“No podés abrir un frente interno” en el Frente Amplio, planteó Valdomir, sino que “tenés que cerrar filas”

Sebastián Valdomir, uno de los referentes del Movimiento de Participación Popular (MPP) en Diputados, reconoce que, en las últimas semanas, hubo “un cimbronazo fuerte” en el gobierno y en la imagen del presidente Yamandú Orsi a raíz de la compra de la camioneta Hyundai y de sus explicaciones. De todas maneras, considera que “lo peor ya pasó” y tiene la sensación de que en el oficialismo deben “acostumbrarse” a estar los próximos 12 o 18 meses con niveles de aprobación como los que tiene ahora el gobierno: cercanos al 30%. Luego, estimó, “la propia dinámica de la gestión va a empezar a revertir eso”. Confía en que ese repunte se dará principalmente a raíz de la ejecución del Presupuesto Nacional, que entró en vigencia hace cinco meses.
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A Valdomir y al MPP, el sector del presidente, no le preocupa tanto “el impacto” sufrido en este momento, sino “el cuadro general”, el mal humor que enfrentan el gobierno y el sistema político, como revelan varias encuestas. “Yo creo que es más un malestar hacia la política que hacia el gobierno”, dijo el diputado a Búsqueda.
A pesar del cimbronazo, en el MPP no visualizan “riesgo de fractura” interna dentro del sector ni de “disgregación”.
En el sector fundado por José Mujica ponen la mira en el congreso del Frente Amplio que se realizará en octubre, cuando se renovarán las autoridades partidarias. Es “una buena señal”, apuntó Valdomir, que los sectores respalden a un solo candidato: Fernando Pereira. Pero no será el único asunto. “La tesis central” es, a su entender, que “el congreso defiende al gobierno, asume las dificultades y elabora en un documento una caracterización del tiempo político”. Mientras que las bases programáticas, aprobadas en julio de 2023 por unanimidad en el Plenario Nacional del Frente Amplio, planteaban la necesidad de recuperar el gobierno para iniciar un nuevo ciclo progresista, “con los tiempos de la política ahora es muy difícil instalar un ciclo de 15 años”. El diputado usó como ejemplo que Luis Lacalle Pou terminó su gobierno con alta aprobación, pero su partido no logró ser reelegido.
Para quien presidió Diputados durante el año pasado, el tiempo de ejecución política ya no son 10 o 15 años, sino cinco o cuatro, si se tiene en cuenta la discusión presupuestal. Por ello, el gobierno debe ser “mucho más tajante en algunos procesos, mucho más rápido” y debe tener mayor nivel de “claridad” a la hora de transmitir los objetivos ante la sociedad y el sistema político. El asunto debería saldarse, a su entender, en el congreso de octubre. El Frente Amplio tiene que resolver allí “qué hacer de su vida, qué papel juega cuando el gobierno está remando y no puede salir del atolladero” que implica tener bajo nivel de crecimiento económico, que fue lo que sucedió, agregó, en el segundo gobierno de Tabaré Vázquez y en los primeros meses del actual.
Valdomir piensa que la fuerza política debe “ir a confrontar en la sociedad” y a “liderar la discusión”. En ese marco, “no podés abrir un frente interno”, sino que “tenés que cerrar filas”. En el Frente Amplio se han generado varios frentes internos durante los últimos meses. El principal lo abrió el Partido Comunista con la propuesta de aumentar los impuestos sobre el 1% más rico de la sociedad, lo que fue descartado a corto y mediano plazo por el Poder Ejecutivo. En un contexto en el que “la política perdió centralidad”, planteó Valdomir, el Frente Amplio debe “empezar a ocupar esos espacios” y ubicar otra vez en el centro a la política “con un discurso lo más homogéneo posible”.