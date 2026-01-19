¡Hola !

Murió en Roma, a los 93 años, el diseñador italiano Valentino, "emperador del rojo"

Valentino Garavani falleció “tranquilamente en su casa de Roma, rodeado del amor de su familia”, informó la fundación que el italiano dirigía con Giancarlo Giammetti

El diseñador italiano Valentino murió en Roma a los 93 años.

El diseñador italiano Valentino murió en Roma a los 93 años.

FOTO

EFE
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

El reconocido diseñador Valentino Garavani, conocido como Valentino, falleció a los 93 años este lunes "tranquilamente en su casa de Roma, rodeado del amor de su familia", informó la fundación que el italiano dirigía con Giancarlo Giammetti a través de una publicación en su Instagram.

El legendario diseñador será velado entre el 21 y 22 de enero en la Piazza Mignanelli de la capital italiana, mientras que el funeral se celebrará al día siguiente en la basílica de Santa María de los Ángeles y los Mártires, anunció la fundación.

Valentino fue uno de los diseñadores de alta costura más relevantes de su época. Nacido en Lombardía, las hombreras anchas y el uso del rojo –se lo suele catalogar como el "emperador del rojo"– se convirtieron en un sello del italiano, convertido también en un símbolo de riqueza, lujo y opulencia.

Las creaciones del italiano fueron lucidas por figuras de la talla de Elizabeth Taylor, Sharon Stone, Julia Roberts, Gwyneth Paltrow y Penélope Cruz, entre muchas otras. También fue muy admirado por la reina Sofía, quien confió en sus diseños para importantes acontecimientos. Con Anne Hathaway, en tanto, construyó una gran amistad. La actriz se convirtió en su musa y solía pasar temporadas junto con el diseñador en su velero. Fue Valentino, además, quien diseñó el vestido de casamiento de la actriz en 2012, además de vestirla para varias ceremonias de alfombra roja, como los Oscar y los Globos de Oro.

FashionFranceWomenValentino
Desfile de Valentino en la Paris Womenswear Fashion Week de París, en octubre de 2022.

Desfile de Valentino en la Paris Womenswear Fashion Week de París, en octubre de 2022.

Garavani dio sus primeros pasos en la moda a los 17 años, cuando se mudó a París para estudiar en la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne. Más adelante, trabajó con importantes diseñadores como Jacques Fath, Balenciaga, Jean Dessès y Guy Laroche.

El italiano debe al rojo su fama mundial. Tras un viaje a España, más precisamente al ver la ópera Carmen, Valentino se obsesionó con este color, al punto de convertirlo en protagonista de colecciones enteras en tiempos en los que no era común usarlo en vestidos de fiesta. No era cualquier tono, sino que el italiano se aventuró a crear el "rojo Valentino". "Fue un largo proceso de investigación mezclando muchos tonos. No lo recuerdo, pero quería tener un rojo un poco naranja. Al final lo conseguí", relató el diseñador.

Pero antes de decantarse por el rojo, en los años 70, Valentino era conocido por recurrir a los estampados florales. Su elección no era casual, ya que el diseñador tenía una fuerte conexión con la naturaleza y buscaba, a través de sus diseños, expresar libertad. Si bien se sumó a la ola de supermodelos, el diseñador se caracterizó por elegir mujeres maduras y poderosas, a quienes vestía de forma solemne.

Recientemente se inauguró M23 en la Piazza Mignanelli de Roma, un espacio que preserva el legado del diseñador italiano, que alberga exposiciones de prendas de archivo a lo largo de cuatro décadas.

