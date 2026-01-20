Junto con escolares, la reina Camilla se enfrentó al reto de dibujar a un popular personaje de cómic

La monarca tomó el lápiz y el papel en una clase de ilustración con escolares en una librería de Edimburgo, Escocia, en la que el artista de Beano Studios Nigel Auchterlonie les enseñó a dibujar a estos reconocidos personajes

En una mesa infantil a la altura de sus rodillas, sentada junto a dos niños, la reina Camilla se enfrentó al reto de dibujar a Gnasher, el perro negro de Daniel el Travieso, popular personaje ficticio de los cómics británicos de The Beano.

La monarca tomó el lápiz y el papel en una clase de ilustración con escolares en una librería de Edimburgo, Escocia, en la que el artista de Beano Studios Nigel Auchterlonie les enseñó a dibujar a estos reconocidos personajes.

Reina Camilla Camilla plasmó el personaje de cómic en papel en el marco de la campaña del Año Nacional de la Lectura. AFP Más allá de si la reina tiene o no habilidad para el dibujo, lo que importa es la intención detrás de la actividad: Camilla plasmó el personaje de cómic en papel en el marco de la campaña del Año Nacional de la Lectura, con el fin de fomentar y desarrollar el hábito de la lectura, sobre todo en niños, aunque sea cinco minutos al día.

Reina Camilla La reina Camilla dijo haber salido “muy favorecida” en los dibujos que la muestran rescatando a Daniel el Travieso. AFP En noviembre, la reina patrocinó una investigación de la asociación National Literacy Trust —que promueve la alfabetización— que argumentó que la lectura va mucho más allá de sentarse a pasar páginas, y que engloba tanto el acto de leer letras de canciones como de escuchar audiolibros. “El simple hecho de que todos vuelvan a leer, especialmente ahora, es fundamental. La lucha contra estas máquinas… Que vuelvan a los libros”, dijo la monarca, aficionada a la lectura, al referirse a la campaña nacional para alentar a las personas a leer.