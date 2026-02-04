¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
Lady Gaga optó por un impactante diseño de plumas negras del dúo canadiense Matières Fécales. &nbsp;

Premios Grammy 2026: los 'looks' más destacados de la alfombra roja

Las elecciones de vestuario se inclinaron en su mayoría por tonos neutros y sobrios, con una fuerte predominancia del negro y blanco

Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

La alfombra roja de los Premios Grammy volvió a confirmar que la moda no solo acompaña a la música, sino que hasta puede llegar a competir por el protagonismo. Lo sorprendente de esta edición –que consagró a Bad Bunny como el gran ganador– fue que, a pesar de no haber una consigna en particular, las elecciones de vestuario se inclinaron en su mayoría por tonos neutros y sobrios, con una fuerte predominancia del negro y blanco y unos pocos diseños que rompieron con este molde, claramente inspirado en el color del año –un tono de blanco– de Pantone.

La cantante Chappell Roan formó parte del segundo grupo: con un diseño provocador, casi teatral, la nominada a ocho categorías causó revuelo con un vestido de Mugler confeccionado en gasa, rojo intenso y translúcido que caía desde anillos colocados en los pezones.

Leé además

Nominado junto con celebridades de habla inglesa, como Lady Gaga, Billie Eilish, Bruno Mars y Kendrick Lamar, el británico Harry Styles pronunció su nombre y la ovación estalló en el Crypto Arena de Los Ángeles.
Video
Escenario de música y protesta

Premios Grammy 2026: Bad Bunny hizo historia en una gala marcada por la consigna “Fuera ICE”

Por Redacción Galería
los grammy se convierten en una tribuna contra trump y su politica migratoria
Video
Estados Unidos

Los Grammy se convierten en una tribuna contra Trump y su política migratoria

Por RFI

En un punto intermedio se ubicó Lady Gaga, ya que se vistió de negro inspirada en Odile, el cisne negro, un diseño totalmente cubierto de plumas de la firma Matières Fécales, que contrastó con sus cejas y pelo rubio platinado.

Si el vestido de Roan apostó por la provocación, el de Addison Rae fue todo lo contrario: sobrio, elegante, de líneas orgánicas, un vestido blanco inmaculado de Alaïa, con escote pronunciado hasta el ombligo y falda voluminosa. En la misma línea, Sabrina Carpenter también apostó por la elegancia con un vestido blanco de Valentino de estética casi celestial, con detalles de encaje, perlas y volantes.

Olivia Dean
Olivia Dean lució un vestido Chanel con falda amplia y adornado con plumas para alzar el premio Grammy a Mejor nuevo artista.

Olivia Dean lució un vestido Chanel con falda amplia y adornado con plumas para alzar el premio Grammy a Mejor nuevo artista.

Addison Rae
Addison Rae lucio un vestido blanco de Alaia con escote hasta el ombligo y falda voluminosa.

Addison Rae lucio un vestido blanco de Alaia con escote hasta el ombligo y falda voluminosa.

Chappell Roan
La cantante Chappell Roan causo revuelo con un vestido translucido de Mugler que caia desde anillos colocados en los pezones.

La cantante Chappell Roan causo revuelo con un vestido translucido de Mugler que caia desde anillos colocados en los pezones.

Sabrina Carpenter
Uno de los looks mas llamativos de la cere- monia fue el de Sabrina Carpenter, que lucio un vestido blanco con transparencias de Valentino.

Uno de los looks mas llamativos de la cere- monia fue el de Sabrina Carpenter, que lucio un vestido blanco con transparencias de Valentino.

Te Puede Interesar

Álvaro Niggemeyer.

Casmu ofrece reintegrar como capitalizador a médico expulsado e indemnizarlo con $ 11 millones

Por Leonel García
Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega

Uruguay expresa en la OEA su preocupación por “el creciente deterioro” de los derechos humanos en Nicaragua

Por Redacción Búsqueda
Ursula von der Leyen, Santiago Peña, Javier Milei y Yamandú Orsi se saludan al final de la ceremonia de firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, el 17 de enero de 2026.  

Moody’s: beneficios “graduales” de un acuerdo Mercosur-UE respaldan la calificación de Uruguay

Por Redacción Búsqueda
Sede de la ANEP en Montevideo en 2022.

Colegios privados dicen que cambios en diseño curricular afectan la gestión, en especial en bachillerato

Por Nicolás Delgado