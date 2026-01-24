Cómo se expresa el color del año en el arte: 16 obras en las que domina el blanco

Estamos rodeados de colores. Pantallas, feeds explotados de fotos, vidrieras que compiten por cuál llama más la atención, paisajes urbanos cada vez más densos... Y en ese contexto, no sorprende que el color del año 2026 según Pantone sea un blanco suave y etéreo, cuya elección es casi un gesto político. Como una invitación a bajar el volumen visual del mundo.

Cloud Dancer (Pantone 11-4201) no es un blanco vacío ni de hospital. Fue elegido como el color que mejor resume las tendencias culturales y sociales del próximo año. Pantone lo describe como un color aireado, “atmosférico“, que “nos eleva a alturas excelsas, donde este blanco diáfano atraviesa los cielos grises revelando azules claros y frescos bajo una luz solar brumosa“. Es un tono liviano, luminoso, que sugiere claridad y nuevos comienzos, como un lienzo abierto para la creatividad.

Y hablando de lienzos, si Cloud Dancer fuera una obra de arte, ¿qué sentiríamos al mirarla? ¿Cómo dialoga este blanco con las pinturas de la historia? Acá es donde entra Google Arts & Culture a la conversación.

Se trata de una plataforma digital colaborativa (que figura entre las aplicaciones de Google) creada por el Google Cultural Institute, en la que más de 2.000 museos, archivos y colecciones del mundo ponen a disposición del público obras de arte y exposiciones virtuales en alta resolución de forma lúdica. Permite explorar colecciones completas desde la comodidad de la pantalla, con herramientas para descubrir arte por época, movimiento, lugar, y también por color.

Una de sus funciones más útiles es el explorador por color Art Palette, que funciona como un motor de búsqueda donde se puede seleccionar un color y el sistema devuelve obras que contienen esas tonalidades. La herramienta no solo sirve para descubrir artistas y museos, sino también como fuente de inspiración para pensar cómo armonizar colores en un espacio, qué obras podrían dialogar con un ambiente, e incluso cómo construir una paleta visual coherente para un proyecto creativo.

Mientras Pantone propone al Cloud Dancer como símbolo del espíritu de un tiempo y describe el clima intelectual, cultural y moral de una época específica, reflejando ideas, valores y tendencias compartidas por una sociedad, Google Arts & Culture permite ver cómo el color vive en el arte del mundo. El ejercicio es, básicamente, pasar de la teoría del color a su presencia en la historia pictórica, y aterrizar la herramienta de Google para un uso real.

16 obras de arte en las que predomina el blanco

En cada una de estas pinturas el color deja de ser fondo para convertirse en algo vivo y ser parte. Vistas desde el presente, estas pinturas parecen anticipar la necesidad contemporánea de volver a la simplicidad, y apoderarse de la potencia silenciosa de los tonos claros como escenario para nuevas y viejas narrativas.

Muchas de las escenas que se retratan parecen responder, desde otro siglo, a preguntas que hoy vuelven a estar puestas sobre la mesa. Cómo habitamos el tiempo y el espacio, cómo cuidamos los vínculos, cómo construimos comunidad, cómo nos paramos frente al cuerpo, la espiritualidad, el paisaje y la memoria. Y en tiempos de hiperconectividad, crisis climática y saturación informativa, la invitación del arte es a recuperar la experiencia sensorial, revalorizar lo doméstico, aquello de los vínculos primarios, y lo cotidiano y pequeños detalles en entornos cada vez más complejos.

A través del blanco se pueden representar grandes dualidades modernas, como la tensión entre individuo y sociedad, visibilidad y anonimato, identidad y pertenencia, que a la vez atraviesan cuestiones como la inclusión, diversidad corporal, salud mental, migraciones y un largo etcétera.

Summer Evening on Skagen Sønderstrand, de Peder Severin Krøyer (1893)

Arte Summer evening on Skagen Sønderstrand Título: Summer Evening on Skagen Sønderstrand Creador: Peder Severin Krøyer Fecha de creación: 1893 Dimensiones físicas: 100 × 150 centímetros Tipo: óleo sobre lienzo. Skagens Museum, Dinamarca.

