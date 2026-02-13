¡Hola !

Junto a Sting, Ca7riel y Paco Amoroso presentan la canción que los introduce a una “nueva era”

El videoclip de Hasta Jesús tuvo un mal día los muestra en una versión totalmente renovada, tras haber experimentado una aparente metamorfosis

Todo el video, que dura 3 minutos con 39 segundos, se centra en una sala monocromática, en la que, en posición de loto, Ca7riel y Paco recrean una sesión de yoga o meditación junto a Sting.

Todo el video, que dura 3 minutos con 39 segundos, se centra en una sala monocromática, en la que, en posición de loto, Ca7riel y Paco recrean una sesión de yoga o meditación junto a Sting.

Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Hace dos meses anunciaron una pausa en su carrera y la suspensión de la gira para “descansar y sanar”.

Este jueves, Ca7riel y Paco Amoroso retomaron su carrera y volvieron a sacudir a la industria musical: de la mano de Sting, ícono mundial del rock y pop, presentaron la primera canción a modo de adelanto de Free Spirits, el nuevo disco del dúo argentino que saldrá oficialmente el 19 de marzo.

El videoclip de Hasta Jesús tuvo un mal día los muestra en su nueva versión tras haber experimentado una aparente metamorfosis. Todo el color y el maximalismo que los caracterizaba parece haber quedado atrás, dando lugar a una estética en la que predomina el tono crema, el mismo que fue elegido por Pantone como el color del año para 2026.

Todo el video, que dura 3 minutos con 39 segundos, se centra en una sala monocromática, en la que, en posición de loto, Ca7riel y Paco recrean una sesión de yoga o meditación junto a Sting, vestido del mismo color. “Recorre el camino de sanación / Sigue la luz, resiste / Saca el demonio de ti / Free Spirits / Adelante”, dice esta canción que introduce a la nueva era de los músicos y que empieza con acordes que recuerdan a los de Roxanne, tema de The Police.

Ya en los Premios Grammy, el 1 de febrero y tras ganar el premio a Mejor álbum de rock latino o alternativo, habían mostrado al mundo su transformación luego de la crisis personal y creativa que los obligó a parar. “Nos dejamos llevar por un nivel de éxito que no supimos manejar. Pedimos perdón”, anunciaron el 20 de diciembre al finalizar un año de éxitos y proyección internacional.

“Aquí estamos de nuevo, en una versión renovada. Tratamos de aprender y dejar el pasado atrás. Estar más en armonía con nosotros, con los demás”, dijo Paco Amoroso en la alfombra roja de los Grammy, a lo que Ca7riel agregó: “Estamos tratando de sanar toda esa velocidad del año pasado. Si vas tan rápido, en algún momento, te vas a chocar. Es un nuevo capítulo, una nueva piel”. Consultados acerca de su nueva estética, agradecieron a su mentor, cuyo nombre prefirieron no revelar, quien resultó ser el británico exlíder de The Police.

Días después, el dúo revolucionó las redes cuando Sting apareció y reveló buena parte de todo aquel misterioso cambio: en un video promocional de siete minutos, el músico se presenta en un rol ficticio como creador del “Free Spirits Wellness Center”, un centro de retiro espiritual para talentos creativos, y como mentor y colaborador de los argentinos en su proceso de sanación y creación. “Lo que crearon no es solo un álbum, es un triunfo para la humanidad”, afirmó Sting al presentar el proyecto musical de Ca7riel y Paco Amoroso.

