Cómo se expresa el color del año en el arte: 16 obras en las que domina el blanco

Estamos rodeados de colores. Pantallas, feeds explotados de fotos, vidrieras que compiten por cuál llama más la atención, paisajes urbanos cada vez más densos... Y en ese contexto, no sorprende que el color del año 2026 según Pantone sea un blanco suave y etéreo, cuya elección es casi un gesto político. Como una invitación a bajar el volumen visual del mundo.
Cloud Dancer (Pantone 11-4201) no es un blanco vacío ni de hospital. Fue elegido como el color que mejor resume las tendencias culturales y sociales del próximo año. Pantone lo describe como un color aireado, “atmosférico“, que “nos eleva a alturas excelsas, donde este blanco diáfano atraviesa los cielos grises revelando azules claros y frescos bajo una luz solar brumosa“. Es un tono liviano, luminoso, que sugiere claridad y nuevos comienzos, como un lienzo abierto para la creatividad.
Y hablando de lienzos, si Cloud Dancer fuera una obra de arte, ¿qué sentiríamos al mirarla? ¿Cómo dialoga este blanco con las pinturas de la historia? Acá es donde entra Google Arts & Culture a la conversación.
Qué es Google Arts & Culture
Se trata de una plataforma digital colaborativa (que figura entre las aplicaciones de Google) creada por el Google Cultural Institute, en la que más de 2.000 museos, archivos y colecciones del mundo ponen a disposición del público obras de arte y exposiciones virtuales en alta resolución de forma lúdica. Permite explorar colecciones completas desde la comodidad de la pantalla, con herramientas para descubrir arte por época, movimiento, lugar, y también por color.
Una de sus funciones más útiles es el explorador por color Art Palette, que funciona como un motor de búsqueda donde se puede seleccionar un color y el sistema devuelve obras que contienen esas tonalidades. La herramienta no solo sirve para descubrir artistas y museos, sino también como fuente de inspiración para pensar cómo armonizar colores en un espacio, qué obras podrían dialogar con un ambiente, e incluso cómo construir una paleta visual coherente para un proyecto creativo.
Mientras Pantone propone al Cloud Dancer como símbolo del espíritu de un tiempo y describe el clima intelectual, cultural y moral de una época específica, reflejando ideas, valores y tendencias compartidas por una sociedad, Google Arts & Culture permite ver cómo el color vive en el arte del mundo. El ejercicio es, básicamente, pasar de la teoría del color a su presencia en la historia pictórica, y aterrizar la herramienta de Google para un uso real.
16 obras de arte en las que predomina el blanco
En cada una de estas pinturas el color deja de ser fondo para convertirse en algo vivo y ser parte. Vistas desde el presente, estas pinturas parecen anticipar la necesidad contemporánea de volver a la simplicidad, y apoderarse de la potencia silenciosa de los tonos claros como escenario para nuevas y viejas narrativas.
Muchas de las escenas que se retratan parecen responder, desde otro siglo, a preguntas que hoy vuelven a estar puestas sobre la mesa. Cómo habitamos el tiempo y el espacio, cómo cuidamos los vínculos, cómo construimos comunidad, cómo nos paramos frente al cuerpo, la espiritualidad, el paisaje y la memoria. Y en tiempos de hiperconectividad, crisis climática y saturación informativa, la invitación del arte es a recuperar la experiencia sensorial, revalorizar lo doméstico, aquello de los vínculos primarios, y lo cotidiano y pequeños detalles en entornos cada vez más complejos.
A través del blanco se pueden representar grandes dualidades modernas, como la tensión entre individuo y sociedad, visibilidad y anonimato, identidad y pertenencia, que a la vez atraviesan cuestiones como la inclusión, diversidad corporal, salud mental, migraciones y un largo etcétera.
Summer Evening on Skagen Sønderstrand, de Peder Severin Krøyer (1893)
Esta escena nació de una caminata al atardecer por la playa de Skagen, una encantadora ciudad pesquera y turística ubicada en el extremo norte de Dinamarca, en la punta de la península de Jutlandia. Es famosa por ser el punto donde el mar del Norte y el mar Báltico se unen, creando paisajes únicos de dunas, playas y una luz especial. Krøyer quedó fascinado por la llamada “hora azul”, ese instante en el que el cielo y el mar se funden en un solo tono. Más que un paisaje, la obra captura un estado de ánimo que nace de la pausa y la contemplación, y en ese clima, la conexión con Cloud Dancer y la necesidad con la que 2026 se impone, la de respirar el momento, se hace evidente.