Esta escena nació de una caminata al atardecer por la playa de Skagen, una encantadora ciudad pesquera y turística ubicada en el extremo norte de Dinamarca, en la punta de la península de Jutlandia. Es famosa por ser el punto donde el mar del Norte y el mar Báltico se unen, creando paisajes únicos de dunas, playas y una luz especial. Krøyer quedó fascinado por la llamada “hora azul”, ese instante en el que el cielo y el mar se funden en un solo tono. Más que un paisaje, la obra captura un estado de ánimo que nace de la pausa y la contemplación, y en ese clima, la conexión con Cloud Dancer y la necesidad con la que 2026 se impone, la de respirar el momento, se hace evidente.

The Cripples, de L. S. Lowry (1949)

Arte The Cripples Título: The Cripples Creador: L. S. Lowry Fecha: 1949 Dimensiones físicas: 101,5 × 76 cm (sin marco) Técnica artística: pintura al óleo sobre lienzo. Modern Life: LS Lowry Collection, Salford.

The Cripples reúne a decenas de personajes que Lowry observaba en las calles de Mánchester, sin idealizarlos ni caer en el sentimentalismo. El artista buscaba registrar un mundo autónomo, donde cada figura puediera existir sin exigir compasión. La escena, abrumadora por acumulación, habla de convivencia, marginalidad y resistencia cotidiana. Resuena con debates actuales sobre inclusión, diversidad corporal, visibilidad social y convivencia en ciudades densas y desiguales. El fondo blanco funciona como el espacio que contiene el caos humano, gracias al cual, da la sensación, todavía no se desmorona.

Madre, de Joaquín Sorolla y Bastida (1895)

Arte Madre Título: Madre Creador: Joaquín Sorolla y Bastida Fecha de creación: 1895 Tipo: pintura Técnica artística: óleo sobre lienzo. Museo Sorolla, Madrid.

Madre retrata a Clotilde, esposa de Sorolla, descansando junto a su hija recién nacida, envueltas en una marea de sábanas blancas. La composición es mínima y el blanco da la temperatura perfecta que transmite el alivio después del esfuerzo. Leída desde 2026, la obra conecta con una revalorización del descanso, la vulnerabilidad y el cuidado en un mundo hiperexigente. Este tono de blanco funciona como un espacio de reparación y el respiro antes del nuevo comienzo.

Asparagus, de Édouard Manet (1880)

Arte Asparagus Título: Asparagus Pintor: Édouard Manet Fecha de creación: 1880 Dimensiones físicas: ancho 210 × alto 160 cm Tipo: óleo sobre lienzo. Musée d'Orsay, París.

Hablando de minimalismo, como un gesto de humor y afecto hacia un amigo, esta obra de Manet convierte un simple espárrago en protagonista absoluto. Sobre un fondo oscuro, el blanco del mármol y los grises suaves del vegetal construyen una escena mínima. Resulta que Manet vendió a Charles Ephrussi “un manojo de espárragos” por ochocientos francos. Pero Ephrussi le envió mil, y Manet, maestro del ingenio, pintó este espárrago y se lo envió con una nota que decía: “Faltaba uno en tu manojo”. El cuadro dialoga hoy con la valorización de lo simple frente al exceso y la sobreproducción, y defiende en su historia valores como la honestidad y la transparencia.

Pilgrims going to Mecca, de León Belly (1861)

Arte Pilgrims going to Mecca Título: Pilgrims going to Mecca Pintor: León Belly Fecha de creación: 1861 Dimensiones físicas: ancho 2.420 × alto 1.610 cm Tipo: óleo sobre lienzo. Musée d'Orsay, París.

Esta escena muestra una caravana de peregrinos avanzando por el desierto rumbo a la Meca (en su explicación Belly aludió a la huida a Egipto de la tradición cristiana). La pintura transmite una sensación de movimiento colectivo apoyado por el color blanco, que está en las túnicas pero sobre todo en el paisaje luminoso que construye una sensación de unidad y horizonte común. Leída desde 2026, la obra adquiere una resonancia inevitable frente a los conflictos contemporáneos en Medio Oriente, que vuelven a poner en jaque conceptos como religión y territorio. Esta imagen le da cuerpo a la hoy tan utópica posibilidad de convivencia, desplazamiento y búsqueda espiritual sin violencia.

No Swimming, de Norman Rockwell (1921)

Arte No Swimming Título: No Swimming Ilustrador: Norman Rockwell Fecha de creación: 1921 Dimensiones físicas: 558,8 × 635 mm (sin marco) Técnica artística: pintura al óleo, pintura, revestimiento sobre lienzo. Fundación de la Colección de Arte Norman Rockwell del Museo Norman Rockwell en Stockbridge, Massachusetts.

