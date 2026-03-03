Fórmula 1 2026: cómo serán los nuevos autos y qué impacto tendrán en las carreras

La temporada 2026 de la Fórmula 1 no será una más: marcará el inicio de una transformación profunda de la máxima categoría del automovilismo. Tras años de trabajo entre la Federación Internacional del Automóvil (FIA), los equipos y los fabricantes, este campeonato presenta un paquete de reglas que redefine desde la tecnología de los motores hasta la estrategia de carrera, con el objetivo de hacer el espectáculo más sostenible, competitivo y atractivo para nuevas audiencias.

Este año no solo cambia la ingeniería, también cambia la forma de correr. La gestión energética tendrá un protagonismo inédito, la aerodinámica activa sustituirá soluciones pasadas y el ingreso de un undécimo equipo ampliará el mapa competitivo. En ese escenario, la pregunta no es solo quién será más rápido, sino quién entenderá mejor el nuevo lenguaje técnico.

El corazón de los autos —la unidad de potencia— vive una de las revisiones más profundas de su historia. Aunque se mantiene el bloque V6 turbo híbrido de 1.6 litros, el sistema energético cambia radicalmente: por primera vez habrá un equilibrio 50-50 entre la potencia generada por el motor de combustión y la parte eléctrica, lo que redefine la arquitectura y el comportamiento en pista. Desaparece el MGU-H (un generador que recuperaba energía del calor de los gases del turbo) y se potencia el MGU-K, el sistema que transforma la energía de las frenadas en impulso eléctrico adicional. A eso se suma el uso de combustibles totalmente sostenibles, desarrollados para reducir el impacto ambiental en línea con el objetivo de cero emisiones netas hacia 2030.

El resultado será una conducción donde la gestión de energía tendrá un peso tan determinante como la velocidad, lo que obligará a pilotos y equipos a replantear sus estrategias desde la largada hasta la última vuelta.

La aerodinámica también da un giro importante para favorecer el espectáculo. Los monoplazas serán más pequeños y ligeros: más estrechos, hasta 30 kilos más livianos y con menor carga aerodinámica, una combinación pensada para facilitar la persecución y el intercambio de posiciones en pista.

Tras más de una década, además, se despide el DRS —el sistema que abría el alerón trasero para reducir la resistencia al aire y aumentar la velocidad en recta cuando un piloto estaba cerca de otro— y su lugar lo ocupan sistemas de aerodinámica activa más integrados junto con modos de impulso eléctrico como el boost mode y el overtake mode, que ofrecerán nuevas alternativas estratégicas para adelantar. Las alas delanteras y traseras podrán modularse en tiempo real para priorizar agarre o velocidad punta según el sector del circuito. De esta manera, el piloto deberá “jugar” con la aerodinámica y la energía disponible, lo que convertirá cada carrera en un desafío de gestión y táctica, además de velocidad.

Críticas y preocupaciones

Los cambios técnicos han causado debates dentro del mundo de la Fórmula 1. Algunos veteranos de otros campeonatos han comparado ciertos aspectos con categorías como la Fórmula E (eléctrica), cuestionando si este nuevo enfoque, con mayor protagonismo de la gestión energética, puede afectar la identidad tradicional de la categoría.

Dentro del propio paddock también hay voces críticas. El tricampeón mundial Max Verstappen advirtió que no le entusiasma la idea de tener que “levantar demasiado en recta para recargar batería”, y dejó planteada la duda sobre si la administración eléctrica podría terminar pesando más que la velocidad.

Durante las pruebas de pretemporada también surgieron preocupaciones sobre aspectos como las salidas de carrera con las nuevas demandas de energía, lo que llevó a ensayar ajustes en el procedimiento de inicio para ayudar a los pilotos a gestionar mejor la potencia inicial.

Más allá de las especulaciones, el reglamento atravesó meses de ajustes antes de su estreno. Simulador, pruebas específicas en pista y trabajo conjunto entre equipos y FIA sirvieron para pulir la entrega de potencia y los procedimientos de salida. Aun así, el paddock asume que la evaluación definitiva comenzará cuando los autos compitan rueda a rueda.

Nueva escudería, viejos conocidos

La temporada 2026 también marcará el desembarco oficial de Cadillac Formula 1 Team, que ampliará la parrilla a 11 escuderías. El equipo estadounidense iniciará su proyecto utilizando unidades de potencia de Scuderia Ferrari mientras avanza en el desarrollo de su propio motor. Para su debut confirmó una dupla de experiencia: el mexicano Sergio Pérez y el finlandés Valtteri Bottas, dos pilotos con amplio recorrido.

La incorporación de un undécimo equipo también impacta en el formato deportivo. Con 22 autos en pista, la clasificación mantiene su estructura tradicional de Q1, Q2 y Q3, pero la primera tanda se vuelve más exigente: más autos que compiten por los mismos 15 lugares en Q2 implica mayor tráfico, márgenes más ajustados y riesgo estratégico más alto.

El punto de partida

El campeonato comenzará el 8 de marzo con el Gran Premio de Australia, que marcará el debut oficial del nuevo reglamento.

En cuanto a favoritos, el punto de partida vuelve a señalar a estructuras consolidadas como Mercedes-AMG Petronas, Red Bull Racing, Scuderia Ferrari y McLaren, especialmente por su capacidad de desarrollo en unidades de potencia y simulación.

Las primeras carreras serán determinantes para medir quién logró combinar potencia, eficiencia y fiabilidad bajo las nuevas reglas y si el campeonato arranca con una jerarquía clara o con un escenario abierto desde el inicio.