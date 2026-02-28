Quién es Olivia Dean, el nuevo ícono de la música británica

“Estoy aquí como nieta de una inmigrante, soy un producto de la valentía y creo que esas personas merecen ser celebradas”. El pasado primero de febrero, los focos del Crypto Arena de Los Ángeles iluminaban una velada de hitos musicales. Pero, mientras la industria aplaudía a Kendrick Lamar, quien rompía todos los récords al coronarse como el rapero con más premios Grammy de la historia (un total de 26), un rotundo relevo generacional con acento británico se estaba gestando a pocos metros de distancia.

Una joven originaria del este de Londres estaba a punto de reclamar su asiento en el Olimpo de la música pop. ¿Su nombre? Olivia Dean. ¿Su discurso? Un recordatorio de la importancia de las raíces en la inspiración de un músico.

Porque, al pisar el gran escenario para alzar el codiciado premio a Mejor nueva artista, la cantante británica, nacida en el barrio de Walthamstow, pasa a formar parte de una selecta estirpe de compatriotas que también conquistaron Estados Unidos , siguiendo la estela de leyendas de la talla de The Beatles, Amy Winehouse o Adele.

Nacida el 14 de marzo de 1999 en el distrito londinense de Haringey y criada en el barrio de Highams Park, Olivia Lauryn Dean nació con la música impresa en su propia identidad: su segundo nombre es un homenaje directo que su madre quiso rendir a la icónica Lauryn Hill.

Los ritmos de Jill Scott y Angie Stone que escuchaba con su madre, y los indiscutibles del soul como Al Green y Carole King que le enseñaba su padre, plantaron la semilla. Sin embargo, su idilio con los escenarios no fue inmediato: Dean lidiaba con una enorme timidez, por la que llegó a actuar de espaldas al público durante una competición escolar.

Fue precisamente el empeño materno el que logró revertir la situación: intuyendo su potencial, su madre la impulsó a vencer sus miedos al apuntarla a clases de teatro musical y sumando su voz a un coro de góspel local.

A los 15 años, fue aceptada en la prestigiosa Brit School, que tiene entre sus exalumnos a figuras como Adele y Amy Whinehouse, Leona Lewis y Tom Holland.

Para perseguir su sueño, la joven afrontaba a diario viajes de una hora y 45 minutos en cada trayecto; unas rutas en las que, presa del agotamiento, a menudo terminaba quedándose dormida.

Sin embargo, en sus dos últimos años de estudio decidió dar un giro a su vocación. Una profesora le mostró un video de Paul Simon cantando con un grupo sudafricano. Y así fue como Dean dejó a un lado el teatro para volcarse de lleno a la composición y convenció a su madre de que le comprara un piano de segunda mano para este propósito.

Tras su graduación, su voz captó la atención de la representante Emily Braham, quien movió los hilos para conseguirle una audición como corista de la banda electrónica Rudimental.

Messy o la belleza de lo imperfecto

Aunque Dean confiesa con humor y autocrítica en una entrevista con The Standard que “había momentos en los que cantaba la melodía en lugar de la armonía”, lo cierto es que esa experiencia le dio la oportunidad de enfrentarse a las masas en 2017, cuando actuó ante 16.000 personas en el reputado Sziget Festival de Hungría.

Su carrera en solitario empezó con una tríada de EP que cosecharon aplausos de la crítica especializada: Ok Love You Bye (2019), What Am I Gonna Do on Sundays? (2020) y Growth (2021).

Pero el estallido definitivo llegó en junio de 2023 con su primer álbum de estudio: Messy. El álbum debutó en un meritorio cuarto puesto en la lista oficial de ventas del Reino Unido y le valió a Dean una codiciada nominación como finalista del prestigioso Mercury Prize.

En lo conceptual, Messy supo retratar la ansiedad y el vértigo de la primera etapa adulta con una brutal honestidad plasmada a la perfección en la canción que da título al disco, en la que la británica abraza a su generación con un mensaje liberador: “No necesitas estar lista, está bien si es un desastre”.

Y, si Messy sirvió como carta de presentación para situarla en el radar de la industria, su segundo trabajo de estudio, The Art of Loving (lanzado en setiembre de 2025), llegó para dinamitar cualquier techo de cristal y romper todos los moldes preconcebidos.

Apenas unas semanas después de ver la luz, el 3 de octubre del año pasado, el disco irrumpió directamente en el número uno de las listas de ventas. Un triunfo rotundo que vino acompañado por la coronación simultánea de su sencillo principal, Man I Need en la Official Singles Chart.

De promesa a realidad esperanzadora

Con este éxito, Olivia se convirtió en la primera solista femenina británica en liderar al unísono las clasificaciones de álbumes y canciones desde que Adele lo lograse en 2021 con el disco 30 y el tema Easy on Me.

Además, se ha convertido en la primera mujer solista capaz de situar cuatro temas de forma simultánea en el codiciado Top 10 británico: a la ya mencionada Man I Need se unieron Nice to Each Other, So Easy (To Fall in Love) y, fruto de su colaboración con Sam Fender, Rein Me in.

En cuanto a su vida personal, la estabilidad también parece acompañar el buen momento de la estrella británica. Desde abril de 2025, mantiene una relación sentimental con el baterista Eddie Burns, con el que se ha dejado ver en eventos públicos, como las gradas del torneo de tenis de Wimbledon.

En la actualidad, Dean se prepara para afrontar su próximo gran salto: los codiciados Brit Awards de 2026, que se entregan el 28 de febrero. Se tratará, además, de una ceremonia con tintes históricos que, por primera vez, abandonará su tradicional sede londinense para desplegar su alfombra roja en la ciudad de Mánchester.

Erigida como la indiscutible favorita de la velada, la cantautora acumula la nada desdeñable cifra de cinco nominaciones, pisando fuerte en las categorías Artista del año y Álbum del año.

Atrás queda definitivamente aquella adolescente tímida que invertía horas en tren para formarse y soñar frente a un piano de segunda mano. La propia artista es consciente de la magnitud de su viaje vital: “Haber estado en la Brit School y cerrar el círculo 10 años después va a ser muy emotivo”, confesó recientemente a la BBC.

Porque Olivia Dean dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad esperanzadora: en un mundo dominado por algoritmos, ella apuesta por lo humano. Tal y como dijo en entrevista con Elle: “Sé lo que valgo y cómo merezco ser amada”. Y esa seguridad es la que marca el ritmo en la viralidad de sus canciones.

