La IM invertirá $ 2.200 millones en obras viales mientras continúa el debate por reforma en 18 de Julio

En el marco del tratamiento del presupuesto de la Intendencia de Montevideo (IM) para el quinquenio 2026-2030, las autoridades del Departamento de Movilidad de la comuna presentaron el pasado viernes 6 los principales lineamientos de su plan estratégico ante la Junta Departamental .

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Los principales objetivos del departamento serán seis: fortalecer la seguridad vial mediante la incorporación de infraestructura accesible; promover la eficiencia en la movilidad a través de un “esquema multimodal coordinado”; optimizar el uso del espacio vial urbano y rural; planificar la movilidad a través de una gestión “medible”; fomentar la participación ciudadana, y posicionar a Montevideo como referente regional mediante, por ejemplo, alianzas con gobiernos subnacionales, señala la presentación realizada por la delegación a la que accedió Búsqueda .

Para ello, las autoridades propusieron algunos cambios dentro del departamento “sin impacto presupuestal” en el pago de retribuciones personales. Entre ellos, se decidió suprimir el Servicio Técnico de Transporte Público, de la Unidad de Planificación de Movilidad y de la Unidad Asesora Institucional. A su vez, se anunció la creación de la Gerencia de Planificación de la Movilidad, que pasará a coordinar las unidades de Logística, Control y Coordinación de Redes de Infraestructura Urbana, y la nueva Unidad de Impactos y Proyectos Urbanos.

Esto, según las autoridades, permitirá “planificar mejor” las acciones a corto, mediano y largo plazo de las políticas de movilidad, así como impulsar una mayor coordinación interna y mejorar la elaboración de información sistemática para la toma de decisiones.

El presupuesto global asignado al Departamento de Movilidad para este año es de $ 3.641 millones, cifra que se incrementará en los años siguientes —con una variación mínima anual menor al 2%— hasta alcanzar los $ 3.682 millones en 2030. Del total del presupuesto a lo largo del quinquenio, cerca del 18% corresponderá a gastos de funcionamiento, el 22% a inversiones y el 60% a subsidiar el sistema de transporte público urbano (la IM destinará US$ 280 millones a esta última categoría).

Al analizar la distribución por área en materia de funcionamiento —dejando de lado el subsidio del boleto—, la División Tránsito será la que insuma más recursos ($ 433 millones en 2026), seguido por Vialidad ($ 111 millones) y Transporte ($ 94 millones). En inversiones, Vialidad es el área con mayor gasto anual ($ 433 millones), seguida de la División Tránsito ($ 299 millones) y la Gerencia de Planificación ($ 125 millones), cifras que se mantienen estables durante todo el período.

Por otro lado, se presentaron las principales iniciativas previstas para cada dependencia. Dentro de Vialidad se buscará implementar un plan de adquisición de flota y maquinaria para mejorar la eficiencia de las obras, con una inversión de $ 74 millones, y ejecutar un plan de obras viales con un costo de $ 2.278 millones. Se prevé rehabilitar unos 264.000 m² de pavimentos de hormigón y de asfalto en mal estado y ejecutar tareas de mantenimiento sobre 210 km de caminería rural.

En materia de Transporte, habrá una inversión en desarrollo y modernización de infraestructura de más de $ 300 millones en todo el quinquenio. Entre otras iniciativas, la IM impulsará la construcción de dos terminales en las intersecciones de Instrucciones y Mendoza e Instrucciones y Belloni, con una inversión de $ 50 millones; un plan de suministro e instalación de nuevos refugios peatonales ($ 211 millones), y mantenimiento preventivo de refugios ($ 58 millones).

También buscará consolidar los carriles solo bus, incorporar software y hardware para inspecciones de flota y fiscalización del transporte público ($ 27 millones); impulsar un subsidio a viajes en taxis accesibles para personas en situación de discapacidad ($ 72 millones), y mejorar los servicios de vigilancia, limpieza y mantenimiento preventivo en las terminales de transporte público ($ 72 millones anuales).

