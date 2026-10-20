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Desde Charlize Theron hasta Taylor Swift: los mejores ‘looks’ de la Gala del Museo de la Academia

La alfombra roja de esta gala se consolidó como un punto de encuentro clave para la moda y el mundo del espectáculo

Justin Timberlake y Jessica Biel posaron juntos en la Gala del Museo de la Academia días después de cumplir 14 años de casados.&nbsp;

Justin Timberlake y Jessica Biel posaron juntos en la Gala del Museo de la Academia días después de cumplir 14 años de casados. 

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AFP
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

¿Esta alfombra roja es mejor que la Met Gala?, se pregunta The New York Times en un artículo en el que presenta los que, a su criterio, fueron los mejores looks de la Gala del Museo de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, celebrada en Los Ángeles con el objetivo de recaudar fondos para financiar los proyectos del museo.

Se trata de una gala joven, a diferencia de la Met Gala, que lleva 78 ediciones. Pero eso no quita que en su sexta edición haya demostrado ser un punto de encuentro clave para la moda y el espectáculo, con capacidad de recaudar más de US$ 14 millones y recibir a muchas de las grandes celebridades del planeta: Taylor Swift dio un show presentado por Conan O’Brien, y Charlize Theron fue distinguida con uno de los premios, al igual que el guionista John Carpenter y el actor Colman Domingo.

A diferencia de la Met Gala, esta alfombra roja, presidida por Steven Spielberg, Tom Ford y Kate Capshaw, apuesta por la elegancia cuidada pero muy variada. Aunque predominaron el negro y los tonos sobrios, también se vieron colores vibrantes: Sabrina Carpenter lució un vestido azul profundo, Naomi Ackie sorprendió con un morado intenso, Emma Chamberlain con un vestido rojo de Giorgio Armani y Elle Fanning con una paleta multicolor.

Sin grandes excentricidades, la gala terminó de consolidarse como una pasarela imprescindible para leer lo que se viene en el mundo de la alta costura.

Taylor Swift llegó a la gala con un diseño a medida de Dior, antes de dar un show.

Taylor Swift llegó a la gala con un diseño a medida de Dior, antes de dar un show.

La actriz Elle Fanning deslumbró con un vestido multicolor en tonos pastel y corsé en forma de mariposa.

La actriz Elle Fanning deslumbró con un vestido multicolor en tonos pastel y corsé en forma de mariposa.

Charlize Theron, homenajeada en la gala, eligió un vestido con encajes, bordados y transparencias de Tom Ford.

Charlize Theron, homenajeada en la gala, eligió un vestido con encajes, bordados y transparencias de Tom Ford.

La cantante Sabrina Carpenter lució un vestido azul intenso de Giorgio Armani.

La cantante Sabrina Carpenter lució un vestido azul intenso de Giorgio Armani.

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