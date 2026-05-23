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En el Día del Libro, Festivalito propone actividades para niños y jóvenes en torno a la lectura

Lo organiza la Cámara Uruguaya del Libro y contará con trueque literario, cita con autores y un taller

Manos de niño con libro
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Este año, la Cámara Uruguaya del Libro organiza Festivalito, una jornada con actividades vinculadas al libro y a la lectura orientadas a la infancia, los jóvenes y la familia, a propósito del Día Nacional del Libro. Continuando con el propósito de descentralizar la oferta cultural, la idea es ofrecer una instancia para celebrar los libros en el Espacio Polideportivo Amelia Sanjurjo y acercarse a barrios como Colón, Sayago, Peñarol y Melilla.

La jornada busca generar una vivencia positiva con el libro, entendiéndolo, además de como una herramienta educativa, como una experiencia de disfrute y descubrimiento capaz de fortalecer el vínculo entre niños y jóvenes con sus familias y docentes.

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Durante todo el día tendrá lugar el Trueque Literario, una invitación a intercambiar con otros lectores, renovar la biblioteca y, de paso, fomentar la circulación y el amor por la lectura.

Después, en un espacio denominado Cita con Tu Autor, se derribará la distancia entre el libro y el lector a través de encuentros dinámicos entre niños y escritores.

A las 10, Fernando González presentará su nuevo libro, La escama del dragón, ilustrado por Eduardo Sganga y recomendado para niños a partir de 10 años.

Niña tomando libro de estantería

A las 14 se presentará Pasatiempo, el libro de Virginia Mórtola y María José Pita que propone ver cómo el tiempo libre es el mejor espacio para crear e imaginar. Recomendado para niños a partir de cuatro años, el libro estuvo nominado a los Premios Bartolomé Hidalgo 2025.

Una hora más tarde, el historietista uruguayo Nicolás Peruzzo presentará su libro Pancho, el pitbull, y compartirá detalles sobre el proceso de creación de este personaje tan entrañable. El libro está recomendado para todo público.

Por último, a las 16 tendrá lugar La Buchaca de los Sueños, un taller literario enfocado en el poder transformador de la palabra. La iniciativa busca promover el hábito de la lectura e inspirar a nuevos talentos. Se trata de una actividad abierta, sin límites de edad, con el fin de explorar la narrativa y la poesía en comunidad.

Teniendo en cuenta la proximidad de la Feria del Libro Infantil y Juvenil (FLIJ), que empezará el 1 de junio, esta jornada se pensó para funcionar como un puente y dar continuidad a la experiencia literaria en niños y jóvenes.

Martes 26 de mayo, a partir de las 10 de la mañana, en el Espacio Polideportivo Amelia Sanjurjo (Camino del Pretal 5961). Entrada libre y gratuita.

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