Desde Brad Pitt en pareja hasta Charlene de Mónaco: celebridades y realeza en Roland Garros y Fórmula 1

Una de las presencias más comentadas en la final de Roland Garros fue la de Brad Pitt y la diseñadora de joyas Inés de Ramón

Entre tonos neutros, lino y joyería sencilla, la pareja que hizo pública su relación en 2022 combinó sus outfits para la final de Roland Garros.

Dos de los torneos deportivos más prestigiosos del calendario internacional suelen acaparar la atención no solo por lo que ocurre en sus pistas o canchas, sino por reunir en sus tribunas desde grandes celebridades hasta miembros de la realeza. Este fin de semana, entre el torneo Roland Garros y el Gran Premio de Mónaco (Fórmula 1) no fue la excepción.

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Una de las presencias más comentadas en la final del torneo de tenis en París fue la de Brad Pitt, quien se mostró muy cariñoso con su pareja de 33 años, la diseñadora de joyas de ascendencia española Inés de Ramón.

Michael Douglas y Catherine Zeta Jones Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas fueron fotografiados siguiendo con atención la carrera de Fórmula 1 desde uno de los palcos. AFP

Entre tonos neutros, lino y joyería sencilla, la pareja que hizo pública su relación en 2022 combinó sus outfits y capturó la atención de los fotógrafos y asistentes en el estadio Philippe-Chatrier.

Charlene de Mónaco y Lewis Hamilton Charlene de Mónaco, quien deslumbró con un elegante vestido blanco, fue la encargada de entregar el trofeo del segundo puesto a Lewis Hamilton. AFP A varios cientos de kilómetros, el principado de Mónaco se convirtió en epicentro del lujo cuando varias figuras de Hollywood y la realeza llegaron para asistir al Gran Premio de Mónaco, una de las carreras más importantes del Campeonato Mundial de Fórmula 1.