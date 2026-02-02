¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Premios Grammy 2026: Bad Bunny hizo historia en una gala marcada por la consigna “Fuera ICE”

Es la primera vez en 68 ediciones que un disco en español gana el mayor premio, en una ceremonia marcada por fuertes mensajes políticos contra la política migratoria de Estados Unidos

Nominado junto con celebridades de habla inglesa, como Lady Gaga, Billie Eilish, Bruno Mars y Kendrick Lamar, el británico Harry Styles pronunció su nombre y la ovación estalló en el Crypto Arena de Los Ángeles.

Nominado junto con celebridades de habla inglesa, como Lady Gaga, Billie Eilish, Bruno Mars y Kendrick Lamar, el británico Harry Styles pronunció su nombre y la ovación estalló en el Crypto Arena de Los Ángeles.

FOTO

AFP
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Bad Bunny no se lo esperaba. Es que tras 68 años de historia, los Premios Grammy nunca habían entregado su mayor premio a un disco completamente en español. Pero el puertorriqueño hizo historia y alzó el gramófono a Mejor álbum del año por Debí tirar más fotos.

Nominado junto con celebridades de habla inglesa, como Lady Gaga, Billie Eilish, Bruno Mars y Kendrick Lamar, el británico Harry Styles pronunció su nombre y la ovación estalló en el Crypto Arena de Los Ángeles, mientras Bad Bunny, el único sentado, cubría sus ojos con una mano, procesando lo ocurrido. Una vez en la tarima, con lágrimas en los ojos, el puertorriqueño agradeció en su lengua nativa y dedicó el galardón “a todas las personas que tuvieron que dejar su tierra, su país, para seguir sus sueños”. “Gracias, mami, por parirme en Puerto Rico. Te amo”, expresó.

Leé además

los grammy se convierten en una tribuna contra trump y su politica migratoria
Video
Estados Unidos

Los Grammy se convierten en una tribuna contra Trump y su política migratoria

Por RFI
Bad Bunny Grammy
El brit&aacute;nico Harry Styles entreg&oacute; el mayor premio Grammy al puertorrique&ntilde;o Bad Bunny.

El británico Harry Styles entregó el mayor premio Grammy al puertorriqueño Bad Bunny.

Como no esperaba este premio, Bad Bunny tuvo poco que decir al recibirlo. Su verdadero y contundente discurso lo dio al aceptar el gramófono a Mejor álbum de música urbana: sus primeras palabras fueron “ICE out” (fuera ICE) en referencia a la violencia contra inmigrantes que se vive en las calles de Estados Unidos.

“No somos salvajes. No somos animales. No somos extraterrestres. Somos humanos y somos estadounidenses”, sentenció, antes de invitar al público a combatir el odio que predomina por estos días: “Lo único más poderoso que el odio es el amor”.

Embed

El premio para Bad Bunny, que ya lo había ganado en la edición de los Grammy Latinos, fue el broche de oro para una noche marcada por los mensajes políticos, en una gala que se convirtió en escenario de protesta contra la política migratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El Grammy más político

Billie Eilish aceptó el premio a la Mejor canción del año por Wildflower, pero el premio en sí mismo tampoco fue el centro de su discurso. La cantante estadounidense de 24 años llevó en su traje un pin con el lema “ICE out” y criticó fuertemente las redadas migratorias: “Nadie es ilegal en tierras robadas”, dijo acompañada de Finneas O’Connell, compositor de la canción ganadora.

Billie Eilish
Billie Eilish critic&oacute; fuertemente las redadas migratorias en su discurso al ganar el premio a Mejor canci&oacute;n del a&ntilde;o.

Billie Eilish criticó fuertemente las redadas migratorias en su discurso al ganar el premio a Mejor canción del año.

“Es muy difícil saber qué decir y qué hacer en este momento. Siento que solo tenemos que seguir luchando y protestando. Nuestras voces realmente importan, y la gente importa”, agregó. El trofeo fue recibido de manos de la legendaria cantante Carole King, de 83 años, quien también llevó el pin con esta consigna en su atuendo.

