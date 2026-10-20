Victoria’s Secret: el polémico debut de Kylie Jenner y los rumores de despedida de Adriana Lima

La decisión de elegir a la socialité por sobre las modelos profesionales que llevan años desfilando con la marca fue cuestionada por usuarios de redes sociales

Una gran pantalla que mostró a cinco supermodelos se apagó y, tras la oscuridad, luminarias colgantes bajaron de los techos hacia la pasarela, la pantalla se abrió, el espacio se iluminó y entre el humo apareció Bella Hadid, la encargada de abrir un nuevo Victoria’s Secret Fashion Show en Los Ángeles, el domingo más importante para el mundo de las supermodelos.

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AFP Entre las grandes protagonistas de esta edición estuvo la empresaria Kylie Jenner, quien debutó en la pasarela con el famoso Fantasy Bra, un sostén valuado este año en 50 millones de dólares, con más de 4.000 diamantes y 1.000 horas de trabajo por parte de 15 artesanos. La decisión de elegir a la socialité por sobre las modelos profesionales que llevan años desfilando con la marca fue cuestionada por usuarios de redes sociales, quienes criticaron sobre todo que la firma priorice el alcance digital de la celebridad. En primera fila, como era de esperar estaba el actor Timothée Chalamet, su pareja, quien la ovacionó al verla pasar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Victoria's Secret (@victoriassecret) Otra de las figuras destacadas del desfile fue la modelo y actriz húngara Barbara Palvin, quien pisó la pasarela menos de dos meses después del nacimiento de su primera hija, Sylvie, a principios de setiembre, con el actor Dylan Sprouse.

Para los shows, la empresa de lencería convocó a artistas mujeres como Megan Thee Stallion, Tate McRae, Megan Moroney y el grupo musical Katseye.

La brasileña Adriana Lima, una de las modelos más importantes en la historia de la firma, fue quien cerró el desfile. Y su caminata desató todo tipo de especulaciones: sus gestos, saludos y agradecimientos a la pantalla, sumados a sus manos al corazón y la música melódica fueron de inmediato interpretados como una despedida de la pasarela por parte de la modelo de 45 años.