The Cripples, de L. S. Lowry (1949)
The Cripples reúne a decenas de personajes que Lowry observaba en las calles de Mánchester, sin idealizarlos ni caer en el sentimentalismo. El artista buscaba registrar un mundo autónomo, donde cada figura puediera existir sin exigir compasión. La escena, abrumadora por acumulación, habla de convivencia, marginalidad y resistencia cotidiana. Resuena con debates actuales sobre inclusión, diversidad corporal, visibilidad social y convivencia en ciudades densas y desiguales. El fondo blanco funciona como el espacio que contiene el caos humano, gracias al cual, da la sensación, todavía no se desmorona.
Madre, de Joaquín Sorolla y Bastida (1895)
Madre retrata a Clotilde, esposa de Sorolla, descansando junto a su hija recién nacida, envueltas en una marea de sábanas blancas. La composición es mínima y el blanco da la temperatura perfecta que transmite el alivio después del esfuerzo. Leída desde 2026, la obra conecta con una revalorización del descanso, la vulnerabilidad y el cuidado en un mundo hiperexigente. Este tono de blanco funciona como un espacio de reparación y el respiro antes del nuevo comienzo.
Asparagus, de Édouard Manet (1880)
Hablando de minimalismo, como un gesto de humor y afecto hacia un amigo, esta obra de Manet convierte un simple espárrago en protagonista absoluto. Sobre un fondo oscuro, el blanco del mármol y los grises suaves del vegetal construyen una escena mínima. Resulta que Manet vendió a Charles Ephrussi “un manojo de espárragos” por ochocientos francos. Pero Ephrussi le envió mil, y Manet, maestro del ingenio, pintó este espárrago y se lo envió con una nota que decía: “Faltaba uno en tu manojo”. El cuadro dialoga hoy con la valorización de lo simple frente al exceso y la sobreproducción, y defiende en su historia valores como la honestidad y la transparencia.
Pilgrims going to Mecca, de León Belly (1861)
Esta escena muestra una caravana de peregrinos avanzando por el desierto rumbo a la Meca (en su explicación Belly aludió a la huida a Egipto de la tradición cristiana). La pintura transmite una sensación de movimiento colectivo apoyado por el color blanco, que está en las túnicas pero sobre todo en el paisaje luminoso que construye una sensación de unidad y horizonte común. Leída desde 2026, la obra adquiere una resonancia inevitable frente a los conflictos contemporáneos en Medio Oriente, que vuelven a poner en jaque conceptos como religión y territorio. Esta imagen le da cuerpo a la hoy tan utópica posibilidad de convivencia, desplazamiento y búsqueda espiritual sin violencia.
No Swimming, de Norman Rockwell (1921)
Es una escena cotidiana de verano desde una mirada infantil, la especialidad de Norman Rockwell. La obra transmite picardía y una idea de libertad ligada al juego y al tiempo sin reloj. Hoy despierta nostalgia por la infancia analógica, el ocio sin pantallas y la experiencia del cuerpo en el espacio real. Los tonos claros del blanco de moda refuerzan la sensación de aire, ligereza, y envuelven la alegría en lo simple.
Composition in Colour A, de Piet Mondrian (1917)
Esta obra pertenece al momento fundacional de De Stijl, un movimiento artístico y arquitectónico neerlandés (1917-1931) fundado por Theo van Doesburg y Mondrian, cuando él estaba en plena búsqueda de un lenguaje visual universal para un mundo nuevo. Los diseños promovían una abstracción geométrica radical, en la que el blanco organiza, equilibra y hace respirar a las formas y los colores en el espacio indefinido. En 2026 la obra transmite una necesidad de estructura y sentido frente a la saturación y la incertidumbre.
Indian, Indio, Indigenous, de Jaune Quick-to-See Smith (1992)
Jaune Quick-to-See Smith, activista y artista nativa americana, construye a partir de collages de telas, recortes y algo de pintura. En su obra conviven naturaleza, historia y conflicto. Esta escena vincula la degradación ambiental con la erosión cultural de los pueblos originarios e incorpora ironías sobre racismo, dinero, poder y conciencia verde. Leída desde la actualidad, nos habla de debates urgentes sobre extractivismo, crisis climática, derechos indígenas y memoria territorial. El blanco, lejos de ser neutral, funciona como espacio de choque y visibilidad de esas tensiones. Un color que no suaviza el conflicto, lo expone y obliga a mirar.
