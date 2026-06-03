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Los Premios Gotham de Televisión reconocieron lo mejor de la pantalla chica

Este año, la gran ganadora fue HBO Max, que se llevó cinco estatuillas y consolidó su liderazgo entre las plataformas

La serie Pluribus, protagonizada por Rhea Seehorn, se llevó el premio a Mejor serie dramática.&nbsp;

La serie Pluribus, protagonizada por Rhea Seehorn, se llevó el premio a Mejor serie dramática. 

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AFP
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Los Premios Gotham de Televisión son los galardones que reconocen las mejores producciones y actuaciones de la pantalla chica, antes de empezar la carrera hacia los Emmy. Este año, la gran ganadora fue HBO Max, que se llevó cinco estatuillas y consolidó su liderazgo entre las plataformas.

Entre las series ganadoras se destacó DTF St. Louis, comedia negra con la actuación de David Harbour que fue la única en obtener más de un premio.

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La actriz de 47 años Claire Danes recibió un premio en homenaje a su trayectoria artística.

La actriz de 47 años Claire Danes recibió un premio en homenaje a su trayectoria artística.

Como mejor serie dramática fue reconocida Pluribus, serie de ciencia ficción y humor negro de Vince Gilligan —creador de Breaking Bad—, protagonizada por Rhea Seehorn, que trata sobre cómo la mujer más infeliz del planeta debe salvar al mundo de la felicidad. En comedia, en tanto, el galardón fue para I love LA, dirigida por Rachel Sennott para HBO Max.

Kerry Washington Gotham
Kerry Washington recibió un premio en reconocimiento a su impacto en la industria.

Kerry Washington recibió un premio en reconocimiento a su impacto en la industria.

Los actores que sobresalieron en la ceremonia fueron Chase Infinity, distinguida como Mejor actriz por su papel en la serie The Testaments, secuela de The Handmaid’s Tale, y el británico Babou Ceesay, reconocido por Alien: planeta Tierra.

Michelle Pfeiffer
Michelle Pfeiffer, que asistió a la ceremonia junto a su esposo, David E. Kelley, recibió el premio Leyenda.

Michelle Pfeiffer, que asistió a la ceremonia junto a su esposo, David E. Kelley, recibió el premio Leyenda.

La ceremonia también incluyó homenajes a figuras como Claire Danes, quien recibió el premio a la trayectoria artística, Kerry Washington, homenajeada por su impacto en la industria desde su productora —Simpson Street— y Michelle Pfeiffer, galardonada con el premio Leyenda. También fueron reconocidos los hermanos Matt y Ross Duffer, creadores de Stranger Things, por su contribución a la televisión contemporánea.

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