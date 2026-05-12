Empezó Cannes 2026: ¿cuáles son las candidatas a la Palma de Oro?

Este 12 de mayo, la Riviera Francesa volvió a convertirse en capital mundial del cine con la edición número 79 del Festival de Cannes, que tendrá lugar hasta el 31 de mayo y promete ser una de las más entusiastas del séptimo arte de los últimos años.

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El festival comenzó en el paseo marítimo de la ciudad francesa, adonde llegaron los integrantes del jurado para presentar una edición que busca desmarcarse de las anteriores con menos presencia de grandes estudios de Hollywood, una fuerte apuesta por el cine de autor y una competencia reñida entre nombres consagrados.

El director Park Chan-wook es el presidente del jurado. Se trata del primer cineasta surcoreano en ocupar este rol, una señal del creciente peso que el cine asiático mantiene en el cine internacional. Lo acompañan figuras con perfiles muy distintos, como la actriz Demi Moore, la directora Chloé Zhao, el actor sueco Stellan Skarsgård y la actriz etíope-irlandesa Ruth Negga, los primeros en posar frente a las cámaras, seguidos por otros esperados invitados como Lucas Bravo, el galán de Emily in Paris, de los primeros en llegar al Palais des Festivals, donde se lleva adelante la ceremonia.

Son 22 películas las que compiten por la Palma de Oro. Uno de los títulos que genera mayor expectativa es Amarga Navidad, que marca el esperado regreso de Pedro Almodóvar. Se trata de una tragicomedia protagonizada por Bárbara Lennie y Leonardo Sbaraglia, acerca de un cineasta en plena crisis creativa. También se destaca La bola negra, de Javier Calvo y Javier Ambrossi, que narra las vidas de tres hombres en tres épocas distintas y se centra en la identidad y la memoria sexual, con Penélope Cruz y Glenn Close como integrantes del reparto. Otra fuerte candidata es El hombre al que amo, un musical dirigido por Ira Sachs y protagonizado por Rami Malek, y El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, con Javier Bardem.

Uno de los momentos más esperados es la entrega de las Palmas de Oro honoríficas, que este año recibirán Bárbara Streisand y Peter Jackson.