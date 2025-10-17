Victoria's Secret busca reinventarse con Karol G y deportistas en su pasarela en Nueva York

Las verdaderas protagonistas del show de la marca de lencería no fueron modelos, sino la cantante colombiana, la basquetbolista Angel Reese y la atleta Sunisa Lee

Pocas marcas pasan de ser íconos aspiracionales a blanco de críticas por la misma razón. Una de ellas, no caben dudas, es Victoria's Secret. Sus modelos, catalogadas como “ángeles”, y sus ostentosos desfiles fueron durante décadas considerados un símbolo de éxito, de glamour e ideal estético, hasta que todo ese imaginario construido alrededor de la marca se convirtió en los últimos años en su mayor lastre.

Tras varios escándalos mediáticos, la firma ahora dirigida por la estadounidense Hillary Super parece estar intentando corregir o, por lo menos, actualizar su imagen sin perder su esencia. Muestra de ello fue el último Victoria's Secret Fashion Show, llevado adelante el pasado 15 de octubre en Nueva York.

Angel Reese, Victoria's Secret Fashion Show Angel Reese es jugadora profesional de básquetbol en la WNBA (Chicago Sky) y una de las figuras emergentes más mediáticas del deporte estadounidense. AFP Las verdaderas protagonistas de este show no fueron modelos, sino que los momentos memorables llegaron de la mano del espectáculo de la cantante colombiana Karol G y los inesperados desfiles de la basquetbolista estadounidense Angel Reese y la medallista olímpica —también de Estados Unidos— en gimnasia artística Sunisa Lee, convertidas en las primeras deportistas en pisar una pasarela de Victoria's Secret.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Victoria's Secret PINK (@vspink) Karol G irrumpió en la pasarela con un body de encaje completamente rojo y alas haciendo juego, e interpretó algunos de sus últimos éxitos, que musicalizaron el paso firme de varias de las modelos, entre las que se destacaron aquellas que rompen con el molde de delgadez excesiva y promueven la diversidad corporal, como Ashley Graham, Paloma Elsesser, Precious Lee y Devyn García.

Ashley Graham VS La modelo Ashley Graham fue una de las que rompió con el molde de delgadez excesiva en el desfile de Victoria's Secret. AFP El clima del desfile cambió, no obstante, cuando la colombiana soltó el micrófono y, frente a una proyección de las palabras “Latina Foreva”, desfiló y recibió la mayor ovación de la noche.