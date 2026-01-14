Nicole Kidman de rulos y Gigi Hadid morocha: las transformaciones de las celebridades para inaugurar el 2026

Varias esperaron el comienzo del año para cambiar radicalmente su apariencia a través del pelo

A veces, un cambio de look es mucho más que una simple decisión estética. Muchas veces coinciden con transformaciones internas, separaciones, mudanzas, un nuevo trabajo o, por qué no, el cambio de año. Varias celebridades esperaron por el 2026 para cambiar radicalmente su apariencia a través del pelo.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Una de ellas fue Nicole Kidman, que apareció en el aeropuerto de Sídney con el look con el que en los años 90 conquistó la pantalla y los corazones de quienes la siguen hasta hoy. Tras décadas luciendo una melena entre lacia y ondulada, la actriz australoestadounidense volvió finalmente a sus aclamados rulos naturales.

Acompañada de sus hijas —Sunday Rose y Faith Margaret— luego de pasar las fiestas en su país natal, los fotógrafos la capturaron radiante, con un look que claramente deja todo el protagonismo a su pelo: de chaqueta de cuero negra, top Chanel ajustado y pantalón amplio, sus rizos rubios despertaron una ola de nostalgia en un momento de cambios para la actriz, que recientemente se separó del cantante Keith Urban tras 20 años de matrimonio.

Otra actriz que se animó a un cambio rotundo fue Emma Roberts. La sobrina de Julia Roberts, de 34 años, dejó atrás el castaño cobrizo denominado por los estilistas como cowboy copper para pasar al rubio platinado. La transformación fue una colaboración con Wella, una firma experta en coloración que trabaja con muchos de los rostros más conocidos de Hollywood.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Emma Roberts (@emmaroberts) Por si fuera poco, la modelo Gigi Hadid sorprendió a todos con el más inesperado de sus cambios de look hasta el momento: es la primera vez que pasa de su clásico cabello rubio al color negro mate, un cambio que completó con un mini bob pulido.