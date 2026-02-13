Junto a Sting, Ca7riel y Paco Amoroso presentan la canción que los introduce a una “nueva era”

El videoclip de Hasta Jesús tuvo un mal día los muestra en una versión totalmente renovada, tras haber experimentado una aparente metamorfosis

Este jueves, Ca7riel y Paco Amoroso retomaron su carrera y volvieron a sacudir a la industria musical: de la mano de Sting, ícono mundial del rock y pop, presentaron la primera canción a modo de adelanto de Free Spirits, el nuevo disco del dúo argentino que saldrá oficialmente el 19 de marzo.

El videoclip de Hasta Jesús tuvo un mal día los muestra en su nueva versión tras haber experimentado una aparente metamorfosis. Todo el color y el maximalismo que los caracterizaba parece haber quedado atrás, dando lugar a una estética en la que predomina el tono crema, el mismo que fue elegido por Pantone como el color del año para 2026.

Todo el video, que dura 3 minutos con 39 segundos, se centra en una sala monocromática, en la que, en posición de loto, Ca7riel y Paco recrean una sesión de yoga o meditación junto a Sting, vestido del mismo color. “Recorre el camino de sanación / Sigue la luz, resiste / Saca el demonio de ti / Free Spirits / Adelante”, dice esta canción que introduce a la nueva era de los músicos y que empieza con acordes que recuerdan a los de Roxanne, tema de The Police.

Embed Ya en los Premios Grammy, el 1 de febrero y tras ganar el premio a Mejor álbum de rock latino o alternativo, habían mostrado al mundo su transformación luego de la crisis personal y creativa que los obligó a parar. “Nos dejamos llevar por un nivel de éxito que no supimos manejar. Pedimos perdón”, anunciaron el 20 de diciembre al finalizar un año de éxitos y proyección internacional.