Las 5 películas sudamericanas que ganaron el Oscar en la historia de los premios

Este año, Brasil podría obtener su segunda estatuilla dorada en la categoría más importante para las películas no estadounidenses en los Premios Oscar. El agente secreto , dirigida por Kleber Mendonça Filho y protagonizada por Wagner Moura, es uno de los cinco largometrajes nominados a Mejor película internacional y, además, uno de los favoritos de la crítica.

La de Moura es la única película sudamericana que logró colarse entre las candidatas a llevarse esta estatuilla en la ceremonia que se realizará el domingo 15 de marzo. Le compiten tres filmes europeos (la francesa-iraní Fue solo un accidente, la noruega Valor sentimental y la española Sirât) y uno africano (The Voice of Hind Rajab, de Túnez). De obtener el premio, no sería esta la primera vez que una película brasileña triunfe en la categoría Mejor película internacional. Tampoco sería la primera sudamericana en lograrlo.

Sin embargo, en la historia de los Premios Oscar, una gala que se realiza desde 1929, fueron solo cinco las películas de este continente que alguna vez ganaron en la categoría mencionada.

La primera película sudamericana en ganar el Oscar a Mejor película internacional fue una argentina: La historia oficial, en 1986. Ese mismo año, el filme también fue nominado en la categoría Mejor guion. La historia se sitúa en los años posteriores a la caída de la dictadura militar y sigue a Alicia, una profesora de historia que comienza a cuestionar las bases de su vida acomodada en Buenos Aires. Casada con un empresario y madre adoptiva de una niña, empieza a sospechar que la pequeña podría ser hija de desaparecidos. Esa duda abre una grieta que amenaza con derrumbarlo todo: su matrimonio, sus certezas y la versión del pasado que enseñó durante años. La búsqueda de la verdad la enfrenta tanto al horror colectivo como a las responsabilidades íntimas.

La segunda estatuilla argentina en esta categoría llegó en 2010 con la película dirigida por Juan José Campanella y protagonizada por Ricardo Darín. El secreto de sus ojos combina elementos del género policial con drama romántico. La historia sigue a Benjamín Espósito, un empleado judicial a punto de retirarse, quien decide escribir una novela basada en un caso de asesinato que lo marcó décadas atrás. Lo que comienza como un ejercicio literario se transforma en un viaje al pasado donde resurgen amores inconclusos, decisiones postergadas y secretos que nunca terminaron de cerrarse. En la búsqueda de justicia, Espósito se enfrenta a zonas oscuras que revelan cuánto pesa aquello que no se resolvió a tiempo.

Juan José Campanella después de ganar el segundo Oscar para Argentina a Mejor película internacional por El secreto de sus ojos en la 82ª edición de los Premios Oscar, el 7 de marzo de 2010.

3. Una mujer fantástica (Chile)

Oscar Lelio EFE El director chileno Sebastián Lelio posa con su premio a Mejor película internacional por Una mujer fantástica el 4 de marzo de 2018, en la 90ª edición de los premios Oscar realizada en el Teatro Dolby de Hollywood. EFE

Con la dirección de Sebastián Lelio y la actuación protagónica de Daniela Vega, Chile obtuvo en 2018 el Oscar a Mejor película internacional con un drama político. Una mujer fantástica sigue a Marina, una mujer trans que trabaja durante el día en un restaurante y de noche como cantante en un club de Santiago. Tras la muerte de su pareja, un empresario mayor que ella, Marina transita un duelo entre sospechas, interrogatorios y miradas hostiles. Sin pruebas que la incriminen, queda igual bajo escrutinio: su identidad y su vínculo amoroso se ponen en duda. A la investigación se suma el rechazo de la familia de su compañero, que no solo la obliga a defender su inocencia, sino también su propia existencia.

4. Roma (México)

Oscar Cuaron AMPAS El mexicano Alfonso Cuarón con las actrices Marina de Tavira y Yalitza Aparicio después de ganar el Oscar a Mejor película internacional en la 91ª entrega de los Oscar, el 24 de febrero de 2019. A.M.P.A.S.

Alfonso Cuarón hizo historia con Roma, que obtuvo tres estatuillas en los Premios Oscar de 2019: Mejor director, Mejor fotografía y Mejor película en lengua extranjera. Esta última categoría es la misma que hoy lleva el nombre de Mejor película internacional, y Roma fue el primer largometraje mexicano en triunfar en ella. Además, fue la primera producción de Netflix nominada a Mejor película.

La historia se centra en Cleo, interpretada por Yalitza Aparicio, una trabajadora doméstica que convive con una familia de clase media en Ciudad de México. Su rutina de cocina, limpieza y cuidado de los niños transcurre en silencio. Pero en ese espacio que parece secundario se construyen vínculos profundos y también se revelan las fracturas de una sociedad atravesada por tensiones políticas y personales. Mientras acompaña las crisis de la familia para la que trabaja, Cleo enfrenta sus propios desafíos en una ciudad convulsionada.

5. Aún estoy aquí (Brasil)

Oscar Salles AMPAS Los brasileños Fernanda Torres y Walter Salles con la estatuilla a Mejor película internacional que obtuvo Aún estoy aquí, película que ella protagoniza y él dirige, en la 97ª entrega de los premios el 2 de marzo de 2025. A.M.P.A.S.

En 2025, Brasil celebró un hito muy esperado: su primer Oscar a Mejor película internacional. La protagonista del premio fue Aún estoy aquí, dirigida por Walter Salles. Inspirada en la novela de Marcelo Rubens Paiva, la película reconstruye la historia real de la desaparición forzada de su padre y la resistencia silenciosa y tenaz de su madre. Ambientada en el Brasil de los años 70, bajo el peso de la dictadura militar, la trama acompaña a Eunice Paiva, una mujer que ve cómo su mundo se desmorona cuando el régimen detiene a su marido. Su vida se convierte en una lucha doble: sostener a sus hijos y enfrentarse al aparato del Estado. Retoma los estudios, sale a trabajar y se transforma en una voz persistente que exige verdad y justicia, decidida a que la historia no quede enterrada.