Es una escena cotidiana de verano desde una mirada infantil, la especialidad de Norman Rockwell. La obra transmite picardía y una idea de libertad ligada al juego y al tiempo sin reloj. Hoy despierta nostalgia por la infancia analógica, el ocio sin pantallas y la experiencia del cuerpo en el espacio real. Los tonos claros del blanco de moda refuerzan la sensación de aire, ligereza, y envuelven la alegría en lo simple.

Composition in Colour A, de Piet Mondrian (1917)

Arte Composition in colour A Título: Composition in Colour A Creador: Piet Mondrian Fecha de creación: 1917 Dimensiones físicas: 50,3 × 45,3 centímetros Técnica artística: óleo sobre lienzo. Museo Kröller-Müller, Países Bajos.

Esta obra pertenece al momento fundacional de De Stijl, un movimiento artístico y arquitectónico neerlandés (1917-1931) fundado por Theo van Doesburg y Mondrian, cuando él estaba en plena búsqueda de un lenguaje visual universal para un mundo nuevo. Los diseños promovían una abstracción geométrica radical, en la que el blanco organiza, equilibra y hace respirar a las formas y los colores en el espacio indefinido. En 2026 la obra transmite una necesidad de estructura y sentido frente a la saturación y la incertidumbre.

Indian, Indio, Indigenous, de Jaune Quick-to-See Smith (1992)

Arte Indian, Indio, Indegenous Título: Indian, Indio, Indigenous Creador: Amarillo Quick-to-See Smith Fecha de creación: 1992 Dimensiones físicas: 60 × 100 pulgadas. National Museum of Women in the Arts, Washington DC, Estados Unidos.

Jaune Quick-to-See Smith, activista y artista nativa americana, construye a partir de collages de telas, recortes y algo de pintura. En su obra conviven naturaleza, historia y conflicto. Esta escena vincula la degradación ambiental con la erosión cultural de los pueblos originarios e incorpora ironías sobre racismo, dinero, poder y conciencia verde. Leída desde la actualidad, nos habla de debates urgentes sobre extractivismo, crisis climática, derechos indígenas y memoria territorial. El blanco, lejos de ser neutral, funciona como espacio de choque y visibilidad de esas tensiones. Un color que no suaviza el conflicto, lo expone y obliga a mirar.

The Loing's Canal, de Alfred Sisley (1892)

Arte Alfred_Sisley Título: The Loing's Canal Pintor: Alfred Sisley Fecha de creación: 1892 Dimensiones físicas: ancho 930 × alto 730 mm Tipo: óleo sobre lienzo. Musée d'Orsay, París.

Esta vista del canal du Loing (que conecta el Sena con el canal de Briare) refleja la etapa madura de Sisley, profundamente concentrado en el paisaje como protagonista emocional de sus obras. El curso curvo del canal da la sensación de profundidad y tránsito. En la actualidad, esta pintura refiere a la recurrente necesidad de reconectar con el entorno natural y sus ritmos frente a la vida urbana acelerada y la crisis ambiental. Los tonos claros invitan a respirar, mirar lejos y recuperar perspectiva.

Seated Male Nude (Self-Portrait), de Egon Schiele (1910)

Arte Seated Male Nude (Self-Portrait) Título: Seated Male Nude (Self-Portrait) Creador: Egon Schiele Fecha de creación: 1910 Dimensiones físicas: 1.500 × 1.525 cm (sin marco) Tipo: pinturas Técnica: óleo y color opaco sobre lienzo. Museo Leopold, Viena.

Algo más incómoda y muy contemporánea, este autorretrato marca el inicio del lenguaje expresionista radical de Egon Schiele. Muestra groseramente un cuerpo tenso, anguloso, recortado sobre un fondo blanco que intensifica su exposición, y también, a pesar de la dureza del trazo, su fragilidad. El blanco que desnuda y amplifica. El cuadro establece de manera inmediata debates actuales sobre identidad, autoimagen y presión estética. Sobre un fondo blanco, vacío, lo humano aparece sin filtros ni artificios.

Spatial Concept, de Lucio Fontana (1962)

Arte lucio fontana Título: Spatial Concept Creador: Lucio Fontana Fecha: 1962 Fondazione CRT.

En sus Spatial Concept, Fontana rompe literalmente el plano del lienzo, volviendo al corte apertura, aire y dimensión. Este gesto remite a la necesidad contemporánea de recuperar profundidad y experiencia física. El blanco aparece como un territorio de posibilidad.

