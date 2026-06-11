Se reactiva Prosecretaría de Género del Partido Colorado con la paridad como objetivo central

Tras cuatro años, la bancada bicameral femenina volvió a sesionar el lunes 4. No es el único organismo político de mujeres que retomó su funcionamiento. En abril se reactivó la Prosecretaría Nacional de Políticas de Género del Partido Colorado , que estuvo en stand-by durante 2025 y el primer trimestre de 2026. En ambos espacios la democracia paritaria es un norte.

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El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) colorado nombró al frente de esa prosecretaría a la ingeniera agrónoma Andrea Maddalena, quien ya la coordinó entre 2010 —cuando fue creada— y 2020. Ese año dejó la coordinación al ser designada directora de Descentralización del Instituto Nacional de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social, cargo en el que permaneció hasta 2023. En su lugar quedaron Desiree Pagliarini primero y Florencia Pírez después.

Pese a que estaba previsto que las nuevas prosecretarías asumieran con el nuevo CEN, electo a fines de 2024, no fue hasta abril pasado que eso se efectivizó. En el caso de la Prosecretaría de Género, Maddalena dijo a Búsqueda que está dispuesta a recuperar tiempo en sintonía con la nueva actividad de la bicameral femenina, de la que participaron también legisladoras coloradas.

“Desde la prosecretaría queremos darles visibilidad a algunos temas que creo que el partido siempre reivindicó. La agenda con perspectiva de género siempre fue algo que identificó mucho a los batllistas”, afirmó Maddalena, magíster en Género, Cambio Climático y Desastres, además de directora de Paseos Públicos de la Intendencia de Colonia.

Uno de esos temas “centrales” es la paridad de la representación política, en sintonía con un proyecto de representación equitativa en el ámbito parlamentario que en la legislación pasada presentó la senadora nacionalista Gloria Rodríguez, que no llegó a transformarse en ley . “Esto va a obligar a tener un debate en la interna que estamos dispuestas a dar”, señaló Maddalena. La violencia basada en género, la brecha salarial y lo relacionado al sistema de cuidados son otros elementos que buscan impulsar “en la interna”, en la Red de Mujeres Políticas y en la bicameral.

Mirar adentro

La reiterada alusión a la “interna”, en una colectividad que no es visualizada como la que levanta las banderas en materia de género, no es antojadiza. Maddalena reivindica la actuación que ha tenido el Partido Colorado en estos temas: la ley de cuotas, “que costó horrores y que tuvo el respaldo de la bicameral”, fue impulsada por la entonces diputada Martha Montaner, quien a su vez fue la primera mujer en liderar una orgánica partidaria en Uruguay; el uso de las tobilleras electrónicas también fue fogoneado por la diputada Alma Mayo; la tipificación de la violencia doméstica como delito tuvo lugar en 1996, durante el último gobierno de Julio María Sanguinetti; la primera ley de erradicación de violencia doméstica fue en 2002, durante la administración de Jorge Batlle.

“Cuando preguntan ‘en qué está el Partido Colorado en temas de género’ me quedo con esto, con las políticas de Estado. Podría hablar también de la creación de los CAIF (Centros de Atención a la Infancia y a la Familia), que son el mejor sistema de cuidados y protector de la infancia que hay, la creación de las comisarías de la mujer. Quizá no estamos en el viru viru y el relato, pero ahí estuvimos. Quizá hoy no tenemos una interlocutora del peso de Martha o Alma”, ambas fallecidas, reconoció.

En una conferencia de prensa el 10 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer, legisladoras y referentes coloradas reivindicaron los derechos históricos para las mujeres que impulsaron los gobiernos colorados y plantearon la necesidad de seguir avanzando con “una ley de paridad real que garantice una representación equilibrada entre mujeres y hombres en los espacios de decisión política”.

Los dos líderes con los que cuenta el partido hoy, los senadores Andrés Ojeda (también secretario general colorado) y Pedro Bordaberry, no parecen ser los mayores aliados en esta causa. Antes de las últimas elecciones, Pagliarini, por entonces prosecretaria de Género y Diversidad, bajó su candidatura a diputada porque no veía reflejados sus “valores y principios” en el candidato a la presidencia Ojeda. En abril del año pasado, entrevistado en el ciclo Desayunos Búsqueda, Bordaberry criticó la “cosa woke”, entre las que incluyó algunas cuestiones del feminismo y las cuotas “a prepo”. Más recientemente, ninguno se expresó proclive a impulsar la ley de paridad en la interna.

El Partido Colorado es, además, el único de los tres mayores lemas que no tiene un protocolo de actuación para casos de violencia de género y acoso sexual. Un texto al respecto está buscando ser aprobado en la orgánica desde hace aproximadamente un año. En un panel organizado por ONU Mujeres y la Embajada Británcia en marzo, Ojeda dijo que hay “voluntad” para avanzar en ese camino. “Nosotros queremos que se apruebe de una vez por todas. Hay voluntad política, pero no ha sido para nada priorizado”, afirmó Maddalena.

Según dijo a Búsqueda el prosecretario general colorado, Ariel Amen, en la próxima sesión del CEN, el lunes 15, el protocolo será incluido en el órden del día para concluir su aprobación, lo que requiere una última instancia entre la Comisión de Ética y la Prosecretaría de Políticas de Género partidarias. “Lo iba a hacer el lunes pasado, pero no estuve de forma presencial y la conexión no era buena”, reconoció Amen.

Para marcarles presión a sus líderes, en esta prosecretaría hay representantes de los dos grandes sectores colorados, Unir para Crecer de Ojeda y Vamos Uruguay de Bordaberry: la diputada Elianne Castro, la secretaria del Senado María Eugenia Roselló y la abogada Victoria Pasquet están en el primer sublema; la prosecretaria de Diputados Virginia Cáceres, la abogada Sara Durán y la diputada Paula de Armas, en el segundo.

Según Maddalena, “los dos líderes colorados con más sensibilidad en este tema son (los senadores) Robert Silva y Tabaré Viera”, uno de cada una de las alas.

La idea es tener una reunión mensual entre las integrantes de la prosecretaría y las legisladoras para “articular” el trabajo, contó Maddalena, quien afirmó que “lo esencial es hacer un trabajo de sensibilización”.