La División Tránsito, dispondrá de una inversión de $ 1.447 millones, que será utilizada para renovar la flota de motos del cuerpo inspectivo ($ 29 millones) y aumentar la capacidad de depósito de vehículos en predios municipales mediante el acondicionamiento de locales ($ 22 millones), entre otras iniciativas. Al mismo tiempo, se propone incrementar 35% la inversión respecto del período anterior en Ingeniería de Tránsito, al destinar $ 362 millones en el quinquenio, que incluirán desde la colocación de 5.000 carteles anuales de señalización vertical ($ 70 millones en todo el período); reparación y repintado de lomos de burro ($ 43 millones); 30.000 m² anuales de demarcación y colocación de tachas reflectivas y delineadores ($ 150 millones), y la concreción anual de 10 obras de canalización, rediseño de cruces y nuevos semáforos ($ 91 millones).

El Centro de Gestión de Movilidad (CGM), en tanto, prevé la sustitución del 100% de los sensores de conteo por dispositivos más modernos ($ 112 millones); incorporar nuevas arterias estratégicas a la gestión semafórica centralizada ($ 26 millones); sumar 60 nuevos cruces a la gestión del CGM ($ 78 millones) y un contrato de mantenimiento, operación e ingeniería por $ 625 millones.

Por su parte, la nueva Gerencia de Planificación tendrá entre sus iniciativas la elaboración de un nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible, un Plan Quinquenal de Seguridad Vial, la construcción de estadísticas vinculadas a siniestralidad y uso de modos de transporte, y apoyo en la actualización normativa vinculada a movilidad. En movilidad activa, se realizará un estudio de factibilidad para incorporar un sistema de bicicletas públicas y se destinarán $ 185 millones a expandir la infraestructura existente, con la meta de que la red de ciclovías alcance los 100 km de extensión en 2030.

Reforma

Durante la comparecencia, los ediles de la Junta evitaron realizar preguntas vinculadas a la reforma del sistema de transporte metropolitano que ocupa la agenda de las autoridades departamentales y nacionales por estos días. La bancada del Partido Nacional solicitó el pasado 2 de marzo convocar al intendente de Montevideo, Mario Bergara, al Legislativo departamental en régimen de comisión general para que informe sobre los avances del proyecto y, en particular, sobre la eventual construcción de un túnel en la avenida 18 de Julio, en el entendido de que las decisiones en estudio “implicarán no solo una importante inversión económica, sino también la afectación de cientos de comercios y trabajadores de las zonas afectadas”. Hasta el momento la convocatoria no tiene fecha definida, confirmaron los ediles a Búsqueda.

Mientras tanto, la reforma continúa en etapa de definición y ha puesto en el centro del debate la eventual intervención en 18 de Julio, principal eje del transporte colectivo en Montevideo. El proyecto prevé la creación de corredores troncales de alta capacidad que conecten el área metropolitana con el Centro de la capital, en particular desde los ejes camino Maldonado–Ciudad Vieja y avenida Italia–Giannattasio, aunque aún se discute cuál será la solución definitiva para el tramo final hacia el Centro.

Bergara en diferentes entrevistas ha intentado evitar que el debate público se concentre únicamente en la posibilidad de un túnel bajo 18 de Julio, ya que “aún no se sabe si va a haber túnel”, y ha dejado clara su postura respecto a las posibles complicaciones que una obra de esas características podría generar durante su construcción. Incluso, solicitó al Ejecutivo un plan de obras que marque los plazos, con el fin de asegurar que las obras finalicen en 2029, de cara a las elecciones nacionales, informó El País.

En paralelo, desde el gobierno nacional se ha planteado que la definición del proyecto debería concretarse en las próximas semanas. El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, afirmó en la diaria el pasado 9 de marzo que “este mes tiene que quedar resuelto cuál es el proyecto”, y explicó que uno de los aspectos aún en discusión es cómo se resolverá el tramo final hacia el Centro de Montevideo: “En donde no hay todavía consenso es si luego de Tres Cruces hacia la plaza Independencia el camino es un tranvía, continuar con un BRT (sistema de ómnibus biarticulados) por arriba o el soterramiento de todo 18 de Julio”, señaló.

El diseño final de la reforma del transporte ha sido evaluado también por diferentes técnicos. El economista especializado en movilidad Gonzalo Márquez, coordinador técnico del proyecto, defendió la idea del túnel, al afirmar en En perspectiva el 2 de marzo que los tiempos de viaje proyectados aumentarían considerablemente sin esa alternativa; en tanto, el arquitecto Lucio de Souza, profesor grado 5 del Instituto de Estudios Territoriales y Urbanos de la Facultad de Arquitectura, también aseguró en diálogo con El Observador el 7 de marzo que mantener un sistema de buses a nivel “sería una solución mala que iría en detrimento de las calidades del espacio público”.