The Loing's Canal, de Alfred Sisley (1892)
Esta vista del canal du Loing (que conecta el Sena con el canal de Briare) refleja la etapa madura de Sisley, profundamente concentrado en el paisaje como protagonista emocional de sus obras. El curso curvo del canal da la sensación de profundidad y tránsito. En la actualidad, esta pintura refiere a la recurrente necesidad de reconectar con el entorno natural y sus ritmos frente a la vida urbana acelerada y la crisis ambiental. Los tonos claros invitan a respirar, mirar lejos y recuperar perspectiva.
Seated Male Nude (Self-Portrait), de Egon Schiele (1910)
Algo más incómoda y muy contemporánea, este autorretrato marca el inicio del lenguaje expresionista radical de Egon Schiele. Muestra groseramente un cuerpo tenso, anguloso, recortado sobre un fondo blanco que intensifica su exposición, y también, a pesar de la dureza del trazo, su fragilidad. El blanco que desnuda y amplifica. El cuadro establece de manera inmediata debates actuales sobre identidad, autoimagen y presión estética. Sobre un fondo blanco, vacío, lo humano aparece sin filtros ni artificios.
Spatial Concept, de Lucio Fontana (1962)
En sus Spatial Concept, Fontana rompe literalmente el plano del lienzo, volviendo al corte apertura, aire y dimensión. Este gesto remite a la necesidad contemporánea de recuperar profundidad y experiencia física. El blanco aparece como un territorio de posibilidad.
A moura, de Darío Villares Barbosa (1919)
Todo está en la mirada. A moura pertenece a una etapa de transición en la pintura brasileña, en la que conviven formación académica y viajes hacia Europa con una sensibilidad moderna incipiente. Darío Villares Barbosa construye un intercambio silencioso, de paleta clara, que conecta con búsquedas contemporáneas de identidad, herencia cultural y cruce entre tradiciones locales y lenguajes globales. Los tonos suaves funcionan como un espacio de tránsito, de apertura hacia nuevas interpretaciones.
Light Before Heat, de April Gornik (1984)
Un paisaje suspendido, donde el cielo se refleja en el agua y la luz, aunque el escenario es ficticio, la sensación es intensa y casi física. Las rocas emergen estables frente a un entorno mutable. Leída desde 2026, la obra habla de una sensibilidad atravesada por la fragilidad del equilibrio natural. El juego de luces cálidas y colores fríos funciona como una metáfora de umbral, de transición.
Waterway, de Wu Guanzhong (1997)
Dibujar había llevado a Wu a muchas partes de China, pero el pueblo fluvial de Jiangnan seguía siendo su favorito. Waterway condensa esa memoria afectiva del artista sobre la región, con sus construcciones blancas y aguas grises. La obra busca capturar la atmósfera del lugar, siempre contaminada por el recuerdo y el paso del tiempo, y abrazar la memoria. Leerla en la actualidad es revisitar la idea de identidad y el arraigo en un mundo de desplazamientos y migraciones constantes.
Event Horizon, de Adán Cvijanovic (2009)
Ya casi una década dentro del nuevo milenio, Event Horizon surge de un proyecto colectivo del Savannah College of Art and Design (SCAD) inspirado en la Torre de Babel. Cvijanovic trabaja con rectángulos blancos que evocan lienzos vacíos, como superficie de proyección de una historia que todavía puede escribirse. Varios años después, la obra plantea debates sobre fragmentación cultural y construcción de sentido en sociedades hiperconectadas pero dispersas, de identidades múltiples y relatos en permanente reconfiguración. La mirada es absorbida por un vacío central.
Banana Hand (o Bananas), de Wayne Thiebaud (1977)
Bananas condensa el universo de Wayne Thiebaud, pintor estadounidense que se dedicó a elevar lo cotidiano a la escena pictórica, con humor, precisión y un fondo claro que aísla el objeto. Aunque suele asociárselo al pop art, su pintura conserva en algunas pinceladas la presencia de la mano. La fruta, teatral y simple, hoy trae una revalorización de lo tangible y lo cercano, en un espacio donde lo mínimo vuelve a tener protagonismo.
Este año el blanco vuelve a ocupar un lugar central
Más allá de la pintura, el blanco Cloud Dancer empieza a filtrarse en múltiples capas de la vida. La moda que privilegia fibras naturales, el lujo silencioso, casas más luminosas y menos saturadas, interfaces que recuperan el aire y la legibilidad, una gastronomía que vuelve a poner el producto en el centro del plato, y viajes que privilegian el paisaje y el silencio... No se trata de una tendencia aislada, sino de una respuesta cultural al exceso. En 2026, el blanco aparece como un espacio necesario para ordenar el ruido.