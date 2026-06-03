Los Premios Gotham de Televisión reconocieron lo mejor de la pantalla chica

Los Premios Gotham de Televisión son los galardones que reconocen las mejores producciones y actuaciones de la pantalla chica, antes de empezar la carrera hacia los Emmy. Este año, la gran ganadora fue HBO Max, que se llevó cinco estatuillas y consolidó su liderazgo entre las plataformas.
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La actriz de 47 años Claire Danes recibió un premio en homenaje a su trayectoria artística.
AFP
Como mejor serie dramática fue reconocida Pluribus, serie de ciencia ficción y humor negro de Vince Gilligan —creador de Breaking Bad—, protagonizada por Rhea Seehorn, que trata sobre cómo la mujer más infeliz del planeta debe salvar al mundo de la felicidad. En comedia, en tanto, el galardón fue para I love LA, dirigida por Rachel Sennott para HBO Max.
Kerry Washington Gotham
Kerry Washington recibió un premio en reconocimiento a su impacto en la industria.
AFP
Los actores que sobresalieron en la ceremonia fueron Chase Infinity, distinguida como Mejor actriz por su papel en la serie The Testaments, secuela de The Handmaid’s Tale, y el británico Babou Ceesay, reconocido por Alien: planeta Tierra.
Michelle Pfeiffer
Michelle Pfeiffer, que asistió a la ceremonia junto a su esposo, David E. Kelley, recibió el premio Leyenda.
AFP
La ceremonia también incluyó homenajes a figuras como Claire Danes, quien recibió el premio a la trayectoria artística, Kerry Washington, homenajeada por su impacto en la industria desde su productora —Simpson Street— y Michelle Pfeiffer, galardonada con el premio Leyenda. También fueron reconocidos los hermanos Matt y Ross Duffer, creadores de Stranger Things, por su contribución a la televisión contemporánea.