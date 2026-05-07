JIIFF lanzará fondos de incentivo de 150.000 dólares para proyectos iberoamericanos en su paso por Cannes

Por cuarto año consecutivo, el José Ignacio International Film Festival (JIIFF) tendrá presencia en el Festival de Cannes con una base propia frente al Palais des Festivals et des Congrès. Entre el 12 y el 17 de mayo, el yate Alhambra —anclado sobre la Riviera francesa gracias al apoyo de la familia Pfeffer— volverá a transformarse en el punto de encuentro de productores, realizadores, programadores y referentes de la industria audiovisual iberoamericana que participan de la 79ª edición del mayor festival de cine del mundo.

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Durante una semana, el barco funcionará como sede institucional, espacio de reuniones y plataforma de intercambio entre América Latina y Europa, en una agenda que combinará actividades profesionales, presentaciones, encuentros sociales y celebraciones vinculadas al cine. Desde allí, el equipo del festival uruguayo desplegará más de veinte instancias de trabajo y networking, mientras avanza además en la búsqueda de películas e invitados para la próxima edición del JIIFF en 2027.

Uno de los objetivos centrales de esta participación será el fortalecimiento de los vínculos internacionales para la industria audiovisual uruguaya. En alianza con la Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay (ACAU), la delegación organizará encuentros de coproducción con autoridades y representantes de distintos países, con el fin de abrir nuevas oportunidades para el cine local y potenciar su circulación internacional.

En paralelo, Working JIIFF —el área de industria del festival— aprovechará el marco de Cannes para anunciar una nueva edición de JIIFF Lab, el laboratorio dedicado al desarrollo de largometrajes iberoamericanos de ficción. Allí se presentarán las bases y premios correspondientes a la edición 2027, que este año superarán los 150.000 dólares en incentivos destinados a proyectos de la región. De este modo se reafirma la apuesta del festival por acompañar nuevos talentos y fortalecer el ecosistema audiovisual latinoamericano.

El cine de la región también tendrá protagonismo dentro de la programación informal del Alhambra. Tres películas seleccionadas oficialmente en Cannes celebrarán allí sus estrenos internacionales: El Partido (Argentina) de Juan Cabral y Santiago Franco, La Perra (Chile) de Dominga Sotomayor y La Libertad Doble (Argentina) de Lisandro Alonso. La idea es trasladar parte de la conversación y las celebraciones del festival a esta “embajada flotante” del JIIFF, que en los últimos años se consolidó como uno de los espacios latinoamericanos más activos dentro de Cannes.

La agenda incluirá además propuestas ligadas al cine de género, como Terror a Bordo, un evento organizado junto a Mother Superior, y otras instancias ya instaladas dentro del circuito cannoise, como la tradicional cena anual de MUBI, que reunirá a cineastas, productores, actores, agentes de ventas y representantes de algunas de las películas más comentadas del festival. También habrá actividades junto a la Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, encuentros de Revolução Latam, y una masterclass del editor y guionista chileno Sebastián Sepúlveda organizada por el Short Film Corner. Además, se realizará la ya tradicional fiesta de Uruguay en Cannes y una noche especial en el emblemático bar Petit Majestic.

El desembarco uruguayo en Cannes no se limitará al cine. La gastronomía ocupará un lugar central con propuestas de Parador La Huella, representado por la chef Vanessa González y el jefe de parrilla Andrés Viñales. A ellos se sumarán vinos y productos nacionales como los de Bodega Oceánica José Ignacio, en una apuesta por llevar un trozo de la identidad de la costa esteña y de Uruguay al corazón de la Riviera francesa.