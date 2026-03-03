El casamiento de Charles Leclerc en Mónaco: ceremonia civil, Ferrari de 1957 y un invitado especial

El piloto de Fórmula 1 se casó con la influencer francesa Alexandra Saint-Mleux en una ceremonia íntima pero viral

En el mismo lugar donde vive, creció y conquistó una de las victorias más emotivas de su carrera con la Scuderia Ferrari, Charles Leclerc (28 años) volvió a protagonizar un momento inolvidable. El piloto monegasco de Fórmula 1 se casó con la influencer francesa Alexandra Saint-Mleux (23 años) en una íntima ceremonia civil celebrada en la Mairie de Monaco, el histórico ayuntamiento del principado, y fueron rodeados de un círculo muy cercano de familiares y amigos.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Leclerc foto balcon @alexandramalenaleclerc vestido Leclerc @alexandramalenaleclerc La boda fue discreta, elegante y profundamente personal. Tras el enlace formal, la pareja realizó parte de la sesión de fotos en la exclusiva Villa La Vigie, una residencia ubicada sobre la costa con vistas al mar, marco de muchas de las imágenes y de varios videos que luego compartieron en redes sociales y que rápidamente se volvieron virales.

Perro leclerc @charles_leclerc Alexandra lució un vestido de inspiración clásica confeccionado en encaje, de silueta delicada y detalles artesanales, mientras que Leclerc optó por un traje sobrio y perfectamente entallado en tonos claros. El guiño más potente a su identidad como piloto llegó al final de la ceremonia: los recién casados se retiraron a bordo de una Ferrari 250 Testa Rossa, una joya de 1957 considerada una de las piezas más icónicas de la historia de Ferrari. La elección del clásico no fue casual y aportó un aire cinematográfico y vintage a la celebración. Alexandra incluso bromeó luego en Instagram sobre lo “previsible pero perfecto” que era que el auto también formara parte de su gran día.

Embed Leclerc la pasó a buscar en una Ferrari 250 Testa Rossa, le puso traje al perro y grabó todo con una cámara tipo retro.



El casamiento soñado pic.twitter.com/gbR7nLbNrd — Tino (@TinoCLeclerc) March 2, 2026 Leclerc boda @alexandramalenaleclerc Leclerc familia @charles_leclerc Uno de los protagonistas inesperados (y más comentados) del día fue Leo, el perro salchicha de pelo largo de la pareja, que no solo ha formado parte de momentos clave de su historia —como la propuesta de matrimonio, donde apareció con un collar especial para anunciarla—, sino que esta vez estuvo presente en todas las postales de la boda. Vestido con un pequeño traje diseñado para la ocasión, Leo acompañó a Charles y Alexandra en las fotos formales y hasta tuvo su guiño especial en la celebración: la torta nupcial incluyó una figura inspirada en él, un detalle lúdico y personal que volvió a confirmar el lugar central que ocupa en la vida de los recién casados.

Leo Leclerc perro @alexandramalenaleclerc Torta casamiento leclerc @alexandramalenaleclerc Otro gesto que encendió la conversación digital llegó poco después del “sí”. Alexandra actualizó su perfil de Instagram y adoptó el apellido Leclerc, lo que generó una ola de comentarios y cierto debate entre sus seguidores. Mientras muchos celebraron el gesto como una señal romántica y tradicional, otros abrieron la discusión sobre la costumbre de cambiar el apellido tras el matrimonio. Fiel a su estilo discreto, la influencer no profundizó en la polémica y dejó que las imágenes del gran día hablaran por sí solas.