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    El periodista Leonardo Pérez será el nuevo director de las radios públicas, después de la renuncia en febrero de Daniel Ayala

    Pérez fue director de contenidos y programación de TV Ciudad, trabajó en las radios públicas y fue asesor de prensa del exvicepresidente Raúl Sendic; por su parte, Ayala regresa con su programa Radioactividades

    Fachada del edificio de Radiodifusión Nacional, en la peatonal Sarandí.

    Fachada del edificio de Radiodifusión Nacional, en la peatonal Sarandí.

    FOTO

    Nicolás Garrido
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Después de la renuncia de Daniel Ayala a la dirección de Radiodifusión Nacional del Uruguay (RNU) el 26 de febrero, el cargo permaneció sin cubrirse. Habían quedado a frente de las radios públicas Erika Hoffmann, presidenta del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan), y Adriana Asti, vocal y directora de medios digitales del organismo. En estos meses se manejaron nombres como posibles candidatos para la dirección, entre ellos, el del relator de fútbol Javier Máximo Goñi, pero en las últimas semanas comenzó a circular el del periodista Leonardo Pérez Figueroa.

    A pesar de haber sido desestimado a los medios por el ministro de Educación y Cultura, Juan Carlos Mahía, este martes 6 Hoffmann informó al Sindicato Único de Trabajadores de las Radios del Estado que Pérez sería el nuevo director. “Según se nos informó, Pérez ya se encuentra trabajando en el ámbito del Secan, y en los próximos días será nombrado oficialmente, asumiendo formalmente sus funciones como director de RNU”, anunció en un comunicado el sindicato. Consultada al respecto, Hoffmann confirmó a Búsqueda que se iniciaron los trámites para su nombramiento.

    Pérez trabajó en las radios públicas durante la gestión como director de Sergio Sacomani. También fue encargado de prensa del exvicepresidente Raúl Sendic y director de contenidos y programación de TV Ciudad en la gestión de Alejandra Casablanca. Dejó ese cargo en 2025 e hizo declaraciones y críticas a los cambios en la programación y al despido de trabajadores del canal. “No puedo quedarme en silencio ante lo que viene aconteciendo en el canal, lamentando profundamente la pérdida de fuentes laborales y la pérdida también de espacios, donde la comunicación e información alternativa a los medios hegemónicos y dominantes encontraba en TV Ciudad un lugar destinado a la gente y su deseo de ‘la otra información’”, dijo a El Observador.

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    Vuelve Ayala a Radioactividades

    Por su parte, Ayala, después de su alejamiento de la dirección de RNU, regresa como conductor de su programa Radioactividades, junto con la producción y el diseño técnico de Luis Ignacio Moreira. El programa, que tuvo sus inicios en 1989, trata sobre la historia de la radio y de los medios de comunicación.

    “Pesaron más en la decisión los más de 37 años de amor incondicional a la radio y Radioactividades que algunos sinsabores del casi un año de la dirección”, le dijo Ayala a Búsqueda.

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