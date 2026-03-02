Mark Zuckerberg, Demi Moore y Madonna revolucionaron la Semana de la Moda de Milán

Marcas como Prada, Dolce & Gabbana y Gucci presentaron sus esperadas colecciones en los últimos días de la Semana de la Moda de Milán, que pareció dejar lo más potente para el final.
La creatividad y la inversión volcadas en semejantes piezas de diseño resultaron opacadas por la presencia de las estrellas del cine, la música y los negocios
Esta vez, sin embargo, la creatividad y la inversión volcadas en semejantes piezas de diseño resultaron opacadas por la presencia de celebridades que revolucionaron los desfiles. Posiblemente, la más controversial de todas haya sido la de Mark Zuckerberg en el desfile de Prada. El magnate de Meta asistió acompañado de su esposa, Priscilla Chan, y ambos vieron pasar con atención a las modelos de la firma italiana desde la primera fila. Enseguida comenzaron las especulaciones: se dice que este podría ser el comienzo de una inminente colaboración entre Zuckerberg y Prada, que se explicaría a partir de la presentación de una línea de lentes inteligentes de Meta para la marca italiana, en un intento de la firma por entrar en el mundo tecnológico y así conquistar a los más jóvenes sin sacrificar su esencia como marca de lujo.
Casi igual de comentada fue la llegada de Demi Moore al desfile de Gucci, una pasarela que también generó conversación por el desfile de la emblemática modelo de 52 años, Kate Moss.
Moore sorprendió con un cambio de look radical, ya que dejó atrás su largo pelo para estrenar un corte por la mandíbula, peinado con efecto húmedo. Por si fuera poco, asistió al desfile con un arriesgado atuendo de estética noventera, aparentemente inspirado en la película Matrix.
De lentes oversized, conjunto al cuerpo de cuero negro y cargando a Piaf —su perro—, la actriz de 63 años parece tener claro cómo adueñarse de la atención.
El front row de Dolce & Gabbana también tuvo a su clara protagonista, nada más y nada menos que Madonna. La reina del pop llegó acompañada de su pareja, el futbolista Akeem Morris, y completamente vestida de negro, en sintonía con la colección que posteriormente presentaría la marca italiana.
Fuera del centro de convenciones Metropol de Milán, cientos de fans se aglomeraron para verla salir.