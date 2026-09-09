Familiares y fanáticos de Freddie Mercury celebraron su cumpleaños de 80 en varias partes del mundo

Fanáticos de Queen y de Freddie Mercury celebraron al artista de diferentes maneras, en distintas partes del mundo, en el que habría sido su cumpleaños número 80

Los fanáticos se congregaron alrededor de la estatua construida en 1996 con trajes extravagantes, al estilo Mercury.

Fanáticos de Queen y de Freddie Mercury celebraron al artista de diferentes maneras, en distintas partes del mundo, en el que habría sido su cumpleaños número 80.

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En vísperas del 5 de setiembre, día de su nacimiento, se inauguró un retrato que cubre los nueve metros y 58 escalones de la escalinata del Wembley Park de Londres. La obra de arte es un trabajo del artista callejero Frank Styles y es de tipo anamórfico, un truco óptico que permite ver el rostro de Freddie Mercury solamente desde un punto específico —señalado con una marca— a 20 metros de distancia.

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En vísperas del día de su nacimiento, se inauguró un retrato anamórfico de Freddie Mercury en la escalinata del Wembley Park de Londres, obra del artista callejero Frank Styles. La pieza se titula I’m Mercury y fue elaborada a mano con espray sobre un vinilo en cuatro partes independientes. Crear esta obra tuvo un significado y un peso especial para Styles, ya que Mercury se graduó de diseñador gráfico en el Ealing College of Art de Londres en los años 60 y se caracterizaba, entre tantas otras cosas, por su especial atención a los detalles visuales, una filosofía que el artista callejero se empeñó en aplicar.

Pero los festejos no se limitaron a la ciudad que lo vio nacer como artista. En Montreux, Suiza, miles de fanáticos se reunieron frente a la estatua construida en 1996 en lo que se denominó como Freddie Day. Al homenaje llegaron nada más y nada menos que la hermana de Mercury, Kashmira Bulsara, y su hijo Jamal Zook, sobrino de la estrella, además de quien fue su asistente personal, Peter Freestone.

La hermana de Freddie Mercury, Kashmira Bulsara, su hijo Jamal Zook y el asistente personal del artista, Peter Freestone, llegaron a Montreux para homenajearlo en el que habría sido su cumpleaños número 80. AFP Fue en esa ciudad donde el cantante encontró inspiración y refugio para componer en gran parte de la etapa final de su carrera con Queen.