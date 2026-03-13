Tras cuatro años prófugo, Sebastián Marset fue capturado hoy en Bolivia y enviado a Estados Unidos

Sebastián Marset fue arrestado en la madrugada de este viernes 13 en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia . La captura estuvo a cargo de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y la Fiscalía de Sustancias Controladas de ese país, con apoyo de la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos .

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Según informó en primera instancia el diario boliviano El Deber, el operativo se inició alrededor de las 2:00 y junto a Marset se logró la detención de cuatro personas vinculadas a su organización. "Queremos agradecer la cooperación de organizaciones internacionales de países vecinos y del continente", afirmó el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, en una conferencia de prensa brindada al mediodía.

Seguridad Pública La DEA retorna a Bolivia y en Uruguay aumentan las expectativas de una posible captura de Sebastián Marset

Marset se encontraba requerido por la Justicia de Paraguay desde febrero de 2022, cuando huyó de ese país en medio de una mega operación internacional contra el tráfico de cocaína de Sudamérica a Europa , denominada A Ultranza PY. Por esa investigación, está acusado de delitos relacionados con el narcotráfico y el lavado de dinero. A ese pedido de la Justicia paraguaya se sumó dos años después un requerimiento oficial de Estados Unidos (EE.UU.) y una declaración de rebeldía por parte de Bolivia.

Marset, rodeado por oficiales de seguridad bolivianos y de la DEA en el aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

"La información que tenemos es que ya se lo tiene asegurado a él. Esto está completamente confirmado", dijo Jalil Rachid, ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay (Senad), en conferencia de prensa sobre la mañana, previo a que el presidente boliviano Paz hablara públicamente de manera oficial. Rachid añadió que entre los arrestados en el operativo hay personas de distintas nacionalidades. "Este era un objetivo principal buscado a nivel regional, y también hay que mencionar el interés del gobierno americano en su aprehensión. Era una de las personas más buscadas a nivel mundial", afirmó respecto al involucramiento de Estados Unidos.

En Uruguay, la detención fue confirmada a las 11:21 por el Ministerio del Interior, mediante un comunicado. Más temprano en la mañana, la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol en Bolivia había solicitado a la Policía Nacional de Uruguay la ficha dactilar de Marset para cotejar las huellas del detenido y confirmar su identidad. "El ministro Carlos Negro, acaba de recibir directamente del actual ministro de Gobierno de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, la confirmación de la identidad de Sebastián Marset, detenido esta madrugada en Santa Cruz de la Sierra".

Embed El Ministro del Interior, Carlos Negro, acaba de recibir directamente del actual Ministro de Gobierno de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, la confirmación de la identidad de Sebastián Marset, detenido esta madrugada en Santa Cruz de la Sierra. Junto a él se logró la detención de… — Ministerio del Interior (@Minterioruy) March 13, 2026

A las 14:00, en conferencia de prensa, Negro destacó el "arresto del narcotraficante más importante de la región". El 26 de febrero, el ministro mantuvo una reunión en Santiago de Chile con el ministro Oviedo y con el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas de Bolivia, Ernesto Justiniano, quienes le informaron que el gobierno boliviano estaba próximo a capturar a Marset. "En ese encuentro aportamos los datos y todo el conocimiento que teníamos en Uruguay respecto de Marset y el eventual paradero en el que se encontraba".

La noticia también fue celebrada por el exministro del Interior, Nicolás Martinelli: "Un trabajo de inteligencia de las fuerzas de seguridad de varios países logró dar con él y es importante felicitar a los equipos de trabajo que participaron. Ahora solo resta que la justicia cumpla su cometido", señaló en su cuenta de X.

La fuga d Marset, cerca de ser detenido hace dos años

En 2023, Marset estuvo a punto de ser ubicado en la misma ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Distintas fuerzas de seguridad desplegaron un operativo en una zona residencial, pero el narcotraficante, su familia y parte de su escolta huyeron de la casa que habitaban una hora antes del arribo policial. Luego, el propio Marset admitió públicamente que fue alertado por oficiales al tanto del procedimiento, entre ellos algunos pertenecientes a la FELCN.

