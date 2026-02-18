Obama de alcanzapelotas y Harry y Meghan en salida romántica: la primera fila del All Star Game de la NBA

El All Star Game es, más que una competencia, una celebración al básquetbol. Este año se llevó adelante la edición número 75 de los partidos que enfrentan solo a los mejores jugadores del año. El ganador en la final fue el equipo Estrellas, formado por Scottie Barnes, Anthony Edwards y David Booker, que se impuso 47-21 ante el equipo Barras.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
Pero hace tiempo que el fin de semana del All Star Game de la NBA dejó de ser solo básquetbol. Están las estrellas de este deporte, como Lebron James y Booker, pero lo que sucede en las primeras filas compite cada vez más con lo que pasa en la cancha.
Entre las presencias más comentadas, estuvieron el príncipe Harry y Meghan Markle, que convirtieron el partido en una salida diferente, casi romántica.
Las cámaras también capturaron al actor Vin Diesel, quien asistió acompañado por su hija, que practica este deporte y aprovechó la ocasión para pedirle consejos al histórico jugador Reggie Miller.
Pero quienes se robaron toda la atención fueron Barack y Michelle Obama. En determinado momento, una pelota lanzada fuera de la cancha llegó hasta el sector del expresidente de Estados Unidos, quien la atrapó con total naturalidad para devolverla a la cancha, un gesto que desató risas y aplausos de su esposa y el resto del público.