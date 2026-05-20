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El cine y la arquitectura contemporánea inspiraron la colección crucero presentada por Dior

Fue la primera vez en la historia de la firma que se mezclaron looks masculinos y femeninos en un mismo desfile, una decisión de Anderson que, sin dudas, marcó un precedente

La colección crucero de Jonathan Anderson para Dior se inspiró en el imaginario clásico de Hollywood.

La colección crucero de Jonathan Anderson para Dior se inspiró en el imaginario clásico de Hollywood.

FOTO

AFP
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Dior eligió Los Ángeles para presentar su colección crucero 2027 y su desfile fue un fiel reflejo del momento que atraviesa la marca. En la ampliación del Museo de Arte del Condado, Jonathan Anderson cumplió su primer año al frente de las líneas masculina, femenina y de alta costura de la casa francesa, y pareció dejar claro hacia dónde quiere ir.

Anya Taylor-Joy
Anya Taylor-Joy fue una de las celebridades que ocupó la primera fila del desfile de Dior.

Anya Taylor-Joy fue una de las celebridades que ocupó la primera fila del desfile de Dior.

La colección, híbrida y conectada con la cultura pop, se inspiró fuertemente en la arquitectura contemporánea y el imaginario clásico de Hollywood. Predominaron los vestidos de satén y gasa cargados de brillo, las flores bordadas y los contrastes entre la clásica elegancia y el aire más relajado. Los accesorios, en tanto, ocuparon un lugar central en forma de zapatos adornados de flores, bolsos Saddle reinterpretados y diademas que los hombres llevaron con la palabra Dior.

Dior desfile
Fue la primera vez en la historia de Dior que se mezclaron looks masculinos y femeninos en un mismo desfile.

Fue la primera vez en la historia de Dior que se mezclaron looks masculinos y femeninos en un mismo desfile.

Fue la primera vez en la historia de Dior que se mezclaron looks masculinos y femeninos en un mismo desfile, una decisión de Anderson que, sin dudas, marcó un precedente. En primera fila estuvieron Miley Cyrus, Anya Taylor-Joy y Macaulay Culkin, entre otras celebridades.

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