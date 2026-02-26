  • Cotizaciones
    Nicolás Olivera busca un Partido Nacional que “proponga”, se queja de la “novela de Cardama” y reclama construir agenda

    El intendente de Paysandú y líder de D Centro planteará una reunión con el presidente Yamandú Orsi para poner arriba de la mesa temas como la pobreza infantil, el empleo, la seguridad y la salud mental

    Nicolás Olivera.

    Nicolás Olivera.

    FOTO

    Adhoc-Santiago Mazzarovich
    Búsqueda | Federico Castillo
    Por Federico Castillo

    Para el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, el caso Cardama es una “novela” que “no le interesa absolutamente a nadie más allá de los que están involucrados” y que “no le cambia la vida a la gente”.

    Olivera, dirigente del sector D Centro del Partido Nacional, eligió este ejemplo para graficar el estado actual de los blancos en su rol de oposición y demandar que haya una “construcción de agenda propia”, una que “no puede ser exclusivamente estar pendiente de los errores del gobierno”.

    // Leer el objeto desde localStorage