Tonga Reyno hizo historia: ganó en el debut de BKFC Latinoamérica y quedó a un paso del cinturón

El uruguayo derrotó por nocaut técnico al estadounidense Josh Krejci en el debut de BKFC Latinoamérica, la liga de boxeo sin guantes más importante del mundo. El Antel Arena fue escenario de una noche histórica para los deportes de combate en Uruguay

Tonga Reyno celebra su cuarta victoria en BKFC en el Antel Arena y busca el título de peso ligero.

Gastón "Tonga" Reyno escribió una de las páginas más importantes de su carrera al imponerse por nocaut técnico (TKO) sobre el estadounidense Josh Krejci en la pelea estelar del debut de Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) en Latinoamérica. La organización, considerada la liga de boxeo sin guantes más importante del mundo y de la que forma parte el mitico artista marcial de MMA, Conor McGregor, eligió a Uruguay para realizar su primer evento en la región, convirtiendo al Antel Arena en el epicentro internacional de los deportes de combate.

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Con esta victoria, el peleador uruguayo de 39 años alcanzó su cuarto triunfo consecutivo en BKFC. Tres de ellos llegaron por nocaut y este por TKO, manteniendo además su invicto dentro de la organización. Tras el combate, Reyno aseguró que está preparado para disputar el cinturón absoluto de peso ligero.

Tonga Reyno noquea a Josh Krejci en el primer round. La victoria tuvo además un fuerte valor simbólico. Años atrás, cuando el Antel Arena todavía estaba en construcción, Tonga había manifestado públicamente su deseo de algún día pelear allí. Ese sueño finalmente se hizo realidad y terminó de la mejor manera posible: como vencedor de la pelea estelar ante un estadio colmado.

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Su ingreso al ring fue otro de los momentos más emocionantes de la noche. Reyno apareció al ritmo de Uruguayo hasta las venas, interpretada en vivo por The La Planta y Fata Delgado, quienes prepararon una versión especial del tema, incorporando el nombre del peleador en la letra. El público acompañó con una ovación que convirtió la entrada en uno de los grandes momentos del evento. Minutos antes del combate principal también hubo un instante cargado de emoción cuando Luana Persíncula interpretó el Himno Nacional Uruguayo.

Tonga Reyno noquea a Josh Krejci en el primer round. Entre las personalidades que asistieron al evento estuvo el presidente de la República, Yamandú Orsi, quien concurrió junto a sus hijos para acompañar a Tonga. La propia cuenta oficial de BKFC publicó un video del encuentro entre ambos antes de la pelea, imágenes que rápidamente se viralizaron y generaron gran repercusión en redes sociales.