A moura, de Darío Villares Barbosa (1919)

Arte A Moura Título: A moura Creador: Darío Villares Barbosa Fecha de creación: 1919 Dimensiones físicas: 60 × 45 centímetros Tipo: óleo sobre lienzo. Acervo da Pinacoteca do Estado de São Paulo, Brasil.

Todo está en la mirada. A moura pertenece a una etapa de transición en la pintura brasileña, en la que conviven formación académica y viajes hacia Europa con una sensibilidad moderna incipiente. Darío Villares Barbosa construye un intercambio silencioso, de paleta clara, que conecta con búsquedas contemporáneas de identidad, herencia cultural y cruce entre tradiciones locales y lenguajes globales. Los tonos suaves funcionan como un espacio de tránsito, de apertura hacia nuevas interpretaciones.

Light Before Heat, de April Gornik (1984)

Arte Light Before Heat Título: Light Before Heat Creador: April Gornik Fecha de creación: 1984 Dimensiones físicas: 66 × 132 pulgadas Técnica artística: óleo sobre lienzo. Museo de Arte Parrish, Water Mill, Nueva York.

Un paisaje suspendido, donde el cielo se refleja en el agua y la luz, aunque el escenario es ficticio, la sensación es intensa y casi física. Las rocas emergen estables frente a un entorno mutable. Leída desde 2026, la obra habla de una sensibilidad atravesada por la fragilidad del equilibrio natural. El juego de luces cálidas y colores fríos funciona como una metáfora de umbral, de transición.

Waterway, de Wu Guanzhong (1997)

Arte waterway Título: Waterway Creador: Wu Guanzhong Fecha de creación: 1997 Dimensiones físicas: 60 × 73 cm. Museo Nacional de China.

Dibujar había llevado a Wu a muchas partes de China, pero el pueblo fluvial de Jiangnan seguía siendo su favorito. Waterway condensa esa memoria afectiva del artista sobre la región, con sus construcciones blancas y aguas grises. La obra busca capturar la atmósfera del lugar, siempre contaminada por el recuerdo y el paso del tiempo, y abrazar la memoria. Leerla en la actualidad es revisitar la idea de identidad y el arraigo en un mundo de desplazamientos y migraciones constantes.

Event Horizon, de Adán Cvijanovic (2009)

Arte Event Horizon Título: Event Horizon Creador: Adán Cvijanovic Fecha de creación: 2009 Dimensiones físicas: 781,05 cm de ancho × 730,25 cm de alto Tipo: técnica mixta. Savannah College of Art and Design, Georgia.

Ya casi una década dentro del nuevo milenio, Event Horizon surge de un proyecto colectivo del Savannah College of Art and Design (SCAD) inspirado en la Torre de Babel. Cvijanovic trabaja con rectángulos blancos que evocan lienzos vacíos, como superficie de proyección de una historia que todavía puede escribirse. Varios años después, la obra plantea debates sobre fragmentación cultural y construcción de sentido en sociedades hiperconectadas pero dispersas, de identidades múltiples y relatos en permanente reconfiguración. La mirada es absorbida por un vacío central.

Banana Hand (o Bananas), de Wayne Thiebaud (1977)

Arte bananas Título: Banana Hand Creador: Wayne Thiebaud Fecha de creación: 1977 Tipo: cuadro Técnica artística: óleo sobre papel.

Bananas condensa el universo de Wayne Thiebaud, pintor estadounidense que se dedicó a elevar lo cotidiano a la escena pictórica, con humor, precisión y un fondo claro que aísla el objeto. Aunque suele asociárselo al pop art, su pintura conserva en algunas pinceladas la presencia de la mano. La fruta, teatral y simple, hoy trae una revalorización de lo tangible y lo cercano, en un espacio donde lo mínimo vuelve a tener protagonismo.

Este año el blanco vuelve a ocupar un lugar central

Más allá de la pintura, el blanco Cloud Dancer empieza a filtrarse en múltiples capas de la vida. La moda que privilegia fibras naturales, el lujo silencioso, casas más luminosas y menos saturadas, interfaces que recuperan el aire y la legibilidad, una gastronomía que vuelve a poner el producto en el centro del plato, y viajes que privilegian el paisaje y el silencio... No se trata de una tendencia aislada, sino de una respuesta cultural al exceso. En 2026, el blanco aparece como un espacio necesario para ordenar el ruido.