Despolitizados, con triunfos históricos para las mujeres y sin Sean Penn: así fueron los Oscar 2026

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El mundo es un lugar convulso y turbulento por estos días. Guerras, conflictos políticos y la amenaza latente de más guerras aún. En este contexto, se esperaba que el escenario del Dolby Theatre de Hollywood en Los Ángeles , California, no quedara ajeno a lo que sucede en ese gran escenario mundial en el que está inserto. Sin embargo, pocos presentadores y ganadores de la 98ª edición de los Premios Oscar se animaron a hacer comentarios o emitir juicios de opinión sobre política internacional.

En una gala dorada, el domingo 15 de marzo se reunieron los actores, las actrices, los directores, los productores, los guionistas y todos quienes estuvieron detrás de las películas más importantes de 2025. Algunos tuvieron la suerte de llevarse a casa una estatuilla y pararse en ese escenario para dar un discurso no solo ante el público presente en el teatro, sino ante millones de televidentes de todo el mundo.

El anfitrión fue, al igual que el año pasado, el presentador de televisión y comediante estadounidense Conan O’Brien, quien eligió el camino de lo políticamente correcto, con algunos toques de humor. En la apertura de la gala, reconoció que el mundo atraviesa “tiempos caóticos y tenebrosos”, y reconoció el rol del cine y de los premios de la academia en momentos de turbulencia.

Subrayó que en los premios Oscar estuvieron representados 31 países de seis continentes, y que cada una de las películas nominadas era “el resultado del trabajo de miles de personas que hablan distintos idiomas y se esfuerzan por crear algo bello”. Además, invitó a abrazar “una de las cualidades más escasas en estos tiempos: el optimismo”.

Jessie Buckley, Michael B. Jordan y Amy Madigan fueron los ganadores en las categorías actorales, junto con Sean Penn, que no asistió a la ceremonia.

Uno de los momentos más virales de la ceremonia fue cuando el anfitrión se dispuso a saludar a los 2.000 millones de espectadores en todo el mundo en sus idiomas nativos. Por supuesto, saludó en español.

O’Brien bromeó sobre otros temas de actualidad como la Inteligencia Artificial y se autoproclamó como “el último presentador humano de los Premios de la Academia”. Luego advirtió al público que la seguridad de la ceremonia estaba garantizada. “He oído que hay preocupaciones por ataques tanto de las comunidades de la ópera como del ballet”, expresó en referencia a los dichos del actor nominado Timothée Chalamet sobre ambas disciplinas artísticas.

El actor español Javier Bardem presentó, junto a la actriz y productora india Priyanka Chopra Jonas, el premio a Mejor película internacional, que obtuvo el filme noruego Valor sentimental. Bardem se animó a pararse sobre el escenario con dos pines prendidos a la solapa de su traje: uno con la inscripción “no a la guerra” y otro que pedía la libertad para el pueblo de Palestina. Antes de presentar el galardón, dedicó tan solo unos pocos segundos a referirse a ambos temas. Aún así, fue casi el único que trajo el contexto internacional a la ceremonia.

Chase Infiniti_Paul Thomas Anderson_Oscar 2026 Chase Infiniti, actriz de Una batalla tras otra, junto al director de la película y ganador del Oscar a mejor dirección, Paul Thomas Anderson. A.M.P.A.S.

Y el ganador es…

La gran ganadora de la noche fue Una batalla tras otra, dirigida por Paul Thomas Anderson. La película obtuvo seis estatuillas, entre ellas Mejor película, Mejor director y Mejor guion adaptado. Anderson dedicó el premio a mejor dirección a Adam Somner, quien trabajó en la película como asistente de dirección, pero falleció en noviembre de 2024 y no llegó a ver su estreno.

En el discurso de aceptación del premio a Mejor película, Sara Murphy, productora de Una batalla tras otra, agradeció a todo el elenco y dijo que trabajar con Anderson fue “la mayor experiencia cinematográfica” que pudo imaginar.

Sean Penn ganó el Oscar a Mejor actor de reparto por su papel en Una batalla tras otra, pero no asistió a la gala. Nadie subió a recoger la estatuilla en su lugar, y no hubo explicaciones al respecto. Medios internacionales consignaron luego que el actor se encontraba en Ucrania, pero no se conocieron los motivos concretos.

Otra de las grandes estrellas de la noche fue la película Pecadores, que llegó a la ceremonia con un récord de 16 nominaciones. Finalmente, se llevó cuatro premios: Mejor actor (para Michael B. Jordan), Mejor guion original, Mejor fotografía y Mejor banda sonora.

Michael B. Jordan_Oscar 2026 El actor Michael B. Jordan dedicó su premio a mejor actor en un rol protagónico a algunos de “sus antecesores”, como Sidney Poitier. A.M.P.A.S.

En su discurso de aceptación del premio, Michael B. Jordan agradeció a sus padres, a sus compañeros de elenco y a quienes definió como “sus antecesores”: Sidney Poitier, Denzel Washington, Halle Berry, Jamie Foxx, Forest Whitaker, Will Smith. Se sintió hornado de “estar entre esos gigantes, entre esos grandes”, dijo.

