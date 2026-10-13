Tobey Maguire ofició el casamiento de su exesposa, la diseñadora de joyas Jennifer Meyer

Tobey Maguire fue noticia y no por Spider-Man, la película por la que se hizo mundialmente conocido. A menos de un mes de finalizar su divorcio —el pasado 21 de setiembre—, el actor sorprendió a Hollywood al oficiar la boda de su exesposa, la diseñadora de joyas estadounidense Jennifer Meyer, con quien tiene dos hijos.
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Meyer contrajo matrimonio con Geoffrey Ogunlesi, ejecutivo musical e hijo del abogado multimillonario nigeriano Adebayo Ogunlesi. Tras tener un hijo a principios de este año, la pareja celebró su casamiento en el Four Seasons Resort Lanai, en Hawái, un lujoso complejo hotelero ubicado junto a las playas de Manele Bay y Hulopoe Beach.
Tobey Maguire y Jennifer Meyer se conocieron en 2003, se casaron en 2007 y anunciaron su separación en 2016.
Algunos de los asistentes a la ceremonia fueron Courtney Cox, Leonardo DiCaprio y su novia, Vittoria Ceretti, y Jeff Bezos y su esposa, Lauren Sánchez.
Las imágenes difundidas de la boda muestran al actor ocupando el lugar de maestro de ceremonias y haciendo una famosa pose de Spider-Man ante la pareja, un gesto que habla por sí solo: consultada por People, ella describió a Maguire como su “mejor amigo” y “el mejor exmarido que una mujer podría tener”.
Jennifer Meyer, exesposa de Tobey Maguire, se casó con el ejecutivo musical Geoffrey Ogunlesi.
AFP
Meyer y el actor se conocieron en 2003, se casaron en 2007 y anunciaron su separación en 2016. Sin embargo, ambos siempre hablaron sobre la cercanía y amistad que mantuvieron tras separarse.