¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Victoria’s Secret: el polémico debut de Kylie Jenner y los rumores de despedida de Adriana Lima

La decisión de elegir a la socialité por sobre las modelos profesionales que llevan años desfilando con la marca fue cuestionada por usuarios de redes sociales

Kylie Jenner portó el famoso Fantasy Bra, valuado este año en 50 millones de dólares.&nbsp;

Kylie Jenner portó el famoso Fantasy Bra, valuado este año en 50 millones de dólares. 

FOTO

AFP
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Una gran pantalla que mostró a cinco supermodelos se apagó y, tras la oscuridad, luminarias colgantes bajaron de los techos hacia la pasarela, la pantalla se abrió, el espacio se iluminó y entre el humo apareció Bella Hadid, la encargada de abrir un nuevo Victoria’s Secret Fashion Show en Los Ángeles, el domingo más importante para el mundo de las supermodelos.

Entre las grandes protagonistas de esta edición estuvo la empresaria Kylie Jenner, quien debutó en la pasarela con el famoso Fantasy Bra, un sostén valuado este año en 50 millones de dólares, con más de 4.000 diamantes y 1.000 horas de trabajo por parte de 15 artesanos. La decisión de elegir a la socialité por sobre las modelos profesionales que llevan años desfilando con la marca fue cuestionada por usuarios de redes sociales, quienes criticaron sobre todo que la firma priorice el alcance digital de la celebridad. En primera fila, como era de esperar estaba el actor Timothée Chalamet, su pareja, quien la ovacionó al verla pasar.

Otra de las figuras destacadas del desfile fue la modelo y actriz húngara Barbara Palvin, quien pisó la pasarela menos de dos meses después del nacimiento de su primera hija, Sylvie, a principios de setiembre, con el actor Dylan Sprouse.

Para los shows, la empresa de lencería convocó a artistas mujeres como Megan Thee Stallion, Tate McRae, Megan Moroney y el grupo musical Katseye.

La brasileña Adriana Lima, una de las modelos más importantes en la historia de la firma, fue quien cerró el desfile. Y su caminata desató todo tipo de especulaciones: sus gestos, saludos y agradecimientos a la pantalla, sumados a sus manos al corazón y la música melódica fueron de inmediato interpretados como una despedida de la pasarela por parte de la modelo de 45 años.

Los gestos de la supermodelo brasileña Adriana Lima al cierre del desfile fueron interpretados de inmediato como una despedida de las pasarelas.

Los gestos de la supermodelo brasileña Adriana Lima al cierre del desfile fueron interpretados de inmediato como una despedida de las pasarelas.

De momento son solo rumores, ya que ni la modelo ni Victoria’s Secret lo han confirmado.

La pasarela también estuvo marcada por el regreso de Rosie Huntington-Whiteley, Elsa Hosk y la presencia de modelos plus size como Paloma Elsesser, Ashley Graham, Precious Lee y Devyn Garcia, además de las infaltables Alessandra Ambrosio, Gigi Hadid, Behati Prinsloo y Candice Swanepoel.

Selección semanal
Cuestionamientos a la Jutep

Blancos pondrán en la mira a los integrantes del oficialismo de la Junta Anticorrupción en sesión especial en el directorio

Por Federico Castillo
ANP

Puerto: ANP acordó pagar más de US$ 600.000 por adeudo en el servicio de control de acceso al tren de UPM

Por Redacción Búsqueda
Petróleo

Justicia desestimó cautelar contra la búsqueda de petróleo ‘offshore’ al entender que no se probó “peligro de lesión”

Partido Nacional

Subido a la ola azul de la región, Da Silva recorre Uruguay con el eslogan “Te da la derecha”

Por Federico Castillo

TE PUEDE INTERESAR

Kylie Jenner portó el famoso Fantasy Bra, valuado este año en 50 millones de dólares. 

Victoria’s Secret: el polémico debut de Kylie Jenner y los rumores de despedida de Adriana Lima

Por Redacción Galería
El Plaza baja el telón: el hotel de Nueva York que conquistó al cine cerrará por cuatro años

El Plaza baja el telón: el hotel de Nueva York que conquistó al cine cerrará por cuatro años

Por Redacción Galería
En el mes de la prevención del cáncer de mama: los números en Uruguay, la campaña y una historia de vida

En el mes de la prevención del cáncer de mama: los números en Uruguay, la campaña y una historia de vida

Por Redacción Galería
Justin Timberlake y Jessica Biel posaron juntos en la Gala del Museo de la Academia días después de cumplir 14 años de casados. 

Desde Charlize Theron hasta Taylor Swift: los mejores ‘looks’ de la Gala del Museo de la Academia

Por Redacción Galería