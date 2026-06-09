¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Desde Brad Pitt en pareja hasta Charlene de Mónaco: celebridades y realeza en Roland Garros y Fórmula 1

Una de las presencias más comentadas en la final de Roland Garros fue la de Brad Pitt y la diseñadora de joyas Inés de Ramón

Entre tonos neutros, lino y joyería sencilla, la pareja que hizo pública su relación en 2022 combinó sus outfits para la final de Roland Garros.

Entre tonos neutros, lino y joyería sencilla, la pareja que hizo pública su relación en 2022 combinó sus outfits para la final de Roland Garros.

FOTO

AFP
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Dos de los torneos deportivos más prestigiosos del calendario internacional suelen acaparar la atención no solo por lo que ocurre en sus pistas o canchas, sino por reunir en sus tribunas desde grandes celebridades hasta miembros de la realeza. Este fin de semana, entre el torneo Roland Garros y el Gran Premio de Mónaco (Fórmula 1) no fue la excepción.

Una de las presencias más comentadas en la final del torneo de tenis en París fue la de Brad Pitt, quien se mostró muy cariñoso con su pareja de 33 años, la diseñadora de joyas de ascendencia española Inés de Ramón.

Michael Douglas y Catherine Zeta Jones
Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas fueron fotografiados siguiendo con atención la carrera de Fórmula 1 desde uno de los palcos.

Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas fueron fotografiados siguiendo con atención la carrera de Fórmula 1 desde uno de los palcos.

Entre tonos neutros, lino y joyería sencilla, la pareja que hizo pública su relación en 2022 combinó sus outfits y capturó la atención de los fotógrafos y asistentes en el estadio Philippe-Chatrier.

Charlene de Mónaco y Lewis Hamilton
Charlene de Mónaco, quien deslumbró con un elegante vestido blanco, fue la encargada de entregar el trofeo del segundo puesto a Lewis Hamilton.

Charlene de Mónaco, quien deslumbró con un elegante vestido blanco, fue la encargada de entregar el trofeo del segundo puesto a Lewis Hamilton.

A varios cientos de kilómetros, el principado de Mónaco se convirtió en epicentro del lujo cuando varias figuras de Hollywood y la realeza llegaron para asistir al Gran Premio de Mónaco, una de las carreras más importantes del Campeonato Mundial de Fórmula 1.

El italiano de 19 años Kimi Antonelli se quedó con la victoria, en un podio que completaron el británico Lewis Hamilton y el francés de origen argelino Isack Hadjar. Entre las figuras destacadas estuvo Charlene de Mónaco, quien deslumbró con un elegante vestido blanco y fue la encargada de entregar el trofeo a Hamilton.

Otra de las parejas que no quiso perderse la carrera fue la de Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas, quienes habitualmente asisten a los campeonatos de Fórmula 1. Los actores fueron fotografiados siguiendo con atención la carrera desde uno de los palcos.

Selección semanal
Tecnología

El 66% de los trabajadores que usan IA generativa en Uruguay empezó a hacerlo por cuenta propia

Por José Frugoni
Caso Soledad Barrera

Marcha en dos departamentos y nueva denuncia ante el Colegio Médico contra una decisión de la ministra de Salud

Por Leonel García
Presidencia

Presidencia dio detalles sobre el patrimonio de Orsi y su familia

Gobierno

Oficialismo busca cerrar controversia por la camioneta de Orsi y líderes opositores cuidan la “institucionalidad”

Por Redacción Búsqueda

TE PUEDE INTERESAR

Lucrecia Martel frente a su mural, en 18 de Julio y Yaguarón.
Video

La directora argentina Lucrecia Martel pasó por el emblemático mural de 18 de Julio que le rinde homenaje

Por Redacción Galería
Michael J. Fox cumple 65 años trabajando al frente de su fundación, que lucha contra el párkinson.

La estrella de Hollywood Michael J. Fox cumple 65 años

Campaña de fondos permite conservar cuatro vitrales centenarios

Campaña de fondos permite conservar cuatro vitrales centenarios

Por Magdalena Cabrera
Una jornada de chequeo visual de piel se abre al público en el Hospital de Clínicas

Una jornada de chequeo visual de piel se abre al público en el Hospital de Clínicas

Por Redacción Galería