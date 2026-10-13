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Griselda Siciliani y Carlos Casella llegan al Teatro El Galpón con la obra ‘Boîte’

La dupla de argentinos trae, el miércoles 4, un espectáculo que propone un repertorio musical ambientado en un club nocturno de los años 70

Siciliani y Casella 3
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Boîte, el espectáculo similar a Cabaret protagonizado por Griselda Siciliani y Carlos Casella, llega al Teatro El Galpón el miércoles 4 de noviembre luego de un exitoso estreno en Buenos Aires en julio de este año. La dupla, que tiene en su haber varios espectáculos juntos, se reúne esta vez con una complicidad que traspasa la cuarta pared.

El escenario es el club nocturno de los 70 denominado Boîte, un espacio de exposición, seducción y misterio; un territorio donde importaba tanto entrar como ser visto. Ese espíritu atraviesa la puesta en escena, que recupera la estética del cabaret y la transforma en una experiencia contemporánea. Boîte propone un repertorio intenso y emocional, donde conviven distintos géneros, climas y universos.

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Siciliani y Casella hacen Boîte.

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Dirigidos por Ana Frenkel, Siciliani y Casella son los creadores del espectáculo, que cuenta con textos propios, coescritos por Guillermo Arengo, Paulina Siciliani y Daniel Cúparo.

La obra es un viaje musical con versiones originales de temas conocidos, sumadas a una composición original del músico Louta titulada Tristeza. La dirección musical es de Diego Vainer, y los músicos que tocan en vivo son: Tomás Carnelli, en guitarra, Santiago Martínez, en piano y violín, y Valentín Manzoni en batería.

Miércoles 4 de noviembre a las 20 h en el Teatro El Galpón. Entradas de 2.480 a 3.680 pesos disponibles en boletería del teatro o por Redtickets.

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