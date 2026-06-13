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Santiago Mitre terminó de rodar su nueva película sobre la dictadura, que se verá en Netflix

Soledad Villamil, Valeria Lois y la actriz francesa Camille Cottin completan el reparto de Villaflor, que transcurre en 1977 y se estrenará en 2027

Peter Lanzani interpreta al “Rubio” Alfredo Astiz en Villaflor.

Peter Lanzani interpreta al “Rubio” Alfredo Astiz en Villaflor.

FOTO

Netflix

El jueves 11 de junio se terminó de filmar Villaflor, el regreso del director de cine argentino Santiago Mitre después de la nominada al Oscar a Mejor película internacional, Argentina, 1985 (2022). El nuevo filme, hecho en Argentina, pero coproducido con Francia, es un thriller político basado en hechos reales que transcurre en 1977 y sigue dos historias que avanzan en direcciones opuestas.

Por un lado, el “Rubio” Alfredo Astiz (Peter Lanzani), teniente de la Armada, recibe la misión de infiltrarse en la iglesia de la Santa Cruz, donde un grupo de familiares comienza a organizarse para reclamar por sus desaparecidos. Por otro, Azucena Villaflor (interpretada por Verónica Llinás) transforma la búsqueda de su hijo en un acto de resistencia colectiva que desafía la dictadura militar.

Veronica Llinas en Villaflor
Verónica Llinás interpreta a Azucena Villaflor en la nueva película de Santiago Mitre.

Verónica Llinás interpreta a Azucena Villaflor en la nueva película de Santiago Mitre.

Villaflor
Camille Cottin como la monja francesa Alice Domon.

Camille Cottin como la monja francesa Alice Domon.

Verónica Llinás en Villaflor
Verónica Llinás.

Verónica Llinás.

El Rubio va ganando la confianza de la monja francesa Alice Domon (Camille Cottin) y también la de Azucena. En el proceso, el espectador es testigo del nacimiento de una forma inédita de resistencia civil contra el terrorismo de Estado y de la operación encubierta que tiene como fin destruirla.

Soledad Villamil, Valeria Lois, Susana Pampin, Alicia Guerra, Vivian El Jaber, Azul Lombardía, Mariela Acosta, Paula Ransenberg, Juliana Muras y Muriel Santa Ana encarnan a algunas de las mujeres que acompañaron a Azucena en los primeros pasos de las Madres de Plaza de Mayo, uno de los movimientos sociales de mayor trascendencia política en la Argentina.

Santiago Mitre
Santiago Mitre.

Santiago Mitre.

El rodaje de Villaflor, escrita por Santiago Mitre y Mariano Llinás y producida por La Unión de los Ríos (Argentina) y Maneki Films (Francia), se extendió por 12 semanas en distintas locaciones de Buenos Aires: Avellaneda, Berazategui, Lanús, Tres de Febrero, Vicente López, San Isidro, Lomas de Zamora y el Partido de la Costa.

Su estreno en Netflix está previsto para 2027.

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