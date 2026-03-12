  • Cotizaciones
    jueves 12 de marzo de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Gobierno cumplió 20% de los 90 compromisos por la igualdad de género para el primer año de gestión

    La rendición de cuentas que presentó el gobierno no detalla cuáles metas tuvieron avances y cuáles no

    Directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Mónica Xavier.

    Directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Mónica Xavier.

    FOTO

    Mauricio Zina/adhocFOTOS
    Búsqueda | Victoria Fernández
    Por Victoria Fernández

    Esta semana el gobierno presentó una rendición de cuentas sobre el conjunto de compromisos vinculados a la igualdad de género que asumió al inicio de su gestión. En el acto realizado el lunes 9 en la Torre Ejecutiva estuvo presente el presidente, Yamandú Orsi, la vicepresidenta, Carolina Cosse, y buena parte del gabinete.

    Leé además

    Mónica Xavier, directora del Inmujeres.
    Género

    Mónica Xavier: aunque el presidente planteó un año atrás “jerarquizar” el Inmujeres, “no hubo cambios”
    Gracias por operar con nuestro banco.
    Video
    Recomendado

    Se estrena en cines una película árabe que combina herencia, tradición y rebelión feminista

    De acuerdo al balance presentado por el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, y la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Mónica Xavier, el porcentaje de compromisos cumplidos apenas superó el 20%.

    El 60% de las medidas anunciadas el 8 de marzo de 2025 están, por el momento, “en proceso”. En tanto, el 15% de las medidas no fueron iniciadas y sobre el 1,4% no hay información.

    ORSI_XAVIER_MZINA_7891

    El documento presentado en el acto y difundido a los medios de comunicación no detalla cuáles son las medidas que se cumplieron, cuáles están en proceso y cuáles no se iniciaron. Tampoco da información sobre cuál fue el desempeño de cada organismo. Búsqueda solicitó a Inmujeres datos detallados sobre el grado de cumplimiento o avance de cada medida, aunque al cierre de esta edición no obtuvo la información.

    Xavier: cumplimiento es “alto”, pero “no es suficiente”

    Durante el evento, Xavier informó que las medidas comprometidas el año pasado se tradujeron en 139 acciones concretas, agrupadas en seis ejes temáticos: consolidación del sistema nacional de género; transformación cultural, educación inclusiva y participación plena de las mujeres en todos los ámbitos; políticas públicas orientadas a la autonomía económica de las mujeres con énfasis en la reorganización social del cuidado; vida libre de violencia basada en género hacia las mujeres; acceso universal a servicios de salud integral y el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de todas las mujeres; y contextos críticos.

    Durante su exposición en el evento, Xavier enumeró algunos ejemplos de las medidas cumplidas el primer año. Por ejemplo, se refirió a la creación y el fortalecimiento de unidades especializadas de género en las oficinas del Estado como “un avance sustantivo”. Mencionó también la creación de protocolos contra la discriminación por razones de género en el ámbito laboral, el avance en planes nacionales como el Plan Nacional de Cuidados y otros planes sectoriales en proceso de construcción, como el de género y cambio climático, el de educación sexual integral y el de prevención del embarazo adolescente.

    ARIM_XAVIER_ZINA_7907

    Además, habló de la realización de campañas públicas de visibilización de mujeres en espacios no tradicionales, de cursos de formación para la igualdad, de la priorización a las mujeres en el otorgamiento de cupos para programas de acceso al mercado laboral, de alianzas estratégicas con cámaras industriales y comerciales para fomentar el empleo y del impulso a cláusulas de corresponsabilidad en las negociaciones colectivas. También mencionó la ampliación de cupos para la atención a mujeres víctimas de violencia de género y trata y el fortalecimiento de prestaciones para mujeres de los quintiles de ingresos más bajos con hijos a cargo, entre otras medidas.

    “El grado de avance en el desarrollo y cumplimiento de las medidas iniciales comprometidas por el gobierno es alto,” aunque “no es suficiente”, evaluó Xavier. Y cerró su intervención reiterando que “la igualdad de género tiene que ser un compromiso de Estado”.

    Selección semanal
    Obituario

    El escritor peruano Alfredo Bryce Echenique murió a los 87 años

    Por Redacción Búsqueda
    Primer año de gobierno

    Rafael Porzecanski: hay que “desterrar” la idea de que el principal descontento con el gobierno viene del “riñón” del Frente

    Por Guillermo Draper
    Fútbol Uruguayo

    A la espera del aval de Defensa de la Competencia, el fútbol uruguayo cerró sus nuevos contratos

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Patrullas oceánicas

    El gobierno analiza como alternativa a Cardama construir las OPV con el principal astillero militar de España

    Por Juan Francisco Pittaluga

    Te Puede Interesar

    Canciller Mario Lubetkin.
    Video

    Uruguay expresa “extrema preocupación” por los ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán y llama a “la desescalada de la violencia”

    Por Redacción Búsqueda
    Una invitación y una reflexión

    Una invitación y una reflexión

    Por Guillermo Draper
    Los chiítas iraquíes llevan un retrato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, durante una protesta contra los ataques estadounidenses e israelíes a Irán en Bagdad, el 28 de febrero de 2026.
    Video

    Israel afirma que el líder supremo de Irán murió en los bombardeos conjuntos con Estados Unidos

    Por France 24
    Presidente Yamandú Orsi.

    Opción: aprobación del gobierno de Yamandú Orsi cae a 23%

    Por Redacción Búsqueda
    // Leer el objeto desde localStorage