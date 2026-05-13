Obra brillante de artista casi desconocido

Si a uno le preguntan rápidamente quiénes han sido los mejores bailarines de la historia del pop, lo primero que piensa es en los reyes: Michael Jackson y Madonna. Todos hemos intentado imitar sus pasos, repetir coreografías imposibles, movimientos muy divertidos pero bien difíciles. Claro, nunca tendríamos la gracia y el talento artístico de los grandes. Pero tampoco sabíamos que esos pasos de baile fueron creados para la forma en que sus cuerpos se movían, y por eso les resultaban tan naturales. Tal vez, si alguien hubiera inventado pasos exclusivamente para nosotros, nuestra performance frente al espejo hubiera sido un tanto mejor.

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Lo cierto es que, detrás de Michael Jackson y de Madonna, dos artistas gigantes, íconos de una era, talentos determinantes de la música pop, estaba el mismo hombre: Vincent Paterson. No es un nombre que suene conocido. Por lo menos no tanto como su obra, que debe estar entre las más vistas y reproducidas de todos los tiempos; repetida por miles y miles de fans a lo largo y ancho del mundo. Este es un claro ejemplo de cuando la obra trasciende al artista hasta dejarlo casi en penumbras.

La curiosidad es la primera herramienta de un periodista. María Inés Fiordelmondo, que además de periodista es aficionada al baile, estaba escroleando por Instagram cuando se cruzó con un reel que mostraba a Vincent Paterson enseñando la coreografía de Thriller a un grupo de jóvenes en Cuba. Se interesó por saber más de ese hombre, lo buscó en Google y se encontró con una de las mentes creativas que fue clave en las carreras de los reyes del pop. Actor, bailarín, coreógrafo y director, una figura poderosa, un personaje profundamente interesante por el lugar de la historia de la música que ocupó y su inexplicable anonimato. A pesar de su gusto por la danza, María Inés no se había preguntado nunca quién había hecho las coreografías de estas canciones.

Hace años que él y sus colegas vienen peleando para que los Oscar (él es miembro de la Academia) tengan una categoría que los premie, porque su trabajo es tan fundamental en las producciones como los efectos especiales o las bandas de sonido.

Las siguientes herramientas que el periodista saca de su bolso son la valentía y la perseverancia. María Inés encontró en internet su mail y le escribió para pedirle una entrevista. Esperó una semana y le volvió a escribir desde otra dirección de mail, intentando sortear cualquier tipo de obstáculo, pero él nunca respondió. Ya bastante desanimada, hizo un último intento y le escribió por Instagram a través de la cuenta de Galería, y de inmediato llegó la respuesta. Vincent le pidió que le enviara el mail de vuelta y siguieron el intercambio por esa vía para concretar la entrevista que se hizo por videollamada, él desde su casa de Hollywood, María Inés desde la suya en Pocitos.