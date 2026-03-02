Premios Goya 2026: una ceremonia que visibilizó la lucha de las mujeres

El sábado por la noche se entregaron los premios Goya en una ceremonia que tuvo como principal ganadora a la película Los domingos, frente a una Sirât que se llevó seis de las 11 nominaciones, pero perdió en las categorías principales. Alauda Ruiz de Azúa, directora de Los domingos, es la cuarta mujer en la historia de los premios en llevarse este galardón, y lo hizo notar en su discurso: “En 40 años de Goyas en esta categoría solo han ganado tres mujeres: Pilar Miró, Isabel Coixet e Iciar Bollain, por esa razón me gustaría agradecer el reconocimiento a todas las personas que han entendido que el talento no entiende de género, pero que las oportunidades históricamente sí han entendido de género”.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Su película, sobre una joven brillante de 17 que toma por sorpresa a su familia cuando anuncia sus deseos de ser monja de clausura, se alzó con los reconocimientos más significativos de la noche: Mejor película, Mejor actriz para Patricia López Arnaiz, Mejor actriz de reparto para Nagore Aramburu y Mejor guion original, también para la realizadora, Ruiz de Azúa.

La directora Alauda Ruiz de Azúa y los productores posan con los Goya a Mejor guion original, Mejor dirección y Mejor película por Los domingos.

Pero el discurso más sonado, al menos en estas latitudes, fue el de Dolores Fonzi, directora de Belén, ganadora del Goya a Mejor película iberoamericana. “Qué emoción, qué honor enorme recibir este Goya. No lo esperaba. Nosotros somos las películas que hacemos y en este momento el mundo se convirtió en una película de terror donde ya se ha nombrado el genocidio en Gaza, el reclamo de las mujeres en Irán, la persecución a los migrantes en Estados Unidos y eso, esa película de terror, no somos nosotros, no somos la humanidad, y eso no lo podemos seguir permitiendo”, expresó. “Ustedes que tienen tiempo (dijo refiriéndose a los españoles), que tienen tiempo aún, no caigan en la trampa. La ultraderecha vino a destruirlo todo. Eso es así. Yo vengo del futuro. Vengo del futuro, de un país donde el presidente incluso puso en venta el agua. O sea que ya no solo defendemos el cine , estamos teniendo que defender el agua. Que no les pase a ustedes”. Sus palabras rápidamente se hicieron eco en redes sociales, con publicaciones de ilustradores españoles y argentinos.

La productora del filme, Leticia Cristi, aprovechó sus minutos de micrófono para mencionar a la joven que inspiró la película. “Quiero dedicarle este premio a Belén, compartirlo con todas las mujeres, compartirlo con mi país, compartirlo con Argentina, dedicárselo a mi país. Acá estamos. Vamos a seguir haciendo cine. Queremos seguir haciendo cine. Deseamos hacer cine”, dijo.

Belén ( disponible en Prime Video ) relata la historia de una chica tucumana que llega a la sala de emergencias de un hospital público con dolores fuertes y, sin saber que está embarazada, sufre un aborto espontáneo. Pero es arrestada y acusada de inducírselo. Su caso se volvió emblema de la lucha feminista.

Miriam Garlo La actriz Miriam Garlo recibió el Goya a Mejor actriz revelación por su trabajo en Sorda. EFE

La otra triunfadora de los Goya fue la película Sorda: su realizadora, Eva Libertad, ganó el premio a la Dirección novel; su protagonista, Miriam Garlo, el Goya a Actriz revelación, y Álvaro Cevantes a Actor de reparto. La historia, guionada también por Libertad, es el retrato de una mujer sorda (Garlo) decidida a ser madre junto con su pareja oyente (Cervantes), que enfrenta los desafíos de la crianza en un mundo diseñado para los que escuchan.

“Este premio es para las mujeres sordas, las que han sido madres y las que no, porque a la violencia obstétrica hay que añadirle la violencia de la invisibilidad: sin comunicación somos muebles, sin comunicación no hay respeto, y sin respeto somos un fracaso como sociedad”, dijo Garlo, hablando desde su experiencia como mujer sorda. “Entonces, aprendamos lengua de signos si podemos. Y si no podemos, usemos nuestros cuerpos, nuestra inteligencia, nuestro arte para comunicarnos sin límites, sin frontera, sin miedo, sin vergüenza. Porque ningún humano es invisible. Y ojo, ninguna persona sorda es muda. Somos personas sordas, tenemos identidad propia y tenemos una voz propia, pero no siempre es oral. Para terminar, no a los genocidios, no a los feminicidios. Y sí, sí al arte, a la conexión, a la ternura y a la empatía”, concluyó.

Alvaro Cervante Álvaro Cervantes ganó el Goya a Mejor actor de reparto por Sorda. EFE

Estrellas de brillo eterno

Susan Sarandon, que llegó a la gala con el pin de Free Palestina y se mostró conmovida por todos estos discursos, tuvo su propio espacio de expresión cuando recibió el Goya de Honor. Sus palabras fueron de agradecimiento, de reconocimiento y de esperanza. “Estos días en los que el mundo está tan dominado por la violencia, por la crueldad, yo miro a mi alrededor y veo a vuestro presidente y a muchos artistas. Un país que habla con tanta mesura moral. Tanta lucidez moral que me ayuda donde yo estoy, en medio del caos, de la represión. Esto me ayuda a sentirme menos sola, me ayuda a sentirme que soy parte de una comunidad mayor”, dijo.

Susan sarandon red carpet (1) Susan Sarandon recibió el Goya Internacional 2026. EFE

Susan sarandon (1) Susan Sarandon.

Y citando al filósofo e historiador Howard Zinn, agregó: “Tener esperanza en tiempos difíciles no es solo una actitud romántica ni ingenua. Se sostiene en una verdad esencial. La historia de la humanidad no es solo una historia de crueldad, sino también de compasión, de sacrificio, de valentía y de bondad. Y aquello que decidamos poner en el centro de esta historia tan compleja va a marcar nuestras vidas. Si elegimos centrarnos solamente en lo peor, paralizamos nuestra capacidad de actuar. Pero si recordamos aquellos momentos y lugares, que son muchos, en los que una persona ha obrado con grandeza, esto nos da la energía necesaria para actuar y al menos tener la posibilidad de cambiar el rumbo de este mundo (...). Y cuando actuamos, aunque sea una pequeña forma de hacerlo, no tenemos que esperar a un grandioso futuro. El futuro es una sucesión infinita de presentes. Vivir hoy en este presente, como nosotros pensamos que los seres humanos deben vivir, desafiando todo lo malo que nos rodea, es per se, una maravillosa victoria”.

Con menor protagonismo pero pisando igual de firme que siempre, tres actrices españolas de gran trayectoria dijeron presente en esta noche que terminó siendo un inesperado reconocimiento tras otro a las mujeres en el cine. Belén Rueda, Leonor Watling y Rossy De Palma brillaron desde un segundo plano, en una noche que logró récord de audiencia en España con su mejor cifra en seis años.

Rossy de palma (1) Rossy de Palma en su llegada a la ceremonia de entrega de los Premios Goya en su cuadragésima edición, en el Auditorio Fórum CCIB de Barcelona. La actriz llevó un diseño de Sybilla y joyas de Tous. EFE

Belen rueda Belén Rueda con un diseño de Valenzuela Atelier. EFE