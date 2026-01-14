¡Hola !

Nicole Kidman de rulos y Gigi Hadid morocha: las transformaciones de las celebridades para inaugurar el 2026

Varias esperaron el comienzo del año para cambiar radicalmente su apariencia a través del pelo

Nicole Kidman
Tras décadas luciendo una melena entre lacia y ondulada, Nicole Kidman volvió finalmente a sus aclamados rulos naturales.

FOTO

Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

A veces, un cambio de look es mucho más que una simple decisión estética. Muchas veces coinciden con transformaciones internas, separaciones, mudanzas, un nuevo trabajo o, por qué no, el cambio de año. Varias celebridades esperaron por el 2026 para cambiar radicalmente su apariencia a través del pelo.

Una de ellas fue Nicole Kidman, que apareció en el aeropuerto de Sídney con el look con el que en los años 90 conquistó la pantalla y los corazones de quienes la siguen hasta hoy. Tras décadas luciendo una melena entre lacia y ondulada, la actriz australoestadounidense volvió finalmente a sus aclamados rulos naturales.

Acompañada de sus hijas —Sunday Rose y Faith Margaret— luego de pasar las fiestas en su país natal, los fotógrafos la capturaron radiante, con un look que claramente deja todo el protagonismo a su pelo: de chaqueta de cuero negra, top Chanel ajustado y pantalón amplio, sus rizos rubios despertaron una ola de nostalgia en un momento de cambios para la actriz, que recientemente se separó del cantante Keith Urban tras 20 años de matrimonio.

Otra actriz que se animó a un cambio rotundo fue Emma Roberts. La sobrina de Julia Roberts, de 34 años, dejó atrás el castaño cobrizo denominado por los estilistas como cowboy copper para pasar al rubio platinado. La transformación fue una colaboración con Wella, una firma experta en coloración que trabaja con muchos de los rostros más conocidos de Hollywood.

Embed

Por si fuera poco, la modelo Gigi Hadid sorprendió a todos con el más inesperado de sus cambios de look hasta el momento: es la primera vez que pasa de su clásico cabello rubio al color negro mate, un cambio que completó con un mini bob pulido.

Fue su estilista de confianza, el griego —radicado en Los Ángeles— Dimitris Giannetos, quien hizo pública esta transformación en el marco de una nueva campaña de Maybelline, que se acompaña de un maquillaje editorial a cargo del neoyorquino Georgi Sandev.

Tanto el cambio de Roberts como el de Hadid confirman que los colores homogéneos serán tendencia este año, por encima de las mechas y otros efectos.

