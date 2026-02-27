El menú de los premios Oscar 2026 y todo lo que se sabe de la ceremonia hasta ahora

De a poco, como en cuentagotas, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood va soltando novedades de la ceremonia de entrega de los premios Oscar, que tendrá lugar el domingo 15 de marzo. Así va alimentando la expectativa sobre esa noche, que evidentemente suscita interés, pero no logra los niveles de audiencia de otras épocas en su transmisión televisiva. Ya se había anunciado que, tal como el año pasado, el anfitrión de la velada sería Conan O’Brien, un personaje popular en Estados Unidos por conducir un talk show, pero no tanto fuera de fronteras.

También se anunció que, como es tradición, los ganadores del Oscar a Mejor actriz y actor en la edición pasada estarán en el escenario de esta 98ª edición; así que la presencia de Adrien Brody, Kieran Culkin, Mikey Madison y Zoe Saldaña (seguramente anunciando las categorías en las que triunfaron) está garantizada. Otros presentadores confirmados de la noche son Javier Bardem, Chris Evans, Chase Infiniti, Demi Moore, Kumail Nanjiani y Maya Rudolph.

Después de la gala, que comenzará a las 21 horas y en Uruguay podrá verse por TNT, ganadores, nominados y presentadores compartirán una cena en el famoso Governors Ball. En las últimas horas se dio a conocer el menú, a cargo de la firma Wolfgang Puck Catering. Es amplísimo e incluye desde bocaditos y pequeños platos fríos y calientes al paso, a estaciones con diferentes propuestas: queso y charcutería, izakaya (comida al estilo taberna japonesa), pizza al horno de leña, una estación de wagyu y filetes con papas fritas, y otra de sushi. Los dulces también se servirán en estaciones: pâtisserie, magdalenas y tiramisú, helado, y una exclusiva destinada a chocolate.

El equipo de prensa de los premios de la Academia difundió dos recetas del menú que probarán las celebridades esa noche. Si se quieren replicar en casa, son las siguientes.

2 cucharadas de aceite de oliva

1/2 taza de apio en rodajas

1/2 taza de puerro en juliana

1/2 taza de zanahoria en juliana

Sal al gusto

Pimienta blanca al gusto

1 taza de crema de leche

1 salmón entero, limpio

Pimienta negra al gusto

2 cucharadas de estragón fresco picado

2 láminas de hojaldre

2 huevos batidos

Perejil fresco y rodaja de limón para servir

Para la salsa:

1 taza de vino blanco

Jugo de limón

4 echalotes picados

1/2 manojo de estragón fresco

1 taza de crema espesa

18 cdas. de manteca en rodajas

Sal y pimienta al gusto

Ciboulette picado

Procedimiento:

Calienta el aceite de oliva en una sartén mediana a fuego medio. Agrega el apio, los puerros, las zanahorias y una pizca de sal y pimienta blanca, y saltea hasta que las verduras empiecen a reducirse. Agrega la crema y revuelve para cubrir las verduras. Cocina hasta que la crema espese. Retira la sartén del fuego.

Cubre una bandeja para hornear con papel vegetal. Extiende ambas láminas de hojaldre hasta que tengan 6 mm de grosor. Transfiere una lámina de hojaldre a la bandeja.

Corta el salmón por el lomo para retirar la espina dorsal y luego ábrelo en mariposa. Sazona con sal, pimienta y estragón. Coloca las verduras cocidas sobre un lado del pescado y luego dóblalo sobre el otro filete. Transfiere el pescado al centro de la lámina de hojaldre. Pincela el pescado con huevo batido y luego extiéndelo sobre la segunda lámina de hojaldre, presionando para sellar.

Con un cuchillo pelador, retira el exceso de hojaldre en forma de pez. Pincela la parte superior del hojaldre con huevo batido y usa los restos para decorar el pescado. Usa la punta del cuchillo o la abertura grande de la boquilla de un cortador de hojaldre para dibujar escamas en el cuerpo y la cola. Enfría en el refrigerador durante al menos 30 minutos.

