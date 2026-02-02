Premios Grammy 2026: Bad Bunny hizo historia en una gala marcada por la consigna “Fuera ICE”

Bad Bunny no se lo esperaba. Es que tras 68 años de historia, los Premios Grammy nunca habían entregado su mayor premio a un disco completamente en español. Pero el puertorriqueño hizo historia y alzó el gramófono a Mejor álbum del año por Debí tirar más fotos.

Nominado junto con celebridades de habla inglesa, como Lady Gaga, Billie Eilish, Bruno Mars y Kendrick Lamar, el británico Harry Styles pronunció su nombre y la ovación estalló en el Crypto Arena de Los Ángeles, mientras Bad Bunny, el único sentado, cubría sus ojos con una mano, procesando lo ocurrido. Una vez en la tarima, con lágrimas en los ojos, el puertorriqueño agradeció en su lengua nativa y dedicó el galardón “a todas las personas que tuvieron que dejar su tierra, su país, para seguir sus sueños”. “Gracias, mami, por parirme en Puerto Rico. Te amo”, expresó.

Estados Unidos Los Grammy se convierten en una tribuna contra Trump y su política migratoria

Como no esperaba este premio, Bad Bunny tuvo poco que decir al recibirlo. Su verdadero y contundente discurso lo dio al aceptar el gramófono a Mejor álbum de música urbana: sus primeras palabras fueron “ICE out” (fuera ICE) en referencia a la violencia contra inmigrantes que se vive en las calles de Estados Unidos.

“No somos salvajes. No somos animales. No somos extraterrestres. Somos humanos y somos estadounidenses”, sentenció, antes de invitar al público a combatir el odio que predomina por estos días: “Lo único más poderoso que el odio es el amor”.

El premio para Bad Bunny, que ya lo había ganado en la edición de los Grammy Latinos, fue el broche de oro para una noche marcada por los mensajes políticos, en una gala que se convirtió en escenario de protesta contra la política migratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El Grammy más político

Billie Eilish aceptó el premio a la Mejor canción del año por Wildflower, pero el premio en sí mismo tampoco fue el centro de su discurso. La cantante estadounidense de 24 años llevó en su traje un pin con el lema “ICE out” y criticó fuertemente las redadas migratorias: “Nadie es ilegal en tierras robadas”, dijo acompañada de Finneas O’Connell, compositor de la canción ganadora.

Billie Eilish Billie Eilish criticó fuertemente las redadas migratorias en su discurso al ganar el premio a Mejor canción del año. AFP

“Es muy difícil saber qué decir y qué hacer en este momento. Siento que solo tenemos que seguir luchando y protestando. Nuestras voces realmente importan, y la gente importa”, agregó. El trofeo fue recibido de manos de la legendaria cantante Carole King, de 83 años, quien también llevó el pin con esta consigna en su atuendo.

Otra de las celebridades que aprovechó el momento para rendir tributo a los inmigrantes fue la británica Olivia Dean, quien ganó el Grammy a Mejor nuevo artista. “Quiero decir que estoy aquí como nieta de un inmigrante. No estaría aquí de otra manera. Soy producto de la valentía, y creo que esas personas merecen ser celebradas”, dijo la cantante y compositora de 26 años luego de haberse subido al escenario para cantar sus éxitos junto a todos los nominados en su categoría.

El presentador de la gala, Trevor Noah, no se quedó atrás. Además de expresarle a Bad Bunny su deseo de “mudarse a Puerto Rico” —Puerto Rico también es Estados Unidos, le respondió el cantante—, Noah destacó la ausencia de Nicki Minaj en la gala, que días atrás admitió ser una de las mayores “fans” de Donald Trump en un acto político en Washington encabezado por el presidente de Estados Unidos.

“Ella sigue en la Casa Blanca con Donald Trump discutiendo temas muy importantes”, disparó el anfitrión y despertó los aplausos del público.

La gala y el discurso que no fue

Tras destacarse en los Premios Grammy Latino, el dúo argentino Ca7riel y Paco Amoroso volvió a triunfar esta vez al llevarse el galardón al Mejor álbum de rock latino o alternativo por Papota. Sin embargo, su consagración dejó un episodio que se volvió viral: el dúo no pudo leer el discurso que había preparado en inglés porque la tablet falló al momento de subir al escenario. Fue por eso que en la transmisión oficial el agradecimiento fue tan breve: “A nuestra familia, a nuestro equipo, a toda América Latina. ¡Los amamos! Thank you”, dijo Paco.

Si bien el mayor hito fue para el puertorriqueño, el estadounidense Kendrick Lamar también hizo historia al ganar la categoría de Grabación del año por Luther y superar —con 26 gramófonos— el récord de Jay-Z como el rapero con más premios Grammy en la historia.

Aunque la denuncia política fue el núcleo de la ceremonia, la mayor fiesta de la música también tuvo algunas llamativas presentaciones, como la de Lady Gaga, quien además ganó el premio Grammy a Mejor álbum pop local por Mayhem. La estadounidense interpretó en vivo su hit Abrakadabra, mientras que Justin Bieber dio uno de sus más destacados shows de los últimos cinco años, al subirse al escenario de short —o calzoncillo— para cantar Yukon.

Hailey y Justin Bieber Hailey Bieber, quien también llevó un pin con la consigna “Fuera ICE”, posó en la alfombra roja junto a su esposo, Justin Bieber. AFP

La ceremonia ya había comenzado con un espectáculo electrizante cuando Bruno Mars y la surcoreana Rosé interpretaron el pegadizo éxito APT.