Desde Charlize Theron hasta Taylor Swift: los mejores ‘looks’ de la Gala del Museo de la Academia

¿Esta alfombra roja es mejor que la Met Gala?, se pregunta The New York Times en un artículo en el que presenta los que, a su criterio, fueron los mejores looks de la Gala del Museo de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, celebrada en Los Ángeles con el objetivo de recaudar fondos para financiar los proyectos del museo.
Registrate gratis y seguí leyendo
Accedé a artículos gratuitos y newsletters de Búsqueda y Galería.
Se trata de una gala joven, a diferencia de la Met Gala, que lleva 78 ediciones. Pero eso no quita que en su sexta edición haya demostrado ser un punto de encuentro clave para la moda y el espectáculo, con capacidad de recaudar más de US$ 14 millones y recibir a muchas de las grandes celebridades del planeta: Taylor Swift dio un show presentado por Conan O’Brien, y Charlize Theron fue distinguida con uno de los premios, al igual que el guionista John Carpenter y el actor Colman Domingo.
A diferencia de la Met Gala, esta alfombra roja, presidida por Steven Spielberg, Tom Ford y Kate Capshaw, apuesta por la elegancia cuidada pero muy variada. Aunque predominaron el negro y los tonos sobrios, también se vieron colores vibrantes: Sabrina Carpenter lució un vestido azul profundo, Naomi Ackie sorprendió con un morado intenso, Emma Chamberlain con un vestido rojo de Giorgio Armani y Elle Fanning con una paleta multicolor.
Sin grandes excentricidades, la gala terminó de consolidarse como una pasarela imprescindible para leer lo que se viene en el mundo de la alta costura.
Taylor Swift llegó a la gala con un diseño a medida de Dior, antes de dar un show.
AFP
La actriz Elle Fanning deslumbró con un vestido multicolor en tonos pastel y corsé en forma de mariposa.
AFP
Charlize Theron, homenajeada en la gala, eligió un vestido con encajes, bordados y transparencias de Tom Ford.
AFP
La cantante Sabrina Carpenter lució un vestido azul intenso de Giorgio Armani.