Para hacer la salsa, en una cacerola mediana a fuego medio, combina el vino, el jugo de limón, los echalotes y el estragón. Reduce hasta que solo quede 60 ml (1/4 de taza) de líquido. Agrega la crema y reduce hasta que la mezcla espese ligeramente. Incorpora la manteca lentamente, batiendo un trozo a la vez, hasta que la salsa esté brillante y espesa. Retira el tallo de estragón y sazona con sal y pimienta. Incorpora el ciboulette.

Precalienta el horno a 190 °C. Una vez caliente, hornea el pescado de 15 a 20 minutos o hasta que la masa esté dorada. Transfiere el pescado a una fuente y decora con perejil fresco y gajos de limón.

Para servir, corta el pescado en porciones individuales y cúbrelas con un chorrito de salsa de manteca de ciboulette.

Cómo hacer lo canelés Baillardran (bizcochos típicos de Burdeos)

Postre CANELÉS BAILLARDRAN Governors Ball 2026 Canelés Baillardran. A.M.P.A.S.

Ingredientes:

500 g de leche entera

2 vainas de vainilla

250 g de azúcar

125 g de harina común

2 huevos grandes

2 yemas de huevo

50 g de manteca derretida

50 g de ron oscuro

Molde de cobre o silicona para canelés

Procedimiento:

Añade la leche y las vainas de vainilla a una cacerola y llévala a ebullición. Deja enfriar a temperatura tibia.

En un bol, mezcla el azúcar y la harina. Añade los huevos y las yemas a la mezcla y bate hasta que estén bien integrados.

Retira las vainas de vainilla de la cacerola y añade la mezcla de leche tibia hasta que esté bien integrada. Añade la manteca derretida y el ron a la mezcla y bate hasta que esté homogénea. Tapa y refrigera durante un mínimo de 12 horas, idealmente. La masa puede reposar hasta 5 días; un tiempo de reposo más largo mejorará el resultado final.

Precalienta el horno a 190 °C, vierte la mezcla en moldes para canelé y hornea durante 40 minutos, hasta que estén dorados.

Por un Oscar sustentable

Según la Academia, en los últimos tiempos han incorporado prácticas amigables con el medio ambiente. Algunas de ellas son animar a los asistentes a compartir el coche y utilizar el servicio de transporte compartido para los eventos de la temporada de los Oscar, eliminar las botellas de agua de plástico de un solo uso y fomentar la reutilización de botellas con sistemas de recarga de agua en contextos de trabajo y eventos, y reemplazar las invitaciones al Oscar y los pases de estacionamiento físicos por digitales.

En cuanto al catering, desde 2013 más del 50% de los platos que se sirven en el Governors Ball son a partir de plantas y vegetarianos, y todos los alimentos provienen de fuentes responsables, de agricultura sostenible o están incluidos en la lista de recomendaciones de Monterey Bay Aquarium Seafood Watch. Después de la gala se donan los alimentos sobrantes a la organización Chefs to End Hunger.

También se tomaron medidas energéticas: se utilizan luces led de bajo consumo y velas led a pilas durante todo el evento, y todos los equipos de iluminación, audio, montaje y mobiliario se alquilan o reutilizan.

En materia de residuos, se reciclan plásticos, metales, vidrios, papeles y cartón. Además, se colocaron contenedores de reciclaje adicionales en todo el área del evento, incluida la alfombra roja.

Todos los arreglos florales se elaboran en jarrones de vidrio reutilizables y la espuma floral utilizada es biodegradable. Después de la fiesta, se dona una cantidad de arreglos florales a albergues y hospitales. Lo que no se dona de flores o restos de comida se composta. Según la Academia, el 70% de los materiales de fabricación se reutilizan, reciclan o compostan.