Familiares y fanáticos de Freddie Mercury celebraron su cumpleaños de 80 en varias partes del mundo

Fanáticos de Queen y de Freddie Mercury celebraron al artista de diferentes maneras, en distintas partes del mundo, en el que habría sido su cumpleaños número 80.
Fanáticos de Queen y de Freddie Mercury celebraron al artista de diferentes maneras, en distintas partes del mundo, en el que habría sido su cumpleaños número 80
Fanáticos de Queen y de Freddie Mercury celebraron al artista de diferentes maneras, en distintas partes del mundo, en el que habría sido su cumpleaños número 80.
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En vísperas del 5 de setiembre, día de su nacimiento, se inauguró un retrato que cubre los nueve metros y 58 escalones de la escalinata del Wembley Park de Londres. La obra de arte es un trabajo del artista callejero Frank Styles y es de tipo anamórfico, un truco óptico que permite ver el rostro de Freddie Mercury solamente desde un punto específico —señalado con una marca— a 20 metros de distancia.
La pieza se titula I’m Mercury y fue elaborada a mano con espray sobre un vinilo en cuatro partes independientes. Crear esta obra tuvo un significado y un peso especial para Styles, ya que Mercury se graduó de diseñador gráfico en el Ealing College of Art de Londres en los años 60 y se caracterizaba, entre tantas otras cosas, por su especial atención a los detalles visuales, una filosofía que el artista callejero se empeñó en aplicar.
Pero los festejos no se limitaron a la ciudad que lo vio nacer como artista. En Montreux, Suiza, miles de fanáticos se reunieron frente a la estatua construida en 1996 en lo que se denominó como Freddie Day. Al homenaje llegaron nada más y nada menos que la hermana de Mercury, Kashmira Bulsara, y su hijo Jamal Zook, sobrino de la estrella, además de quien fue su asistente personal, Peter Freestone.
Fue en esa ciudad donde el cantante encontró inspiración y refugio para componer en gran parte de la etapa final de su carrera con Queen.
“Es un cumpleaños especial, había que hacer el esfuerzo de venir a celebrar a Freddie”, comentó una de las seguidoras que llegó desde Canberra, entre tantos otros vestidos con trajes extravagantes, al estilo de Mercury.