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El “lujo pop” de Louis Vuitton en su desfile crucero 2027

El director creativo de la marca, Nicolas Ghesquière, logró que el relato del lujo y refinamiento que rodea a la marca dialogara con la cultura pop neoyorquina

El volumen, las mangas globo y los colores vibrantes fueron un hilo conductor de la colección de Nicolas Ghesquière, que conectó su identidad sofisticada con la cultura pop.&nbsp;

El volumen, las mangas globo y los colores vibrantes fueron un hilo conductor de la colección de Nicolas Ghesquière, que conectó su identidad sofisticada con la cultura pop. 

FOTO

AFP
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

A esta altura, la tendencia es clara: las grandes casas de moda, para mantenerse relevantes, están optando por estrategias similares, que incluyen alejarse del lujo hermético e hiperexclusivo para, en cambio, conectar con las masas a través de referencias a la cultura popular y guiños nostálgicos.

Zendaya y Cate Blanchett
Las actrices Zendaya y Cate Blanchett se encontraron en la primera fila del desfile de Louis Vuitton.

Las actrices Zendaya y Cate Blanchett se encontraron en la primera fila del desfile de Louis Vuitton.

A los desfiles de Dior y Chanel ahora se sumó Louis Vuitton, de la mano de su director creativo, Nicolas Ghesquière, que llevó su nueva colección al no muy conocido pero asombroso museo Colección Frick de Nueva York —dedicado a las artes decorativas francesas— para presentar su nueva colección crucero, pensada para quienes escapan del frío y viajan hacia destinos cálidos.

Louis Vuitton desfile
Para sus colecciones crucero, las grandes casas de moda buscan conectar con las masas a trav&eacute;s de estilos relajados, alejados de su impronta asociada al lujo y la exclusividad.

Para sus colecciones crucero, las grandes casas de moda buscan conectar con las masas a través de estilos relajados, alejados de su impronta asociada al lujo y la exclusividad.

El creativo logró que el relato del lujo y refinamiento que rodea a la marca dialogara con la cultura pop neoyorquina, y lo hizo sin sutilezas. Ghesquière contrastó patrones victorianos con otros futuristas, siempre fiel a su estilo caracterizado por los grandes volúmenes, a los que añadió guiños inspirados en Keith Haring, artista y activista símbolo de Nueva York, fallecido en 1990.

Louis Vuitton
Las piezas dise&ntilde;adas por Nicolas Ghesqui&egrave;re incluyeron gui&ntilde;os inspirados en Keith Haring, artista y activista s&iacute;mbolo de Nueva York, fallecido en 1990.

Las piezas diseñadas por Nicolas Ghesquière incluyeron guiños inspirados en Keith Haring, artista y activista símbolo de Nueva York, fallecido en 1990.

Las faldas drapeadas, mangas globo y chaquetas armadas fueron una especie de base sobre la que el director creativo de Louis Vuitton construyó su narrativa entre la sofisticación parisina y el cuero desgastado, el patchwork —retazos de tela que se incorporan a las piezas— y una infinidad de referencias urbanas y pop.

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