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    ANP: “Habrá que ver algún mecanismo” y “quiénes” financiarán obra de dragado del puerto a 14 metros

    La ANP “no puede realizar esa obra con recursos propios”, señala su presidente, Pablo Genta

    Sede de la ANP.

    Sede de la ANP.

    FOTO

    Mauricio Zina/adhocFOTOS
    Búsqueda | Ana Morales
    Por Ana Morales

    —El nuevo cronograma de obras de Terminal Cuenca del Plata prevé finalizar para octubre de 2027 la primera etapa, y en octubre de 2028 la segunda. Para entonces, se debería contar con el dragado del canal a 14 metros. ¿Cuál es la inversión prevista y cómo se financiará?

    —Tenemos estimado entre 100 y 120 millones de dólares, pero no tenemos claro cuánto se va a requerir para el mantenimiento.

    La ANP no puede realizar esa obra con recursos propios. La obra tiene que tener una cierta racionalidad y rentabilidad económica y financiera clara.

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    Por Ana Morales

    Si vas a usar una infraestructura hoy, las carreteras o cualquier otra, se financian con ingresos que pagan los usuarios, o a través de impuestos. Tenemos pesando sobre nuestra cabeza que “el puerto es caro, que las tarifas son caras”… Pero si vamos a dar una infraestructura que va a generar más carga, más negocios, de alguna forma tendríamos que encontrar un equilibrio financiero que justifique la inversión que hace el país. Es necesario saber qué sectores terminan beneficiándose o van a capturar los beneficios económicos de la mayor profundidad —si la exportación, la importación o lo que fuera—, para saber quién puede aportar razonablemente para esa financiación. Es algo que tenemos que preparar con la ayuda del Poder Ejecutivo para ver claramente cuál es la mejor forma de encarar esta obra y cómo financiarla.

    —¿Se estudia cargar el costo de mantenimiento a alguna tarifa o crear un peaje, por ejemplo?

    —Tenemos que verlo en función de los números. Hoy es claro que con un metro más (de profundidad) los barcos graneleros, el mineral de hierro, van a salir con más carga y por lo tanto el flete por tonelada transportada va a ser menor. Pero el resto, cuántos contenedores más, cuánta carga más de la región va a venir, todavía no está suficientemente claro.

    Tenemos que ver, porque no sé si lo tienen que pagar todos a través de un peaje. Hoy se paga el uso de puerto a través del uso de muelle por metro de eslora de los barcos, por el tamaño o la capacidad de carga de los barcos; capaz que hay que aumentar esas tarifas, pero eso no va a pagar (el dragado) totalmente, o por lo menos no lo va a pagar en un plazo razonable. Habrá que ver algún mecanismo que nos permita financiarlo y asignar adecuadamente a quienes tienen que financiar esa obra.

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