La ganadora del premio a Mejor fotografía, Autumn Durald Arkapaw, se convirtió en la primera mujer en obtener el Oscar en esta categoría en la historia de estos premios, por su trabajo en Pecadores. En su discurso, agradeció primero a Ryan Coogler, director del filme, a quien definió como una persona “muy honorable”.

“Quiero que todas las mujeres en la sala se pongan de pie, porque siento que no llego aquí sin ustedes. De verdad lo digo. He sentido muchísimo amor de parte de todas las mujeres durante toda esta campaña y he podido conocer a tantas personas. Y siento que momentos como este ocurren gracias a ustedes, y quiero agradecerles por eso”, dijo Arkapaw.

Autumn Durald Arkapaw_Oscar 2026 Autumn Durald Arkapaw se convirtió en la primera mujer en ganar el Oscar a mejor dirección de fotografía, por su trabajo en Sinners. A.M.P.A.S.

Otras figuras femeninas que se destacaron en la noche fueron Jessie Buckley, ganadora del Oscar a Mejor actriz por su trabajo en Hamnet; y Amy Madigan, ganadora del premio a Mejor actriz de reparto por su papel en La hora de la desaparición.

En su discurso de aceptación, Buckley agradeció a su familia, a su pareja y mencionó que ese domingo 15 de marzo era el Día de la Madre en el Reino Unido. “Así que me gustaría dedicar esto al hermoso caos del corazón de una madre. Todas venimos de un linaje de mujeres que siguen creando contra todo pronóstico”, dijo.

Jessie Buckley_Oscar 2026 Jessie Buckley ganó el Oscar a mejor actriz en un rol protagónico por su papel en Hamnet. A.M.P.A.S.

Madigan se dedicó a agradecer, no solo a quienes trabajaron con ella en la película, sino también a los nominados de otras películas como Una batalla tras otra y Pecadores. La actriz contó que se sintió algo abrumada y sola cuando supo de la nominación, pero que otros actores y actrices la abrazaron y acompañaron. “Simplemente me dieron un abrazo y dijeron: ‘Sí, ven, pasa. Déjanos conocerte, y tú puedes conocernos a nosotros’”, contó.

Amy Madigan_Oscar 2026 Amy Madigan ganó el Oscar a mejor actriz de reparto por su trabajo en Weapons. A.M.P.A.S.

La 98ª ceremonia de entrega de los premios Oscar añadió este año una nueva categoría: Mejor casting. La primera ganadora de esta estatuilla fue también una mujer: Cassandra Kulukundis, directora de casting de la película Una batalla tras otra.

“Obviamente tengo que agradecer a la Academia por siquiera haber agregado esta categoría, y a los directores de casting que lucharon incansablemente para que esto sucediera a pesar de todo lo que se interponía en su camino. Les dedico esto a ustedes, y a los directores de casting que nunca tuvieron la oportunidad de subir aquí, que ni siquiera tuvieron la oportunidad de que su nombre apareciera en la película. Así que ahí va, para ustedes”, dijo Kulukundis en su discurso de aceptación.

El K-pop conquista Hollywood

Guerreras K-pop_Oscar 2026 El filme Las guerreras K-pop ganó el Oscar a mejor película animada, y las cantantes EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami interpretaron en vivo Golden, que forma parte de la banda sonora. A.M.P.A.S.

La ola del K-pop llegó con fuerza a la 98ª edición de los Oscar y tuvo como una de sus grandes protagonistas a Las guerreras K-Pop, la película animada de Netflix que se llevó dos estatuillas: Mejor película de animación y Mejor canción original por Golden. El tema, interpretado por el trío ficticio HUNTR/X —al que dan voz las artistas surcoreanas EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami— se convirtió en un éxito global meses antes de la ceremonia, y se transformó en un verdadero fenómeno cultural.

El impacto del filme también se hizo sentir sobre el escenario del Dolby Theatre. Las tres cantantes interpretaron en vivo Golden en uno de los pocos números musicales de la gala, con una puesta en escena que combinó coreografías milimétricas, más de quince bailarines y músicos coreanos y una estética inspirada en la película. Vestidas de blanco, iluminaron el teatro con destellos fluorescentes solicitando al público que encendiera, durante el estribillo, unas bombillas de luz que se les habían repartido.

Al recibir el premio a mejor canción, EJAE destacó el camino recorrido hasta ese logro. "Muchos se reían de mí, incluso dentro del K-pop, pero aquí estamos", dijo la compositora, quien explicó que las artistas participaron activamente en la creación de las canciones de la película, centradas en la resiliencia y el éxito.

El triunfo de Las guerreras K-Pop, estrenada en Netflix en junio, confirma además la expansión global del género y marca un nuevo capítulo en la animación reciente, en un contexto en el que los grandes estudios tradicionales —como Disney y Pixar— ya no dominan en solitario la categoría.