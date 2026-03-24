Con ballet, orquesta sinfónica y coreografías surrealistas: así es el impactante show del 'Lux tour' de Rosalía

Tras el impacto de su nuevo disco, nadie esperaba menos de su gira recién inaugurada en Francia; aun así, la artista logró sorprender nuevamente a sus fans

Una orquesta se prepara como si lo que siguiera fuera un concierto sinfónico. Tan solo un año atrás nadie imaginaría que aquel podría ser el preámbulo de un espectáculo de Rosalía. Pero con su disco Lux, presentado en noviembre del 2025, la cantante española rompió todos los esquemas; al menos, aquellos que la caracterizaban.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Es por eso que nadie esperaba menos de su gira recién inaugurada en Francia. Y, en efecto, la artista volvió a sorprender a sus fans.

Rosalía sale de una especie de caja blanca que al abrirse forma una cruz. Está vestida de bailarina de ballet, con tutú y puntas. Así arranca el show, con una escena que entre la orquesta, su voz que emula la ópera y la danza en puntas parece armada como respuesta a aquellos dichos (“a nadie le importan el ballet y la ópera”) de Timothée Chalamet que causaron gran controversia y supuestamente lo perjudicaron en la carrera hacia el premio Oscar.

AFP__20260317__2266934051__v3__MidRes__RosaliaLuxTour2026Lyon Pero ese es solo el comienzo: a lo largo de casi dos horas, el espectáculo no solo tiene pasos de danza clásica, sino también una puesta en escena que, como era de esperar, está cargada de símbolos religiosos y vestuarios que aluden al arte español. Tras el tutú, Rosalía aparece cubierta por un velo blanco; podría ser una novia o una monja. En otros momentos el escenario también se llena de plumas y objetos que sobrevuelan al público.

Rosalía Las canciones de sus anteriores discos se presentan en nuevas versiones, con orquesta incluida. EFE Las etapas que precedieron a la actual también están presentes, aunque algo reinventadas para mezclarse con el clima del espectáculo. Las canciones de Motomami se presentaron en nuevas versiones orquestadas; en Despechá, por ejemplo, se desplegaron ángeles con una coreografía, además de plumas y almohadones voladores.