Otra de las celebridades que aprovechó el momento para rendir tributo a los inmigrantes fue la británica Olivia Dean, quien ganó el Grammy a Mejor nuevo artista. “Quiero decir que estoy aquí como nieta de un inmigrante. No estaría aquí de otra manera. Soy producto de la valentía, y creo que esas personas merecen ser celebradas”, dijo la cantante y compositora de 26 años luego de haberse subido al escenario para cantar sus éxitos junto a todos los nominados en su categoría.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de GRAMMYS (@grammys)

El presentador de la gala, Trevor Noah, no se quedó atrás. Además de expresarle a Bad Bunny su deseo de “mudarse a Puerto Rico” —Puerto Rico también es Estados Unidos, le respondió el cantante—, Noah destacó la ausencia de Nicki Minaj en la gala, que días atrás admitió ser una de las mayores “fans” de Donald Trump en un acto político en Washington encabezado por el presidente de Estados Unidos.

“Ella sigue en la Casa Blanca con Donald Trump discutiendo temas muy importantes”, disparó el anfitrión y despertó los aplausos del público.

La gala y el discurso que no fue

Tras destacarse en los Premios Grammy Latino, el dúo argentino Ca7riel y Paco Amoroso volvió a triunfar esta vez al llevarse el galardón al Mejor álbum de rock latino o alternativo por Papota. Sin embargo, su consagración dejó un episodio que se volvió viral: el dúo no pudo leer el discurso que había preparado en inglés porque la tablet falló al momento de subir al escenario. Fue por eso que en la transmisión oficial el agradecimiento fue tan breve: “A nuestra familia, a nuestro equipo, a toda América Latina. ¡Los amamos! Thank you”, dijo Paco.

Embed

Si bien el mayor hito fue para el puertorriqueño, el estadounidense Kendrick Lamar también hizo historia al ganar la categoría de Grabación del año por Luther y superar —con 26 gramófonos— el récord de Jay-Z como el rapero con más premios Grammy en la historia.

Aunque la denuncia política fue el núcleo de la ceremonia, la mayor fiesta de la música también tuvo algunas llamativas presentaciones, como la de Lady Gaga, quien además ganó el premio Grammy a Mejor álbum pop local por Mayhem. La estadounidense interpretó en vivo su hit Abrakadabra, mientras que Justin Bieber dio uno de sus más destacados shows de los últimos cinco años, al subirse al escenario de short —o calzoncillo— para cantar Yukon.

Hailey y Justin Bieber
Hailey Bieber, quien tambi&eacute;n llev&oacute; un pin con la consigna &ldquo;Fuera ICE&rdquo;, pos&oacute; en la alfombra roja junto a su esposo, Justin Bieber.

Hailey Bieber, quien también llevó un pin con la consigna “Fuera ICE”, posó en la alfombra roja junto a su esposo, Justin Bieber.

La ceremonia ya había comenzado con un espectáculo electrizante cuando Bruno Mars y la surcoreana Rosé interpretaron el pegadizo éxito APT.

Selección semanal
Partido Nacional

Con distintos tonos y discursos, sectores blancos reformulan sus estrategias políticas hacia adentro y hacia afuera

Por Federico Castillo
Infecciones respiratorias

Médicos esperan que vacunación contra el VRS supere el 80% de las embarazadas este año y que se reduzca brecha

Por Leonel García
Fútbol Uruguayo

Yamandú Orsi recibió a Alonso y Ache, que le pidieron exoneraciones impositivas a la reforma del Centenario

Por Juan Francisco Pittaluga
Parlamento

Fiscal de Corte: el oficialismo evalúa negociar dos votos en el Senado para lograr la designación de un nuevo titular

Por Victoria Fernández

TE PUEDE INTERESAR

Nominado junto con celebridades de habla inglesa, como Lady Gaga, Billie Eilish, Bruno Mars y Kendrick Lamar, el británico Harry Styles pronunció su nombre y la ovación estalló en el Crypto Arena de Los Ángeles.
Video

Premios Grammy 2026: Bad Bunny hizo historia en una gala marcada por la consigna “Fuera ICE”

Por Redacción Galería
La cuarta temporada de The White Lotus se filmará en el Château de La Messardière, un resort de lujo en Saint-Tropez.

Así es el hotel en Francia donde se filmará la cuarta temporada de la serie ‘The White Lotus’, de HBO

Por Redacción Galería
Con la aprobación del Decreto 41/2024, se habilita en el país la elaboración, comercialización y rotulado de vinos desalcoholizados y parcialmente desalcoholizados.

Bebidas desalcoholizadas: qué son, dónde conseguirlas y cómo es el arte de tomar sin alcohol

Por Milene Breito Pistón
Williem Dafoe posa para Galería.
Video

Willem Dafoe: “Actuar no tiene que ver con emociones, tiene que ver con acciones”

Por Federica Chiarino Vanrell