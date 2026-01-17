El año de los museos: las 10 aperturas más esperadas de 2026

Ciudades como Abu Dabi, Bruselas y Suzhou se preparan para convertirse en puntos de referencia cultural en 2026 gracias a la apertura de museos que combinan arquitectura de vanguardia, colecciones únicas y experiencias interactivas.

Desde grandes proyectos impulsados por arquitectos estrella y marcas museísticas consolidadas hasta propuestas que apuestan por el arte digital, la narrativa visual o la reinterpretación de patrimonios históricos, las inauguraciones previstas para este año dan cuenta de la diversidad de enfoques que atraviesan hoy al mundo del arte. Algunas de estas aperturas marcarán hitos urbanos y turísticos, mientras que otras buscarán fortalecer escenas culturales locales con proyección internacional.

A continuación, un recorrido por 10 museos cuyas aperturas están previstas para 2026, y que, por sus escalas, ambiciones y propuestas culturales, prometen dejar huella en el mapa cultural global.

El Guggenheim de Abu Dabi, diseñado por el recientemente fallecido Frank Gehry, está entre las inauguraciones más esperadas del año. Este museo será el mayor de toda la red Guggenheim, con una ambiciosa colección de arte moderno y contemporáneo que articulará narrativas de Occidente, Oriente Medio, África del Norte y el sur de Asia. Se ubica en Saadiyat Island, el distrito cultural de la ciudad, a pocos minutos del Louvre Abu Dabi y muy cerca del Zayed National Museum y de teamLab Phenomena, conformando un polo museístico de escala internacional. Su apertura está anunciada para 2026, aunque aún no se confirmó la fecha exacta ni el mes en que sucederá.

Lucas Museum of Narrative Art

Los Ángeles, Estados Unidos

lucas-museum-mad-los-angeles_dezeen_2364-gero

Ubicado en el Exposition Park, el Lucas Museum of Narrative Art, que abrirá sus puertas el 22 de setiembre, será un hito cultural en Los Ángeles. Fundado por el cineasta George Lucas y la empresaria Mellody Hobson, el museo explorará la narrativa visual en todas sus formas: ilustración, pintura, cómic, cine y cultura pop, conectando expresiones clásicas y contemporáneas. Con instalaciones diseñadas para atraer a públicos de todas las edades, su apertura promete redefinir el diálogo entre arte tradicional, storytelling visual y tecnologías inmersivas.

V&A East

Londres, Reino Unido

A149_00_VA_MainImage

El V&A East representa una expansión significativa del prestigioso Victoria & Albert Museum. Situado en el Queen Elizabeth Olympic Park de Londres, reunirá diseño, artes aplicadas y cultura global bajo un mismo techo. Su programación combinará exposiciones temporales, galerías permanentes y actividades participativas, acercando la creatividad a audiencias diversas y explorando conexiones entre objeto, sociedad e identidad cultural. Abrirá el 18 de abril.

Kanal Centre Pompidou

Bruselas, Bélgica

kanal_building_09102018_dsc8870_cveerlevercauteren_1200x900px_facebook_usage

Tras años de expectativas, Bruselas inaugurará el 28 de noviembre el Kanal Centre Pompidou, un antiguo garaje Citroën transformado en un museo de arte moderno y contemporáneo de gran escala. Más que una galería, será un espacio multifuncional con exposiciones, eventos y áreas públicas, que reforzará el papel cultural de la capital belga y conectará su escena artística con la influencia del icónico Pompidou de París.

Suzhou Museum of Contemporary Art

Suzhou, China

big-suzhou-museum-of-contemporary-art-china-architecture_dezeen_1704_col_5

La apertura de este museo reforzará la presencia del arte contemporáneo en Asia Oriental, al ofrecer espacios para exhibiciones internacionales y el desarrollo de proyectos experimentales. Ubicado en la ribera del lago Jinji, el Suzhou Museum of Contemporary Art contará con más de 10.000 m2 dedicados a salas de exhibición y un diseño arquitectónico que dialoga con los jardines de la ciudad. Aún no se anunció la fecha concreta de su inauguración.

New Museum

Nueva York, Estados Unidos

new museum

Ubicado en el Lower East Side, el proyecto de ampliación del New Museum duplicará su superficie expositiva y ampliará su capacidad para exhibir arte contemporáneo experimental y obras de artistas emergentes de todo el mundo. El nuevo edificio, diseñado por el estudio OMA, dialogará con la emblemática sede creada por la firma japonesa Sanaa y permitirá incorporar nuevos espacios para exposiciones, programas educativos y actividades de investigación.

ZAMU

Zaanstad, Países Bajos

ZAMU

El Zaanstad Amsterdam Museum, conocido como ZAMU, será uno de los proyectos culturales más ambiciosos de los Países Bajos en 2026. Situado en el antiguo terreno industrial de Hembrug, el museo está concebido como un espacio de arte moderno y contemporáneo con galerías integradas en edificios rehabilitados, jardines diseñados por el paisajista Piet Oudolf y una colección en constante expansión. Su inauguración, prevista para la primavera europea, apunta a posicionar a Zaanstad como un nuevo polo cultural dentro del área metropolitana de Ámsterdam.

UBS Digital Art Museum

Hamburgo, Alemania

usb hamburgo

Este museo será uno de los espacios más innovadores de Europa dedicados al arte digital y a experiencias inmersivas. Con la participación del colectivo internacional teamLab, el UBS Digital Art Museum propone un espacio interactivo, donde los visitantes se integran en obras digitales que combinan arte, tecnología y sensibilidad sensorial.

MoN Takanawa

Tokio, Japón

MoN-Takanawa-trim

Situado en el desarrollo urbanístico de Takanawa Gateway City, MoN Takanawa: The Museum of Narratives se propone como un museo dedicado a explorar las formas en que las historias —tanto tradicionales como contemporáneas— configuran la cultura y la identidad. Su apertura está prevista para el 28 de marzo, y su programación combinará muestras y performances que conectan la narrativa japonesa con perspectivas globales. El edificio, diseñado por Kengo Kuma & Associates, incorpora una estética que dialoga con la arquitectura moderna de Takanawa y la visión futurista de Tokio.

Memphis Art Museum

Memphis, Estados Unidos

Memphis

La transformación del Brooks Museum of Art en el nuevo Memphis Art Museum representa un salto cualitativo para la oferta cultural del sur de Estados Unidos. Con diseño de Herzog & de Meuron, se duplicará la superficie de exhibición y se abrirán espacios públicos al aire libre. El museo ampliado ofrecerá colecciones enriquecidas y programas comunitarios que celebran tanto el arte como la identidad local. La apertura será en el mes de diciembre.