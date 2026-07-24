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    Tras homicidio por venganza en el Parque Rodó, Orsi se reúne con Negro y la cúpula policial

    Un menor de 12 años murió durante un ataque a tiros; la Policía maneja como principal hipótesis un ajuste de cuentas por parte de un clan de narcotráfico que opera en Villa Española

    Yamandú Orsi y Carlos Negro en junio, durante una recorrida por barrios de la ciudad de Las Piedras.

    Yamandú Orsi y Carlos Negro en junio, durante una recorrida por barrios de la ciudad de Las Piedras.

    FOTO

    Mauricio Zina/adhocFOTOS
    Búsqueda | Juan Francisco Pittaluga
    Por Juan Francisco Pittaluga

    El presidente Yamandú Orsi se encuentra reunido con el ministro del Interior, Carlos Negro, y el director de la Policía Nacional, José Manuel Azambuya, en un encuentro previsto desde hace una semana, pero que incorporó como tema central el homicidio de un niño de 12 años ocurrido en la madrugada de este viernes.

    El crimen se produjo durante un ataque a tiros a la madrugada en la rambla del Parque Rodó, en el que además cinco personas resultaron heridas. La balacera ocurrió durante un encuentro de picadas de automóviles. La principal hipótesis que maneja la Policía es que se trató de un ataque en represalia por el quíntuple homicidio registrado días atrás, en el que fueron asesinados tres integrantes de la familia Suárez, vinculada al microtráfico en la zona de Villa Española y enfrentada desde hace años con otros clanes familiares.

    “A un grupo de personas que pertenecían a un barrio, pasó gente en moto y los baleó, con el tristísimo y horrendo saldo de otro menor muerto”, dijo Orsi este viernes al mediodía durante una rueda de prensa en una recorrida por el departamento de Canelones.

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    “Es horrible que nos pase esto, en Uruguay no estábamos acostumbrados o no era nuestro estilo”, añadió Orsi. Respecto a las críticas de la oposición sobre la gestión de Negro, respondió: “La evaluación que hago es que hay que apretar cada vez más. Cuanto más duro se hace el enfrentamiento con bandas criminales, más hay que respaldar al ministro y a la Policía Nacional”.

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