Premios Grammy 2026: los 'looks' más destacados de la alfombra roja

La alfombra roja de los Premios Grammy volvió a confirmar que la moda no solo acompaña a la música, sino que hasta puede llegar a competir por el protagonismo. Lo sorprendente de esta edición –que consagró a Bad Bunny como el gran ganador– fue que, a pesar de no haber una consigna en particular, las elecciones de vestuario se inclinaron en su mayoría por tonos neutros y sobrios, con una fuerte predominancia del negro y blanco y unos pocos diseños que rompieron con este molde, claramente inspirado en el color del año –un tono de blanco– de Pantone.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
La cantante Chappell Roan formó parte del segundo grupo: con un diseño provocador, casi teatral, la nominada a ocho categorías causó revuelo con un vestido de Mugler confeccionado en gasa, rojo intenso y translúcido que caía desde anillos colocados en los pezones.
En un punto intermedio se ubicó Lady Gaga, ya que se vistió de negro inspirada en Odile, el cisne negro, un diseño totalmente cubierto de plumas de la firma Matières Fécales, que contrastó con sus cejas y pelo rubio platinado.
Si el vestido de Roan apostó por la provocación, el de Addison Rae fue todo lo contrario: sobrio, elegante, de líneas orgánicas, un vestido blanco inmaculado de Alaïa, con escote pronunciado hasta el ombligo y falda voluminosa. En la misma línea, Sabrina Carpenter también apostó por la elegancia con un vestido blanco de Valentino de estética casi celestial, con detalles de encaje, perlas y volantes.