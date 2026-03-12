Gobierno cumplió 20% de los 90 compromisos por la igualdad de género para el primer año de gestión

Esta semana el gobierno presentó una rendición de cuentas sobre el conjunto de compromisos vinculados a la igualdad de género que asumió al inicio de su gestión. En el acto realizado el lunes 9 en la Torre Ejecutiva estuvo presente el presidente, Yamandú Orsi, la vicepresidenta, Carolina Cosse, y buena parte del gabinete.

De acuerdo al balance presentado por el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, y la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Mónica Xavier, el porcentaje de compromisos cumplidos apenas superó el 20%.

El 60% de las medidas anunciadas el 8 de marzo de 2025 están, por el momento, “en proceso”. En tanto, el 15% de las medidas no fueron iniciadas y sobre el 1,4% no hay información.

El documento presentado en el acto y difundido a los medios de comunicación no detalla cuáles son las medidas que se cumplieron, cuáles están en proceso y cuáles no se iniciaron. Tampoco da información sobre cuál fue el desempeño de cada organismo. Búsqueda solicitó a Inmujeres datos detallados sobre el grado de cumplimiento o avance de cada medida, aunque al cierre de esta edición no obtuvo la información.

Xavier: cumplimiento es “alto”, pero “no es suficiente”

Durante el evento, Xavier informó que las medidas comprometidas el año pasado se tradujeron en 139 acciones concretas, agrupadas en seis ejes temáticos: consolidación del sistema nacional de género; transformación cultural, educación inclusiva y participación plena de las mujeres en todos los ámbitos; políticas públicas orientadas a la autonomía económica de las mujeres con énfasis en la reorganización social del cuidado; vida libre de violencia basada en género hacia las mujeres; acceso universal a servicios de salud integral y el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de todas las mujeres; y contextos críticos.

Durante su exposición en el evento, Xavier enumeró algunos ejemplos de las medidas cumplidas el primer año. Por ejemplo, se refirió a la creación y el fortalecimiento de unidades especializadas de género en las oficinas del Estado como “un avance sustantivo”. Mencionó también la creación de protocolos contra la discriminación por razones de género en el ámbito laboral, el avance en planes nacionales como el Plan Nacional de Cuidados y otros planes sectoriales en proceso de construcción, como el de género y cambio climático, el de educación sexual integral y el de prevención del embarazo adolescente.

Además, habló de la realización de campañas públicas de visibilización de mujeres en espacios no tradicionales, de cursos de formación para la igualdad, de la priorización a las mujeres en el otorgamiento de cupos para programas de acceso al mercado laboral, de alianzas estratégicas con cámaras industriales y comerciales para fomentar el empleo y del impulso a cláusulas de corresponsabilidad en las negociaciones colectivas. También mencionó la ampliación de cupos para la atención a mujeres víctimas de violencia de género y trata y el fortalecimiento de prestaciones para mujeres de los quintiles de ingresos más bajos con hijos a cargo, entre otras medidas.

“El grado de avance en el desarrollo y cumplimiento de las medidas iniciales comprometidas por el gobierno es alto,” aunque “no es suficiente”, evaluó Xavier. Y cerró su intervención reiterando que “la igualdad de género tiene que ser un compromiso de Estado”.