El casamiento de Charles Leclerc en Mónaco: ceremonia civil, Ferrari de 1957 y un invitado especial

El piloto de Fórmula 1 se casó con la influencer francesa Alexandra Saint-Mleux en una ceremonia íntima pero viral

Ferrari
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

En el mismo lugar donde vive, creció y conquistó una de las victorias más emotivas de su carrera con la Scuderia Ferrari, Charles Leclerc (28 años) volvió a protagonizar un momento inolvidable. El piloto monegasco de Fórmula 1 se casó con la influencer francesa Alexandra Saint-Mleux (23 años) en una íntima ceremonia civil celebrada en la Mairie de Monaco, el histórico ayuntamiento del principado, y fueron rodeados de un círculo muy cercano de familiares y amigos.

Leclerc foto balcon
vestido Leclerc

La boda fue discreta, elegante y profundamente personal. Tras el enlace formal, la pareja realizó parte de la sesión de fotos en la exclusiva Villa La Vigie, una residencia ubicada sobre la costa con vistas al mar, marco de muchas de las imágenes y de varios videos que luego compartieron en redes sociales y que rápidamente se volvieron virales.

Leé además

Milagros Bonasso Jude y Diego Massironi Bowley. 
Casamiento

Milagros Bonasso Jude y Diego Massironi Bowley: el amor bajo el ceibo de “La Soñadora”
Perro leclerc

Alexandra lució un vestido de inspiración clásica confeccionado en encaje, de silueta delicada y detalles artesanales, mientras que Leclerc optó por un traje sobrio y perfectamente entallado en tonos claros. El guiño más potente a su identidad como piloto llegó al final de la ceremonia: los recién casados se retiraron a bordo de una Ferrari 250 Testa Rossa, una joya de 1957 considerada una de las piezas más icónicas de la historia de Ferrari. La elección del clásico no fue casual y aportó un aire cinematográfico y vintage a la celebración. Alexandra incluso bromeó luego en Instagram sobre lo “previsible pero perfecto” que era que el auto también formara parte de su gran día.

Embed
Leclerc boda
Leclerc familia

Uno de los protagonistas inesperados (y más comentados) del día fue Leo, el perro salchicha de pelo largo de la pareja, que no solo ha formado parte de momentos clave de su historia —como la propuesta de matrimonio, donde apareció con un collar especial para anunciarla—, sino que esta vez estuvo presente en todas las postales de la boda. Vestido con un pequeño traje diseñado para la ocasión, Leo acompañó a Charles y Alexandra en las fotos formales y hasta tuvo su guiño especial en la celebración: la torta nupcial incluyó una figura inspirada en él, un detalle lúdico y personal que volvió a confirmar el lugar central que ocupa en la vida de los recién casados.

Leo Leclerc perro
Torta casamiento leclerc

Otro gesto que encendió la conversación digital llegó poco después del “sí”. Alexandra actualizó su perfil de Instagram y adoptó el apellido Leclerc, lo que generó una ola de comentarios y cierto debate entre sus seguidores. Mientras muchos celebraron el gesto como una señal romántica y tradicional, otros abrieron la discusión sobre la costumbre de cambiar el apellido tras el matrimonio. Fiel a su estilo discreto, la influencer no profundizó en la polémica y dejó que las imágenes del gran día hablaran por sí solas.

Leclerc y leo

Tras la ceremonia civil, la pareja adelantó que esta fue solo la primera parte de los festejos y que el próximo año realizarán una celebración más amplia.

leclerc balcon
final casamiento Leclerc
