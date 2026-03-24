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Con ballet, orquesta sinfónica y coreografías surrealistas: así es el impactante show del 'Lux tour' de Rosalía

Tras el impacto de su nuevo disco, nadie esperaba menos de su gira recién inaugurada en Francia; aun así, la artista logró sorprender nuevamente a sus fans

Rosalía comienza el show entre vestimenta y pasos de danza clásica.

Rosalía comienza el show entre vestimenta y pasos de danza clásica.

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AFP
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Una orquesta se prepara como si lo que siguiera fuera un concierto sinfónico. Tan solo un año atrás nadie imaginaría que aquel podría ser el preámbulo de un espectáculo de Rosalía. Pero con su disco Lux, presentado en noviembre del 2025, la cantante española rompió todos los esquemas; al menos, aquellos que la caracterizaban.

Es por eso que nadie esperaba menos de su gira recién inaugurada en Francia. Y, en efecto, la artista volvió a sorprender a sus fans.

Rosalía sale de una especie de caja blanca que al abrirse forma una cruz. Está vestida de bailarina de ballet, con tutú y puntas. Así arranca el show, con una escena que entre la orquesta, su voz que emula la ópera y la danza en puntas parece armada como respuesta a aquellos dichos (“a nadie le importan el ballet y la ópera”) de Timothée Chalamet que causaron gran controversia y supuestamente lo perjudicaron en la carrera hacia el premio Oscar.

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Pero ese es solo el comienzo: a lo largo de casi dos horas, el espectáculo no solo tiene pasos de danza clásica, sino también una puesta en escena que, como era de esperar, está cargada de símbolos religiosos y vestuarios que aluden al arte español. Tras el tutú, Rosalía aparece cubierta por un velo blanco; podría ser una novia o una monja. En otros momentos el escenario también se llena de plumas y objetos que sobrevuelan al público.

Rosalía
Las canciones de sus anteriores discos se presentan en nuevas versiones, con orquesta incluida.

Las canciones de sus anteriores discos se presentan en nuevas versiones, con orquesta incluida.

Las etapas que precedieron a la actual también están presentes, aunque algo reinventadas para mezclarse con el clima del espectáculo. Las canciones de Motomami se presentaron en nuevas versiones orquestadas; en Despechá, por ejemplo, se desplegaron ángeles con una coreografía, además de plumas y almohadones voladores.

Una de las partes más impactantes del espectáculo llega al momento de cantar La perla: vestida de blanco, un grupo de bailarines de negro la rodean con sus guantes, también blancos, que funcionan como una extensión del cuerpo de Rosalía, y crean figuras surrealistas alrededor de la artista que al mismo tiempo combinan con la letra de la canción.

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Este show del tour de Lux mezcla lo religioso con su costado más pop y urbano pero, sobre todo, trasciende el formato de concierto para convertirse en una experiencia que promete envolver al público con su estética. La gira continuará en abril por Italia, España, Portugal, Reino Unido y Alemania, para seguir en Estados Unidos y llegar en julio a Sudamérica, con paradas en Bogotá, Santiago, Río de Janeiro y fechas en el Movistar Arena de Buenos Aires los días 1, 2, 4 y 6 de agosto.

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