Desde entonces, departamentos de Policía de Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay intentaron profundizar entre ellos y especialmente con Bolivia la coordinación para su búsqueda. Aunque se detectaron movimientos de Marset en ciudades de África y Asia, la hipótesis más estable es que casi siempre se mantuvo escondido en Bolivia, con el apoyo de agentes de seguridad de ese país.

En el Ministerio del Interior y la Policía Nacional de Uruguay, tanto durante el gobierno actual como en el anterior, siempre consideraron que, desde su huida de Paraguay en 2022, Marset se instaló generalmente en Santa Cruz de la Sierra, base de su centro de operaciones para conservar activas operaciones de narcotráfico. La infiltración por parte de su organización a las agencias de seguridad bolivianas y la falta de enlaces policiales confiables en Bolivia siempre dificultaron la cooperación policial en ese país, tanto para Uruguay como para las otras naciones de la región.

Información-Casas Santa Cruz-Bolivia-Marset-AFP Vista aérea de la vivienda allanada en 2023 en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra para intentar detener a Sebastián Marset. Miguel Surubí/AFP

La situación comenzó a cambiar en 2024, cuando el Departamento de Estado de EE.UU. requirió internacionalmente a Marset, acusado de utilizar instituciones financieras estadounidenses para lavar activos. La DEA lo incluyó entonces en su lista de fugitivos, con una recompensa de hasta U$S 2 millones por información para capturarlo. La incorporación de Estados Unidos dio otro volumen de inteligencia a los trabajos conjuntos que realizaban los países sudamericanos y amplió los contactos en eventos regionales de Mercosur, Interpol y Ameripol.

Sumado a esto, la protección de Marset en Bolivia disminuyó a partir de fines de 2025, cuando asumió en Bolivia un nuevo gobierno de centroderecha, liderado por Paz, que recompuso las relaciones con EE.UU. En febrero, el gobierno boliviano autorizó nuevamente el ingreso al país de la DEA, que había sido expulsada en 2008 por Evo Morales, quien sostuvo que agentes del organismo intervenían en asuntos internos bolivianos.

"Bolivia quiere y puede contribuir de manera decidida a la seguridad continental y global, con esfuerzos propios. Queremos hacer de Bolivia un país libre del narcotráfico, de la corrupción y de la impunidad", sostuvo hoy el presidente Paz en la conferencia de prensa.

Enviado a Estados Unidos

Este viernes, oficiales de la DEA participaron del procedimiento para el arresto de Marset y lo escoltaron durante los trámites administrativos y jurídicos, y finalmente hasta un avión que lo trasladó directamente a Estados Unidos desde el aeropuerto internacional Viru Viru de Santa Cruz de la Sierra.

Información-Poster DEA-Captura-Marset-Departamento de Estado El poster de la DEA con la recompensa para arrestar a Marset, actualizado tras su captura. Departamento de Estado de Estados Unidos

"El reinado de terror y caos de Sebastián Marset ha terminado. Gracias al liderazgo del presidente Rodrigo Paz y al rápido fortalecimiento de la cooperación entre las fuerzas de seguridad de Estados Unidos y Bolivia, el notorio narcotraficante Marset enfrentará la justicia", señaló el Departamento de Estado norteamericano en su cuenta de X.

El mensaje relacionó además la captura con el Escudo de las Américas, una iniciativa lanzada el pasado fin de semana por el presidente norteamericano, Donald Trump, que intenta aumentar la presencia militar y logística de Estados Unidos en la región para combatir a organizaciones de narcotráfico. Al programa, rubricado inicialmente por 17 países, aún no fue invitado Uruguay.

"El Escudo de las Américas está haciendo que nuestra región sea más segura y más fuerte", sostuvo el Departamento de Estado.

El fiscal general de Paraguay, Emiliano Rolón, dijo que, más allá del traslado de Marset a Estados Unidos, su país iniciará los correspondientes trámites de extradición. La pareja de Marset y madre de sus hijos, Giannina García Troche, está actualmente detenida en Paraguay tras ser extraditada desde España en 2025, requerida por delitos relacionados al lavado de activos.