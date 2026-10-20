En vísperas de la llegada de León XIV, vuelve a la pantalla grande 'El baño del papa'

A 19 años de su estreno y en vísperas de una nueva visita papal, vuelve a la gran pantalla El baño del papa, la exitosa película uruguaya con participación brasileña y francesa, protagonizada por César Troncoso, dirigida por César Charlone y Enrique Fernández e inspirada en el libro de cuentos El día en que el Papa fue a Melo, del escritor brasileño Aldyr García Schlee.
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La película transcurre en Melo, en el año 1988, días antes de la histórica visita de Juan Pablo II a la ciudad. Mientras los vecinos calculan que llegarán 50.000 visitantes y piensan cómo sacar provecho de este acontecimiento sin precedentes mediante la venta de comida, bebida y souvenirs, a Beto, el protagonista, se le ocurre una idea diferente: construir un baño frente a su casa y cobrar por el ingreso. Al final, una realidad muy distinta se impone sobre la expectativa.