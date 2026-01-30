¡Hola !

Portugal impulsa el primer santuario de elefantes de gran escala en Europa

Pangea Trust impulsa un proyecto único en la región de Alentejo, con 405 hectáreas de hábitat natural, atención especializada y restauración ecológica

Elefantes Portugal Pangea Trust

FOTO

Pangea Trust
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Más de 600 elefantes viven hoy en cautiverio en Europa, muchos de ellos sin una alternativa viable cuando se decide mejorar sus condiciones de vida o poner fin a su exhibición pública. Frente a ese escenario, Pangea Trust impulsa desde Portugal un proyecto que busca marcar un antes y un después en la forma de albergar y proteger a estos animales.

La organización, registrada como entidad benéfica en el Reino Unido y Portugal, trabaja en la creación del primer santuario de elefantes de gran escala en Europa, ubicado en una propiedad de 405 hectáreas en la región de Alentejo, al sur. El objetivo es ofrecer un entorno amplio y natural, donde los elefantes puedan desplazarse libremente, socializar y desarrollar comportamientos propios de la especie, bajo supervisión y cuidado especializado.

Pangea Trust

El proyecto surge como respuesta a una problemática concreta: el cierre progresivo de zoológicos y circos en distintos países europeos y la falta de espacios adecuados para realojar a los elefantes que quedan sin destino. Según Pangea Trust, la mayoría de las instalaciones existentes no logra cubrir las necesidades físicas, sociales y psicológicas de animales que, en estado natural, recorren grandes distancias y mantienen vínculos complejos dentro de sus manadas.

Kariba, un símbolo del proyecto

Pangea Trust anunció oficialmente la llegada de Kariba, una elefanta africana que ha pasado décadas en cautiverio en zoológicos europeos y será uno de los primeros elefantes en llegar al santuario este 2026.

Kariba
Kariba, en 2022.

Kariba, en 2022.

Kariba, de aproximadamente 40 años, fue trasladada desde un zoológico de Bélgica en colaboración con organizaciones europeas de bienestar animal, un movimiento que marca un hito importante en la materialización del proyecto.

Restauración ecológica y colaboración global

El santuario no solo se concibe como un refugio para elefantes, sino también como un proyecto de recuperación ecológica. Para ello, Pangea Trust lanzó el Nature Recovery Fund, una iniciativa que busca transformar el terreno degradado en un ecosistema saludable y biodiverso, beneficioso tanto para la fauna local como para los futuros residentes elefantes.

Pangea cuenta con el apoyo y la colaboración de varias organizaciones internacionales destacadas, incluyendo Born Free Foundation, Fondation Brigitte Bardot, Olsen Animal Trust y World Animal Protection, así como con alianzas estratégicas con autoridades locales, instituciones académicas y expertos en bienestar animal. Estas colaboraciones son consideradas clave para asegurar que el santuario cumpla con estándares científicos y de conservación de alto nivel.

Respuesta humanitaria a un desafío europeo

Según la organización, más de 600 elefantes viven en cautiverio en toda Europa, y la mayoría de los países no cuentan con soluciones viables para realojarlos cuando se decide mejorar su bienestar o eliminar su presencia en circos y zoológicos. Pangea Trust ofrece una alternativa sostenible que busca cerrar esta brecha, trabaja también con gobiernos y entidades locales para asegurar que el santuario se desarrolle de manera integrada con las comunidades y reglamentaciones vigentes.

El lugar estará recibiendo sus primeros elefantes entre enero y marzo, incluidos animales provenientes de zoológicos y circos europeos que requieren un hogar permanente en condiciones más acordes con sus necesidades naturales.

En cuanto a su apertura al público, Pangea Trust aclara que el santuario no estará abierto de forma habitual para visitas diarias; el enfoque principal es el bienestar de los animales y su adaptación al nuevo hábitat. No obstante, se prevén jornadas de puertas abiertas limitadas cada año, destinadas a la comunidad local, donantes y colaboradores, así como programas educativos en colaboración con instituciones académicas.

Se puede colaborar con la iniciativa a través del sitio web pangeatrust.org

