, agregó.

La lista negra y las mujeres rusas

Los miembros del comité se encontraron con un Bill Gates “abatido”, según declararon posteriormente a los medios de prensa.

La vida del magnate dio un giro cuando su nombre apareció de forma masiva en los millones de páginas de los archivos Epstein, documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos relacionados con la investigación criminal. Entre los documentos, aparecen supuestos correos electrónicos en los que Epstein le facilita citas con mujeres casadas y en los que hablan sobre una presunta infección de transmisión sexual contraída luego de que Gates mantuviera relaciones sexuales con “chicas rusas”.

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Los archivos Epstein incluyen supuestos intercambios de correos electrónicos entre Gates y el delincuente sexual, además de varias fotos que confirman su relación.

Los archivos Epstein incluyen supuestos intercambios de correos electrónicos entre Gates y el delincuente sexual, además de varias fotos que confirman su relación.

El intercambio también incluye la ayuda de parte de Epstein para conseguir medicamentos para tratar la infección y para no contagiar a Melinda, su esposa. Aunque Gates negó estas acusaciones, sí admitió haber mantenido relaciones con dos mujeres rusas.

Los archivos también muestran a Gates cerca de una aeronave comandada por el piloto de Epstein. En la audiencia, el magnate confesó lo que parecía evidente: ambos viajaron juntos en un jet privado.

En su voluntaria comparecencia ante el Congreso de Estados Unidos, Gates dijo haber comprendido que el delincuente sexual buscaba rodearse de personas poderosas para construir una imagen de legitimidad y aumentar su influencia. “Si el tiempo que pasé con él contribuyó a darle credibilidad, lo lamento profundamente”, manifestó. Declaró, también, que esperaba que las víctimas de los crímenes de Epstein obtuvieran justicia.

Bill y Melinda Gates
Bill Gates y Melinda French Gates estuvieron casados desde 1994 hasta 2021.

Bill Gates y Melinda French Gates estuvieron casados desde 1994 hasta 2021.

Las divulgaciones sobre los vínculos entre Gates y Epstein tuvieron consecuencias no solo para el magnate, sino también para su exesposa, de quien se divorció en 2021. En febrero de este año, Melinda French Gates reconoció en entrevista con BBC que la difusión de los archivos Epstein le recordaba “momentos muy dolorosos” de su matrimonio. Expresó también su “enorme tristeza” por lo sucedido y aseguró sentirse en un momento “maravilloso” de su vida y “aliviada” de estar hoy “lejos de toda esa inmundicia”.

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