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    La junta anticorrupción recibió dos denuncias contra Gandini por posible omisión y ya las tramita

    La esposa del director de la ANP reclamó en la Justicia que Conexión Ganadera le debía unos US$ 60.000, un bien ganancial, meses antes de presentar la declaración jurada sin ese dato a la Jutep

    Jorge Gandini.

    Jorge Gandini.

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    Búsqueda | Guillermo Draper
    Por Guillermo Draper

    La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) estudia si el director de la Administración Nacional de Puertos (ANP) por la oposición, Jorge Gandini, violó las normas al no declarar créditos que tenía a favor de Conexión Ganadera (CG). La denominada junta anticorrupción recibió dos denuncias sobre esa presunta omisión y los expedientes ya están en curso, confirmó Búsqueda.

    La esposa de Gandini, Laura Scalabrino Muga, está entre los acreedores de CG que comenzaron a recuperar parte de su inversión. Ese crédito era un bien ganancial que el dirigente del Partido Nacional y su esposa habían incluido en una declaración ante la Jutep en 2023, pero que desapareció de sus declaraciones patrimoniales en las dos que presentaron al organismo en 2025, informó Búsqueda el viernes a partir de los documentos públicos.

    El instructivo de la Jutep especifica que en el apartado “Otros bienes” el funcionario deberá incluir, “si correspondiere, saldos de precio, cuentas a cobrar y otros derechos del declarante, identificando al deudor”.

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    Para que la Justicia certificara el crédito quirografario a su favor, Scalabrino debió presentar el reclamo antes del 25 de abril del 2025, explicaron fuentes vinculadas al concurso. Es decir que al menos cuatro meses antes de presentar su última declaración jurada Gandini y su esposa ya habían entregado a un juzgado “documentación que justifica la existencia del crédito” a favor en CG por US$ 67.865, contemplando intereses, según surge del informe del síndico.

    “El acreedor omite considerar el pago de intereses por US$ 5.558,19 del día 07/10/2024” en su cuenta “por los intereses del primer año del contrato”, dice el documento. Y concluye: “Según registros de la concursada la suma del capital e intereses devengados al 17/2/2025 asciende a US$ 62.420,07”.

    El síndico certificó que Scalabrino tenía un crédito quirografario por la suma de $ 2.697.483, al tipo de cambio de la fecha de declaración del concurso, el 17 de febrero de 2025.

    Gandini dijo a Búsqueda que la inversión estuvo incluida antes del concurso, pero cuando cayó CG dieron “todo por perdido”. Los abogados que contrató para intentar recuperar algo le habían dicho que quizás podían recuperar “entre 6.000 y 4.000 dólares” menos honorarios, pero que ni siquiera eso era seguro, añadió.

    El acuerdo alcanzado entre el síndico y los acreedores establece que cada uno cobrará ahora el 5% de su inversión, con la chance de ir recibiendo más si se recuperan bienes de CG. En el caso de Scalabrino, le corresponden en este primer reparto US$ 3.121.

    Distintos criterios

    No todas las autoridades siguieron el criterio de Gandini. El presidente de la ANP, Pablo Genta, plasmó en su declaración jurada de agosto de 2025 una inversión en CG por $ 1,5 millones.

    Consultado por Búsqueda acerca de por qué motivo incluyó la inversión en CG, Genta respondió: “Porque entiendo que corresponde, pues es parte de mis activos aunque esté en concurso y recuperemos poco o nada”.

    En la declaración jurada que presentó como diputado en marzo de 2023, Gandini declaró como bien ganancial 84 vacas de cría por un valor total de $ 2.353.150. No especificaba que los semovientes estaban vinculados con CG.

    La declaración de bienes por su cese como legislador tiene fecha de 22 de febrero de 2025, cinco días después de la declaración de concurso de CG. En ella no hay mención a bienes agropecuarios ni a tener créditos a favor ni ser acreedor de empresa o persona física. Tampoco hay nada de eso en la declaración que presentó en agosto del 2025 al asumir como director en la ANP.

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