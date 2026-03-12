Interpelación al ministro del Interior evidenció falta de diálogo entre Ojeda y Bordaberry, mientras blancos buscan preservar la unidad de la coalición

La anunciada interpelación al ministro del Interior, Carlos Negro, movió la estantería. Sin embargo, hasta ahora el sacudón mayor lo sufrió el Partido Colorado en su interna, otra más, entre los senadores Andrés Ojeda y Pedro Bordaberry . Y el Partido Nacional, el mayor de la oposición, asegura que actuará en clave de “coalición” y respaldará lo que los colorados decidan, mientras aguarda con cierta impaciencia que su principal socio logre ponerse de acuerdo.

Ojeda, también secretario general colorado, líder del sector Unir para Crecer, pegó primero. Luego de la reunión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) partidario del 24 de febrero, dio por segura una interpelación a Negro en algún momento de este año . Pero Bordaberry, al frente de Vamos Uruguay, redobló la apuesta y anunció en conferencia de prensa el jueves 5 que interpelará al ministro en la Cámara Alta. El anuncio se hizo luego de dos días de reuniones y contactos con sus pares blancos y colorados, que incluso aparecieron junto a él en la ocasión.

Esa unidad de acción, al menos en la interna colorada, no resultó tal. Ojeda prefería que la interpelación ocurriera en Diputados, donde el oficialismo no tiene mayorías, y que se realizara luego de que el gobierno presentara su Plan de Seguridad, algo que el propio Negro anunció que ocurrirá a fines de este mes. Sin embargo, el senador Robert Silva, también de Unir para Crecer, estuvo presente en la conferencia encabezada por Bordaberry. Esto fue barajado por dirigentes de Vamos Uruguay como prueba “irrefutable” de que hubo humo blanco. Pero según expresaron a Búsqueda desde el sector de Ojeda, el acuerdo previo que alcanzó Bordaberry con los blancos hizo que prácticamente fueran “arriados” a encolumnarse detrás suyo.

“No hubo diálogo entre Andrés y Pedro por este tema”, aseguró a Búsqueda una fuente colorada. Todo se hizo a través de los coordinadores sectoriales, los senadores Tabaré Viera y Silva.

Pero el lunes 9, luego de una reunión del CEN en la que hubo una inusual presencia de legisladores de Vamos Uruguay —como el senador Viera y los diputados Adrián Juri y Walter Cervini—, el órgano ejecutivo resolvió encomendar “al secretario general (Ojeda) entablar a la mayor brevedad instancias de comunicación y coordinación con los demás partidos políticos de oposición con representación parlamentaria, a efectos de analizar en conjunto la estrategia relativa a la interpelación al ministro del Interior ante el Parlamento, por esta y las sucesivas interpelaciones”. Mientras en Vamos Uruguay se abroquelaron detrás de su líder, Ojeda —y con él su sector— dejaba clara su idea de que esa instancia fuera en Diputados, donde el oficialismo no tiene mayorías.

El cambio de esa postura se basó en declaraciones del diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone a Punto de encuentro, en radio Universal el viernes 6. “Me sorprendió (el planteo de interpelar a Negro en el Senado) porque hacía tiempo que lo veníamos hablando en Diputados (...). Algunos entendíamos que el momento era después de que se presente el famoso plan. Ahora, la pregunta de todos los días en la Cámara de Diputados: ¿estás para apoyar o no (la interpelación)? ¡Estoy para apoyar! Y me animo a decir de antemano que no va a haber ningún elemento que el ministro pueda decir en la interpelación que a nosotros nos pueda convencer”.

Esto fortaleció la postura de Ojeda y de Unir para Crecer. “Hay dos cámaras con diferente mayoría y eso requiere madurez y pienso estratégico”, dijo Ojeda a Búsqueda.

En su sector prima la idea de que Bordaberry “se cortó solo” y que “por primera vez” todos los partidos opositores están unidos en algo, soñando con 51 diputados votando una moción de censura. El histórico líder colorado Julio María Sanguinetti dijo el martes 10 en Desayunos informales, de Canal 12, que “Diputados es un ámbito más favorable desde el punto de vista opositor”.

Desde Vamos Uruguay la posición se mantiene. En el CEN, Juri habló de “una locomotora” colorada interpelando a Negro en el Senado, en referencia a Bordaberry (“el senador con mayor aprobación”), el propio Ojeda y el también senador Gustavo Zubía, ambos a su criterio con mucho conocimiento en seguridad. “Ya se decidió que va a ser una interpelación y que va a ser en el Senado. Plantear otro tema ahora que está decidido y aceptado sería como faltar a la palabra”, dijo Viera a Búsqueda. Este último agregó que, llegado el caso, se podría hacer “otra interpelación” en Diputados al ministro del Interior “separada en el tiempo”.

El propio Bordaberry ha dicho que el objetivo es “marcarle la cancha” al ministro. En Vamos Uruguay minimizan el hecho de que en el Senado haya mayoría del Frente Amplio, en el entendido de que una moción de censura, en cualquier cámara, tiene que ser luego refrendada por la Asamblea General, donde a la oposición se le acaba la ventaja inicial. “Ya sabemos la consecuencia, más allá de en qué cámara sea”, dijo Viera.

En Vamos Uruguay, además, no ven a Perrone como “un tipo confiable” luego de un año en que Cabildo Abierto se ha mostrado más cerca del Frente Amplio que de la coalición republicana (que en los hechos ya no integra) en las votaciones de Diputados.

Blancos aguardan por la definición de los colorados

Mientras eso pasa en tiendas coloradas, en el Partido Nacional, que en un principio acompañó la iniciativa de Bordaberry, prima la idea de esperar a que sus socios resuelvan sus diferencias internas. “Nuestra posición es respaldar la decisión que ellos tomen”, dijo a Búsqueda la senadora Graciela Bianchi, una de las coordinadoras de la bancada blanca en el Senado.

“Respaldamos la instancia en clave de coalición, porque la seguridad es el tema más importante para la ciudadanía”, dijo en esa misma línea el senador blanco Javier García. Respecto a la discusión de si la interpelación debe ser en el Senado o en Diputados, el senador afirmó que van a respaldar lo que se defina porque el objetivo es “facilitar” que la instancia se concrete. Añadió que el tema está siendo conversado en la interna de la coalición. “Está tomada la decisión política de que concurra el ministro”, dijo, más allá de como termine concretándose la instancia.

Una alternativa que analizan en la interna de la coalición es que la convocatoria en el Senado a Negro sea en régimen de comisión general, que no requiere un pronunciamiento de la Cámara Alta, y que un tiempo después sea interpelado en Diputados. De este modo se evita “desgastar la herramienta de la interpelación”, explicó una fuente nacionalista. Otra añadió que la cercanía de la Semana de Turismo afecta la atención que la ciudadanía prestará a esa instancia, por lo que algunos legisladores consideran mejor postergarla.

También en el Partido Nacional hay voces que apuntalan la idea de que sea interpelación y en el Senado. “Yo soy práctico y realista. No hay forma de censurar a un ministro. Y en el Senado los colorados tienen una línea de tres muy sólida”, opinó el legislador Sebastián da Silva, en referencia a Bordaberry, Ojeda y Zubía. “Para tener un resultado similar al que se obtendría en Diputados, prefiero la contundencia”, agregó.

En toda la historia del país solo un ministro cayó por una moción de censura del Parlamento. Ese fue en 1969 Jorge Peirano Facio, ministro de Industria del gobierno del colorado Jorge Pacheco Areco, luego de ser interpelado por el nacionalista Carlos Julio Pereyra.