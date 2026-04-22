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La familia Jackson copó la alfombra roja en la première de 'Michael' en Hollywood

Tras estrenarse primero en Berlín, tres días antes de su estreno en Uruguay, Michael tuvo su première en Los Ángeles, en una alfombra roja que se vistió de negro y lentejuelas en honor a la estrella mundial fallecida en 2009

Jaafar Jackson, cantante, bailarín y protagonista de Michael, es hijo de Jermaine Jackson, hermano del artista pop, y de Alejandra Genevieve Oaziaza, quienes tienen otros dos hijos, Jermajesty y Genevieve Katherine.

Jaafar Jackson, cantante, bailarín y protagonista de Michael, es hijo de Jermaine Jackson, hermano del artista pop, y de Alejandra Genevieve Oaziaza, quienes tienen otros dos hijos, Jermajesty y Genevieve Katherine.

FOTO

AFP
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Fanáticos de Michael Jackson­ se aglomeraron eufóricos en las inmediaciones del Dolby Theatre de Los Ángeles, a la espera del elenco de la película biográfica que narra cómo un niño talentoso se terminó convirtiendo en el indiscutible rey del pop.

Tras estrenarse primero en Berlín, tres días antes de su estreno en Uruguay, Michael tuvo su première en Los Ángeles, en una alfombra roja que se vistió de negro y lentejuelas en honor a la estrella mundial fallecida en 2009.

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El protagonista de Michael esta en pareja con la cantante estadounidense Maddie Simpson.

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La gala estuvo encabezada por Jaafar Jackson, cantante, bailarín, sobrino de Michael y protagonista del filme dirigido por Antoine Fuqua. Como era de esperar, la gala fue un encuentro de la familia Jackson.

Michael, Juliano Valdi
Juliano Valdi, personalidad de internet de 12 anos, interpreta al rey del pop durante su infancia.

Juliano Valdi, personalidad de internet de 12 anos, interpreta al rey del pop durante su infancia.

Al actor principal lo acompañaron su padre, Jermaine Jackson, su hermano Jermajesty, sus tíos Marlon y la Toya Jackson y los hijos de Michael, Prince y Paris Jackson, quienes intercambiaron en la alfombra roja con actores que forman parte del elenco, como Miles Teller, Colman Domingo, Juliano Valdi (que interpreta a Michael de niño) y Nia Long, entre otros.

Jaafar Jackson
El hijo de Michael Jackson, Prince, tambien acompano al protagonista del filme.

El hijo de Michael Jackson, Prince, tambien acompano al protagonista del filme.

“Sabía que sería un desafío increíble, porque nunca actué antes, no bailo como Michael Jackson. Sabía que tenía que aprender, ponerle dedicación, horas y horas diarias. Sé que eso es lo que Michael hizo, que trabajó todos los días para alcanzar la excelencia, y quise adoptar esa mentalidad”, dijo el sobrino del rey del pop durante la première.

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