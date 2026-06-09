Desde Brad Pitt en pareja hasta Charlene de Mónaco: celebridades y realeza en Roland Garros y Fórmula 1

Dos de los torneos deportivos más prestigiosos del calendario internacional suelen acaparar la atención no solo por lo que ocurre en sus pistas o canchas, sino por reunir en sus tribunas desde grandes celebridades hasta miembros de la realeza. Este fin de semana, entre el torneo Roland Garros y el Gran Premio de Mónaco (Fórmula 1) no fue la excepción.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
Una de las presencias más comentadas en la final del torneo de tenis en París fue la de Brad Pitt, quien se mostró muy cariñoso con su pareja de 33 años, la diseñadora de joyas de ascendencia española Inés de Ramón.
Michael Douglas y Catherine Zeta Jones
Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas fueron fotografiados siguiendo con atención la carrera de Fórmula 1 desde uno de los palcos.
AFP
Entre tonos neutros, lino y joyería sencilla, la pareja que hizo pública su relación en 2022 combinó sus outfits y capturó la atención de los fotógrafos y asistentes en el estadio Philippe-Chatrier.
Charlene de Mónaco y Lewis Hamilton
Charlene de Mónaco, quien deslumbró con un elegante vestido blanco, fue la encargada de entregar el trofeo del segundo puesto a Lewis Hamilton.
AFP
A varios cientos de kilómetros, el principado de Mónaco se convirtió en epicentro del lujo cuando varias figuras de Hollywood y la realeza llegaron para asistir al Gran Premio de Mónaco, una de las carreras más importantes del Campeonato Mundial de Fórmula 1.
El italiano de 19 años Kimi Antonelli se quedó con la victoria, en un podio que completaron el británico Lewis Hamilton y el francés de origen argelino Isack Hadjar. Entre las figuras destacadas estuvo Charlene de Mónaco, quien deslumbró con un elegante vestido blanco y fue la encargada de entregar el trofeo a Hamilton.
Otra de las parejas que no quiso perderse la carrera fue la de Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas, quienes habitualmente asisten a los campeonatos de Fórmula 1. Los actores fueron fotografiados siguiendo con atención la carrera desde uno de los palcos.