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Tobey Maguire ofició el casamiento de su exesposa, la diseñadora de joyas Jennifer Meyer

El actor de Spider-Man sorprendió a Hollywood al casar a Meyer, un gesto que habla de la gran relación que ambos mantuvieron tras separarse en 2016 y haber finalizado su divorcio menos de un mes atrás

Mientras oficiaba la boda, el actor fue fotografiado haciendo la famosa pose de Spider-Man ante la pareja.

Mientras oficiaba la boda, el actor fue fotografiado haciendo la famosa pose de Spider-Man ante la pareja.

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Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Tobey Maguire fue noticia y no por Spider-Man, la película por la que se hizo mundialmente conocido. A menos de un mes de finalizar su divorcio —el pasado 21 de setiembre—, el actor sorprendió a Hollywood al oficiar la boda de su exesposa, la diseñadora de joyas estadounidense Jennifer Meyer, con quien tiene dos hijos.

Meyer contrajo matrimonio con Geoffrey Ogunlesi, ejecutivo musical e hijo del abogado multimillonario nigeriano Adebayo Ogunlesi. Tras tener un hijo a principios de este año, la pareja celebró su casamiento en el Four Seasons Resort Lanai, en Hawái, un lujoso complejo hotelero ubicado junto a las playas de Manele Bay y Hulopoe Beach.

Tobey Maguire y Jennifer Meyer se conocieron en 2003, se casaron en 2007 y anunciaron su separación en 2016.

Tobey Maguire y Jennifer Meyer se conocieron en 2003, se casaron en 2007 y anunciaron su separación en 2016.

Algunos de los asistentes a la ceremonia fueron Courtney Cox, Leonardo DiCaprio y su novia, Vittoria Ceretti, y Jeff Bezos y su esposa, Lauren Sánchez.

Las imágenes difundidas de la boda muestran al actor ocupando el lugar de maestro de ceremonias y haciendo una famosa pose de Spider-Man ante la pareja, un gesto que habla por sí solo: consultada por People, ella describió a Maguire como su “mejor amigo” y “el mejor exmarido que una mujer podría tener”.

Jennifer Meyer, exesposa de Tobey Maguire, se casó con el ejecutivo musical Geoffrey Ogunlesi.

Jennifer Meyer, exesposa de Tobey Maguire, se casó con el ejecutivo musical Geoffrey Ogunlesi.

Meyer y el actor se conocieron en 2003, se casaron en 2007 y anunciaron su separación en 2016. Sin embargo, ambos siempre hablaron sobre la cercanía y amistad que mantuvieron tras separarse.

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